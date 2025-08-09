Další automobilka procitla ze zeleného opojení. Plány na elektrickou budoucnost zrušila, spalovací bestseller nezabije

Tohle auto mělo dle původních plánů zmizet v propadlišti dějin a být nepřímo nahrazeno elektrickým nástupcem, jenže ani v tomto případě věci nejdou tak, jak si automobilka usmyslela. Musí tak přehodit výhybku, což v tomto případě nedokladují jen slova, ale i činy.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Další automobilka procitla ze zeleného opojení. Plány na elektrickou budoucnost zrušila, spalovací bestseller nezabije

před 5 hodinami | Petr Prokopec

Další automobilka procitla ze zeleného opojení. Plány na elektrickou budoucnost zrušila, spalovací bestseller nezabije

/

Foto: Cadillac

Tohle auto mělo dle původních plánů zmizet v propadlišti dějin a být nepřímo nahrazeno elektrickým nástupcem, jenže ani v tomto případě věci nejdou tak, jak si automobilka usmyslela. Musí tak přehodit výhybku, což v tomto případě nedokladují jen slova, ale i činy.

Cadillac doufal, že do roku 2030 zezelená podobně jako pistáciový oříšek. Americká automobilka přitom této vizi začala i přizpůsobovat nabídku, do které se nastěhovaly modely jako Optiq, Lyriq, Vistiq, Celestiq a Escalade IQ. Ve srovnání s tím spalovací vozy dostávají padáka, přičemž výroba SUV XT4 již byla ukončena. Na větší model XT6 má dojít v příštích měsících, čímž se jen potvrzuje, že Cadillac stále tlačí do popředí ideologii bez ohledu na ekonomickou realitu. V loňském roce totiž pouze jeden spalovací vůz značky doznal růstu prodejů, a tím bylo právě XT6.

Tomuto SUV se dobře daří i letos, za první kvartál totiž dosáhlo na 4 778 registrací, což představuje další 3,7procentní vzestup. Přes tohle všechno jej Cadillac hodlá nahradit zmíněným elektrickým modelem Vistiq. Ten cenově startuje o poznání výš (77 395 USD/1,9 milionu Kč proti 49 195 USD/1,2 milionu Kč), pročež opravdu nelze předpokládat podobný zájem. To ostatně potvrzují i dealeři značky, kteří elektromobil již nyní, tedy na počátku životního cyklu, nabízejí s nemalými slevami. A přesto marně loví zákazníky.

Pokud by tedy Cadillac trval na naplnění svého někdejšího zeleného snu, stal by se zakrátko značkou s několika málo kusovými prodeji. Manažeři se proto rozhodli zatáhnout za nouzovou brzdu a prodlužují život modelu XT5, jak se dověděli kolegové z freepu. Ten měl dle původních plánů zmizet rychle v propadlišti dějin jako jeho sourozenci, po modelu Escalade (pochopitelně spalovacím, nikoli elektrickém) je však druhým nejžádanějším modelem značky. A zájem o něj navíc nadále aspoň mírně roste, letos o 1,2 procenta.

Cadillac s ním tak nakonec počítá až do konce příštího roku, jak potvrzují kolegy získané dokumenty s hlavičkou odborové organizace UAW. Ani to ale nebude úplné finále, XT5 se má vrátit v modernizovaném hávu. Automobilka přitom podle všeho začne i v USA vyrábět a prodávat druhou generaci, která je od loňska k mání v Číně. Proti původnímu provedení pak lehce povyrostla, načež nabízí prostornější interiér. Do toho se navíc nastěhoval 33palcový přístrojový štít spojený s obrazovkou multimédií.

Čínská verze používá přeplňovaný dvoulitr doplněný 48voltovým mild-hybridním systémem. Klientela si pak může vybrat, zda nechá 230 koní roztáčet pouze přední nápravu, popř. skrze středovou viskózní spojku také ta zadní. Oproti tomu XT5 pro Ameriku by měl dostat 2,5litrový čistě spalovací čtyřválec, jemuž turbo dopomáhá k 333 kobylám. Na potvrzení je ale třeba ještě nějaký ten pátek vyčkat, premiéra vozu je naplánována na druhou půli roku 2027.

Cadillac je tak vlastně jen další značkou z mnoha, které jsme před snahou naplnit své zelené vize varovali. Takový krok si nevyžádali zákazníci, pro které nepředstavuje nikterak lepší řešení téměř čehokoli. A pokud chce jít kdokoli proti ruce, která jej krmí, se zlým se potáže. Manažeři celé řady automobilek však potřebovali utratit stovky miliard, aby k takovému poznání až po několika letech došli. Na druhou stranu, ty, kteří ze svého opojení procitli, je vlastně dneska nutné ocenit, mnozí totiž stále ještě sní.


Další automobilka procitla ze zeleného opojení. Plány na elektrickou budoucnost zrušila, spalovací bestseller nezabije - 1 - Cadillac XT5 2025 cinska verze 01Další automobilka procitla ze zeleného opojení. Plány na elektrickou budoucnost zrušila, spalovací bestseller nezabije - 2 - Cadillac XT5 2025 cinska verze 02Další automobilka procitla ze zeleného opojení. Plány na elektrickou budoucnost zrušila, spalovací bestseller nezabije - 3 - Cadillac XT5 2025 cinska verze 03Další automobilka procitla ze zeleného opojení. Plány na elektrickou budoucnost zrušila, spalovací bestseller nezabije - 4 - Cadillac XT5 2025 cinska verze 04Další automobilka procitla ze zeleného opojení. Plány na elektrickou budoucnost zrušila, spalovací bestseller nezabije - 5 - Cadillac XT5 2025 cinska verze 05Další automobilka procitla ze zeleného opojení. Plány na elektrickou budoucnost zrušila, spalovací bestseller nezabije - 6 - Cadillac XT5 2025 cinska verze 06Další automobilka procitla ze zeleného opojení. Plány na elektrickou budoucnost zrušila, spalovací bestseller nezabije - 7 - Cadillac XT5 2025 cinska verze 07Další automobilka procitla ze zeleného opojení. Plány na elektrickou budoucnost zrušila, spalovací bestseller nezabije - 8 - Cadillac XT5 2025 cinska verze 08Další automobilka procitla ze zeleného opojení. Plány na elektrickou budoucnost zrušila, spalovací bestseller nezabije - 9 - Cadillac XT5 2025 cinska verze 09Další automobilka procitla ze zeleného opojení. Plány na elektrickou budoucnost zrušila, spalovací bestseller nezabije - 10 - Cadillac XT5 2025 cinska verze 10
Cadillac XT5 druhé generace se zatím nabízí pouze v Číně. Nyní jej má automobilka po dílčích některých úpravách začít roku nabízet také v Americe. Foto: Cadillac

Zdroj: [https://eu.freep.com/story/money/cars/general-motors/2025/08/04/gm-2027-cadillac-xt5-production-spring-hill-tennessee/85501367007/ Detroit Free Press]

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.