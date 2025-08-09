Další automobilka procitla ze zeleného opojení. Plány na elektrickou budoucnost zrušila, spalovací bestseller nezabije
Petr ProkopecTohle auto mělo dle původních plánů zmizet v propadlišti dějin a být nepřímo nahrazeno elektrickým nástupcem, jenže ani v tomto případě věci nejdou tak, jak si automobilka usmyslela. Musí tak přehodit výhybku, což v tomto případě nedokladují jen slova, ale i činy.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Další automobilka procitla ze zeleného opojení. Plány na elektrickou budoucnost zrušila, spalovací bestseller nezabije
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Tohle auto mělo dle původních plánů zmizet v propadlišti dějin a být nepřímo nahrazeno elektrickým nástupcem, jenže ani v tomto případě věci nejdou tak, jak si automobilka usmyslela. Musí tak přehodit výhybku, což v tomto případě nedokladují jen slova, ale i činy.
Cadillac doufal, že do roku 2030 zezelená podobně jako pistáciový oříšek. Americká automobilka přitom této vizi začala i přizpůsobovat nabídku, do které se nastěhovaly modely jako Optiq, Lyriq, Vistiq, Celestiq a Escalade IQ. Ve srovnání s tím spalovací vozy dostávají padáka, přičemž výroba SUV XT4 již byla ukončena. Na větší model XT6 má dojít v příštích měsících, čímž se jen potvrzuje, že Cadillac stále tlačí do popředí ideologii bez ohledu na ekonomickou realitu. V loňském roce totiž pouze jeden spalovací vůz značky doznal růstu prodejů, a tím bylo právě XT6.
Tomuto SUV se dobře daří i letos, za první kvartál totiž dosáhlo na 4 778 registrací, což představuje další 3,7procentní vzestup. Přes tohle všechno jej Cadillac hodlá nahradit zmíněným elektrickým modelem Vistiq. Ten cenově startuje o poznání výš (77 395 USD/1,9 milionu Kč proti 49 195 USD/1,2 milionu Kč), pročež opravdu nelze předpokládat podobný zájem. To ostatně potvrzují i dealeři značky, kteří elektromobil již nyní, tedy na počátku životního cyklu, nabízejí s nemalými slevami. A přesto marně loví zákazníky.
Pokud by tedy Cadillac trval na naplnění svého někdejšího zeleného snu, stal by se zakrátko značkou s několika málo kusovými prodeji. Manažeři se proto rozhodli zatáhnout za nouzovou brzdu a prodlužují život modelu XT5, jak se dověděli kolegové z freepu. Ten měl dle původních plánů zmizet rychle v propadlišti dějin jako jeho sourozenci, po modelu Escalade (pochopitelně spalovacím, nikoli elektrickém) je však druhým nejžádanějším modelem značky. A zájem o něj navíc nadále aspoň mírně roste, letos o 1,2 procenta.
Cadillac s ním tak nakonec počítá až do konce příštího roku, jak potvrzují kolegy získané dokumenty s hlavičkou odborové organizace UAW. Ani to ale nebude úplné finále, XT5 se má vrátit v modernizovaném hávu. Automobilka přitom podle všeho začne i v USA vyrábět a prodávat druhou generaci, která je od loňska k mání v Číně. Proti původnímu provedení pak lehce povyrostla, načež nabízí prostornější interiér. Do toho se navíc nastěhoval 33palcový přístrojový štít spojený s obrazovkou multimédií.
Čínská verze používá přeplňovaný dvoulitr doplněný 48voltovým mild-hybridním systémem. Klientela si pak může vybrat, zda nechá 230 koní roztáčet pouze přední nápravu, popř. skrze středovou viskózní spojku také ta zadní. Oproti tomu XT5 pro Ameriku by měl dostat 2,5litrový čistě spalovací čtyřválec, jemuž turbo dopomáhá k 333 kobylám. Na potvrzení je ale třeba ještě nějaký ten pátek vyčkat, premiéra vozu je naplánována na druhou půli roku 2027.
Cadillac je tak vlastně jen další značkou z mnoha, které jsme před snahou naplnit své zelené vize varovali. Takový krok si nevyžádali zákazníci, pro které nepředstavuje nikterak lepší řešení téměř čehokoli. A pokud chce jít kdokoli proti ruce, která jej krmí, se zlým se potáže. Manažeři celé řady automobilek však potřebovali utratit stovky miliard, aby k takovému poznání až po několika letech došli. Na druhou stranu, ty, kteří ze svého opojení procitli, je vlastně dneska nutné ocenit, mnozí totiž stále ještě sní.
Cadillac XT5 druhé generace se zatím nabízí pouze v Číně. Nyní jej má automobilka po dílčích některých úpravách začít roku nabízet také v Americe. Foto: Cadillac
Zdroj: [https://eu.freep.com/story/money/cars/general-motors/2025/08/04/gm-2027-cadillac-xt5-production-spring-hill-tennessee/85501367007/ Detroit Free Press]
Bleskovky
- První majitel najel s novým Volvem za 21 let přes 1 milion kilometrů. Celou dobu jezdil k jednomu dealerovi, toto ho u něj čekalo za odměnu
včera
- Poslední sbohem: Pět ostrých kompaktů se spalovacími motory si to rozdalo ve sprintu, dva z nich hrají svou vlastní ligu
5.8.2025
- BMW stvořilo nejrychlejší kombík Severní smyčky Nürburgingu, okruhem se prohnal jako černý přízrak
4.8.2025
Nové na MotoForum.cz
- Závod v Hořicích bez největšího favorita 15:29
- Casey O´Gorman nahradí Lucu Lunettu 10:00
- Joe Roberts (American Racing): „Věk je blbost!“ 7.8.2025
- Statistiky MotoGP 2025: Čísla nelžou 7.8.2025
- Arona Caneta (25) lákají jak Ducati tak BMW 7.8.2025
Nejnovější články
- Další automobilka procitla ze zeleného opojení. Plány na elektrickou budoucnost zrušila, spalovací bestseller nezabije
před 6 hodinami
- Někdo zavřel vzácné Lamborghini na 40 let do obýváku. Museli mu probourat cestu ven zdí, aby ho mohl prodat za 42 milionů
před 7 hodinami
- První test už to říká naplno: Tohle nové Audi je horší než jeho předchůdce
před 9 hodinami
- Bílá vrána za miliardu: Jediná takto továrně lakovaná ikona Ferrari je na prodej, ani 999 milionů na ni vážně stačit nebude
před 10 hodinami
- Rozklad Lotusu pokračuje. Nový šéf po čtyřech měsících skončil, ten předchozí nevydržel ani rok
dnes
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva