Další automobilka radikálně obrátila, z jejích plánů na poli motorů nezbylo vůbec nic

/ Foto: Bentley

Berte to jako nejlepší připomenutí toho, že plány jsou tu od toho, aby se měnily. Pokud dnes někdo z výrobců říká, že za 5, 7 nebo 12 let bude něco dělat, neznamená to v podstatě vůbec nic.

Devět let představuje v lidské historii zrnko prachu v poušti. Pro britskou automobilku Bentley jde nicméně o dobu, během které naprosto změnila svůj přístup k věci. Ještě v roce 2014 Britové tvrdili, že budou vůbec posledním výrobcem dvanáctiválcových motorů na světě. Říkali tehdy, že ikonický agregát W12, který letos slaví dvacetileté výročí, zvládne splnit veškeré budoucí emisní normy. Moc dobře věděli, co se na nás žene, přesto z tehdejších plánů nezbylo dnes vůbec nic.

Bentley též podlehlo zelené ideologii a již nějaký ten pátek hlásá, že jeho budoucnost bude ryze elektrická. Kvůli tomu značka dokonce apeluje na zákonodárce, aby zásadním způsobem změnili pravidla týkající se řidičských průkazů. Již nyní se hmotnost jejích aut pohybuje okolo tří tun, a to i bez jakéhokoli bateriového paketu na palubě. Po jeho instalaci tak hrozí, že pro jejich řízení bude potřeba řidičák na náklaďáky, což by pochopitelně prodejnost aut značky citelně omezilo.

Je to značný rozpor, neboť v roce 2014 chtěla automobilka ctít tradice a do poslední chvíle oslovovat tradiční klientelu, dnes chce být papežštější než papež. Je to naprostý obrat, který jen připomíná, jak málo vážně je třeba brát současná avíza opaku, jakkoli jsou prezentována jako stoprocentní jistota. Dané je v našich životech jen to, že jednoho dne zemřeme, všechno ostatní jsou proměnné. A když se ta či ona cesta ukáže být neschůdnou, nikdo po ní dál kráčet nebude - za dalších 9 let může být zase všechno jinak.

Dnes to ale má motor W12 spočítané a v Bentley se mu rozhodli nachystat opravdu zajímavý způsob rozloučení. Ohlásili totiž, že model Batur je vůbec posledním, který jej dostane. Toto kupé má přitom dorazit jen v 18 exemplářích, o velkoprodukci se tedy nejedná. Jelikož nicméně značka ještě musí vyřídit objednávky na své „masovější“ vozy, bude produkce dvanáctiválce ukončena až během příštího dubna.

Britové hodlají tento agregát v prvé fázi nahradit hybridizovanými šestiválci a osmiválci, než na počátku příští dekády přepřáhnou pouze na bateriový pohon. Tedy tak to alespoň dnes zamýšlí. A pokud se to přece jen stane, je otázkou, zda se jim to vyplatí. Však pokud by třeba z divize Mulliner udělali samostatnou značku, jejíž roční produkce by nepřesáhla tisíc kusů, mohli by dvanáctiválec udržet při životě i po roce 2035. A co více, za každé auto by bez problémů mohli inkasovat mnohonásobně více než za elektromobily.

Nic z toho ale není v plánu, skutečně je tedy třeba počítat s nevyhnutelným. Motoru W12 během uplynulých dvaceti let vzniklo více než 100 tisíc exemplářů. Bentley je pak vůbec poslední koncernovou značkou, která se této neobvyklé konfiguraci věnuje. To však k naplnění předchozích prohlášení rozhodně nestačí. Stejně jako je pouze malým odpustkem, že závěrečná verze motoru nakonec nabídne 750 koní místo původně ohlášených 720.

Aby limitované kupé mohlo vyrukovat s takovým výkonem, dostalo nová turba či překalibrovanou řídicí jednotku. Sací systém navíc počítá s provozem při nižších teplotách. Práce na montáži motoru 30 specialistům zaberou více než šest a půl hodiny, v jejichž rámci je motor nejen poskládán, ale také otestován a doladěn. Tito zaměstnanci, kteří motor montují ručně, přitom po příštím dubnu mají být přeškoleni na ony hybridní agregáty.

Mulliner Batur je vůbec posledním modelem britské značky, u kterého se počítá s motorem W12. Jakmile bude 18kusová produkce dokončena, pohonná jednotka zamíří k ledu. Na jak dlouho? Foto: Bentley

Zdroj: Bentley

Petr Prokopec

