Další automobilka pochopila, že si jen s elektřinou nevystačí, je už jen krůček od návratu k žádanému

Petr ProkopecJe to takové nesmyslné kolečko, kterým si zjevně musí projít každý výrobce, jenž místo rozumných úvah fantazíruje o nesmyslech. Nejprve nahradí spalovací pohon elektrickým, pak doplní elektrický pohon spalovacím, aby nakonec zjistil, že si vystačí jen s tím spalovacím. Alpine už je na této trajektorii též hodně daleko.
včera | Petr Prokopec
Je to takové nesmyslné kolečko, kterým si zjevně musí projít každý výrobce, jenž místo rozumných úvah fantazíruje o nesmyslech. Nejprve nahradí spalovací pohon elektrickým, pak doplní elektrický pohon spalovacím, aby nakonec zjistil, že si vystačí jen s tím spalovacím. Alpine už je na této trajektorii též hodně daleko.
Novodobý Alpine A110 je poměrně úspěšným vozem. Ročně se v posledních letech prodávají víc než čtyři tisíce kusů, což je na tak okrajový model prodávaný v hrstce evropských dealerství velmi slušné. Zvlášť když se podíváme na cenu některých verzí - třeba loni odhalená varianta A110 R Ultime byla k dispozici od 265 tisíc Eur, což činilo nějakých 6,7 milionu korun. Kupé poháněné přeplňovanou jedna-osmou se tak rázem stalo dražším než Porsche 911 GT3 RS. Protože ale mělo jít o rozlučku se spalovacím pohonem, zmizela celá produkce rychleji než pára nad hrncem.
Francouzi si evidentně byli vědomi toho, že za zájmem stojí nejen uřvaný benzinový čtyřválec, ale také velmi nízká hmotnost. Varianta Ultime se totiž dostala dokonce pod 1,1tunovou metu, což je v dnešní době něco neskutečného. Přesto automobilka začala o nové generaci, která by měla dostat elektrické ústrojí, pět doslova báje. I s bateriovým pohonem totiž měla být lehčí než její benzinový předchůdce. To pochopitelně není zcela nemožné, musela by ale mít tak malé baterie, že by s nimi nedojela prakticky nikam.
Toto velkoústé prohlášení mělo původně vést k odkladu premiéry novinky až na příští rok, nyní šéf značky Philippe Krief kolegům z magazínu Evo sdělil, že debut se odehraje dokonce až zkraje roku 2027. To však není to nejpodstatnější. Elektrické provedení totiž nebude tím jediným v nabídce, znovu k dispozici bude také spalovací motor. Jen v tomto případě již oproti stávající verzi dojde na implementaci hybridní techniky, která vozu pomůže s papírovým plněním emisních standardů.
Krief neupřesnil, co stálo za změnou názoru, to ale ve finále ani nemusel. Alpine je totiž další značkou z mnoha, které před několika málo lety ovládla zelená ideologie. Stačilo však jen velmi málo k tomu, aby opětovně procitly a zjistily, že bateriový pohon hlavně ve sportovním segmentu je podobný nesmysl jako snaha nabízet Eskymákům plavky. Protože ale už do elektromobility nainvestovaly příliš, mohou strategie měnit jen pomalu a částečně.
Elektrický nástupce A110 je tedy stále ve hře, přičemž nabídnout by měl minimálně 470 koní, se kterými počítá elektrické SUV A390. To však není žádným peříčkem, jeho ústrojí se musí vypořádat s 2 121 kilogramy. Ač tedy disponuje pohonem všech kol, na stovce je až za 3,9 sekundy, tedy o desetinu pomaleji než zadokolka Ultime. Tím se znovu potvrzuje, že hmotnost je hlavně ve sportovním segmentu klíčová. A že by tedy elektrické A110 spíše selhalo než uspělo.
Krief dodal, že nová generace dorazí nejen jako kupé, ale také v otevřeném provedení. A k mání nebudou jen dvoumístné verze, ale i ty disponující nouzovou zadní lavicí. Vývoj tedy Francouze musel přijít na nemalé peníze, o to víc si však budoucnost chtějí posichrovat. A je zjevné, že bez spalovacího pohonu to zkrátka nepůjde. Teď už jen aby zjistily, že bez elektrické části hybridního pohonu to půjde ještě snáz, lépe a levněji. A budou tam, kde od začátku měli být...
A110 R Ultime nabídlo 350 koní při pouhých 1 082 kilech. I když tedy bylo velmi drahé, celá produkce se vyprodala. Lidé u sporťáků chtějí zjevně něco docela jiného, než co dokáže nabídnout elektrický pohon. Foto: Alpine
Zdroj: Evo
