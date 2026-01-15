Další automobilka oznámila, že se vrací ke spalovacím motorům, oddanost elektřině jí vydržela 11 měsíců a 17 dnů
Petr ProkopecA je to velký návrat, přijdou dokonce i šestiválcové motory, ke kterým se značka znovu hrdě hlásí. Ptát se člověk může jen na jediné - opravdu to skoro rok trvající divadlo plné prodejního zmaru bylo nutné?
Do vedení automobilek se v poslední dekádě zjevně dostali snílci, kteří zcela ztratili kontakt s realitou - technickou, obchodní i jakoukoli jinou. A začali plánovat rychlý a plošný přechod od spalovacího pohonu prodávaných aut k tomu elektrickému, aniž by existoval jediný racionální předpoklad, že by se to mohlo setkat s úspěchem. Elektrický pohon není a v jakkoli dohledné době nemá šanci být plnohodnotnou náhradou benzinových a dieselových aut, a tak stěží poslouží jinak než jako doplněk nabídky. Takhle ale prostě výrobci neuvažovali a mnozí stále neuvažují. Případů, kdy se aspoň ex post chytí za nos, ale naštěstí přibývá.
To nás přivádí k automobilce Genesis, luxusní „dceři” Hyundai, která skoro přesně před rokem - na konci ledna - oznámila, že se v Evropě stane jen elektrickou značkou. Bylo by to mimořádně tupé v jakýkoli moment, na konci ledna 2025, kdy už bylo naprosto jasně zřejmé, že tyhle sázky skončí nezdarem, to bylo super tupé. Ale stalo se to a Genesis tento slib skutečně dodrželo. Až došlo na nevyhnutelné.
Včera, po 11 měsících a 17 dnech, byl podle stejného zdroje odvolán. „Značka, která v současné době nabízí jen elektrické modely, se vrací ke spalovacímu pohonu. Genesis se dál nehodlá soustředit jen na elektrický pohon, ve své nabídce bude mít znovu také neelektrické jednotky,“ uvedl pro německý Auto Motor und Sport šéf vývoje Manfred Harrer.
Výrobcům pod tíhou prodejních nezdarů zkrátka nezbývá nic jiného, než se vrátit do reality. A neříkejte, že se tam či onde elektrickým autům relativně daří - možné to je, jednak ale obvykle jejich prodeje žijí z dotací, příkazů a zákazů. A i kdyby ne, získaly si jen zlomek trhu a vyhlídky jsou pro ně velmi tristní. S elektromobily v nabídce se jistě žít dá. Jen s elektromobily v nabídce stejně jistě nikoli.
„Opravdu tedy výrazně investujeme do nových efektivních spalovacích motorů, stejně jako do moderní hybridní techniky. A také do elektromobilů s prodlouženým dojezdem, jakkoli ne ve sportovním segmentu. A v současné době pracujeme na dvou verzích Magma, které dostanou hybridní i spalovací pohon,“ dodal Harrer.
Šéf vývoje Hyundai zároveň upřesnil, že Korejci investují rovněž do dieselových motorů, byť na jejich prodej bude docházet mimo Evropu. Tedy alespoň prozatím, co bude za pár let, nikdo neví. Genesis zjevně ani loni nevěděl, co bude letos, teď tedy alespoň chce být připravené na jakýkoliv vývoj a nesázet vše na jedinou kartu. To je pozitivní krok, jen nám hlava nebere, proč mu musela předcházet tak absurdní etuda...
Koncepty sportovních modelů Magma s šesti- a osmiválcovými motory ukazují, že to Korejci s návratem k vnitřnímu spalování myslí vážně. Proč ale vůbec kdy plánovali opak? Foto: Genesis
Zdroj: Auto Motor und Sport poprvé a podruhé
