Další automobilka zažívá vystřízlivění z elektrického snu, její novinka zdražila o 200 tisíc ještě před začátkem prodejů včera | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Sliby chyby, chce se říci v reakci na krok koncernu GM. Ten měl více vážit slova, když loni avizoval cenu nového elektrického SUV Blazer, které se mělo cenově dostat pod srovnatelnou Teslu. Po zdražení nabízí jen méně za více.

Pokud ve Státech kdokoli zatouží po Tesle Model Y, musí do kapsy sáhnout alespoň pro 47 740 dolarů (cca 1 037 000 Kč). Na takové peníze přijde aktuálně základní provedení, jenž zvládá stovku za 5 sekund a na jedno nabití má ujet 449 km. Stačí pak přihodit 6 750 USD (asi 147 000 Kč) a rázem se můžete těšit z provedení Performance, u které akcelerace na stovku klesá na 3,5 sekundy, zatímco udávaný dojezd narůstá na 488 km. Jde sice spíše o fikci než realitu, to ale pro tuto chvíli není až tak podstatné.

Stěžejní je fakt, že Model Y představuje laťku, kterou konkurence jednoduše musí přeskočit, pokud chce pomýšlet na úspěch. Koncern General Motors ostatně již léta prohlašuje, že Teslu porazí v její vlastní hře, letos však má k něčemu takovému opravdu velmi daleko. Za první pololetí totiž bylo prodáno jen 36 024 aut, což odpovídá týdenní produkci Tesly. GM ovšem nezůstal jen daleko za konkurencí, ale nesplnil ani svůj vlastní plán, dle kterého měly prodeje narůst na 50 tisíc kusů.

Můžeme se jen ptát, jak dopadne druhé letošní pololetí. Koncern by totiž chtěl do hry vyslat další pětici elektrických aut, v důsledku čehož by registrace elektromobilů na konci roku měly vzrůst na 100 tisíc vozů. Z oněch novinek se jako první o slovo hlásí Chevrolet Blazer EV, který zejména ve verzi SS, jíž můžete vidět na fotkách, působí docela lákavě. Že ovšem toto provedení dorazí až příští rok, je ten menší problém.

Tím větším jsou ceny. Když totiž Chevrolet začal loni na tuto novinku lákat, zmiňoval, že základní verze 1LT s jedním elektromotorem a dojezdem 397 km bude k dispozici od 44 995 USD (978 tisíc Kč). To neznělo dvakrát lákavě, ve srovnání s Teslou byste totiž za částku nižší o pověstný chlup dostali jak horší dynamiku, tak nižší dojezd. Vlastně tak nebylo od věci očekávání slev, které by koncernu GM vrátily vítr do plachet. Jenže šéfka koncernu Mary Barra zavelela k dalšímu bezvětří.

Blazer EV totiž postihlo zdražení, a to opravdu nemalé. Ona verze 1LT bude k mání až v příštím roce, stejně jako vrcholné provedení SS disponující 565 koňmi, v případě variant 2LT a RS nicméně již ceny známe. Lákavé ale opravdu nejsou, neboť kde zákazníci původně měli platit 47 595 USD (1 034 000 Kč) resp. 51 995 USD (1 130 000 Kč), tam si nyní musí připravit 56 715 a 60 215 USD (1 232 000 a 1 308 000 Kč). A dostanou pořád to samé, co mělo původně přijít za výše zmíněné ceny.

Chevrolet a celý GM tak zažívá další elektrické vystřízlivění, neboť s tímto přístupem může na vysoká prodejní čísla zapomenout předem. Zvýšení cen přichází ve chvíli, kdy se novinka za původní cifry ani nezačala prodávat dosud nejúspěšnější elektromobil koncernu, tedy Bolt, ve výrobě končí. Opravdu by nás tak zajímalo, jak chce Barra naplnit své cíle. Zvláště když mluví o tom, že bateriový pohon nelze nabízet pod 40 tisíci dolary (869 tisíc korun), neboť je to nerentabilní. To ovšem znamená, že slibovaný levný Equinox EV nedorazí nikdy.

Chevrolet Blazer EV může ve verzi SS působit vizuálně lákavě, ale to je asi tak všechno. Za původně avizované ceny by měl aspoň nějakou šanci na úspěch, za ty aktuálně zvýšené je odsouzen k porážce. Foto: Chevrolet

Zdroj: Auto Evolution

Petr Prokopec

