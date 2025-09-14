Další automobilka zařízla hotový elektrický model těsně před jeho uvedením na trh, někteří konečně přichází k rozumu
Petr MilerSvět, ve kterém přestaly fungovat základní ekonomické poučky, nemohl přežívat dlouho. Po letech popírání reality alespoň některým nezbývá než vzít rozum do hrsti a přiznat si smutnou pravdu - některá z těchto aut nejsou s to svou existencí ani umořovat úvodní investice do jejich výroby a prodeje.
Svět, ve kterém přestaly fungovat základní ekonomické poučky, nemohl přežívat dlouho. Po letech popírání reality alespoň některým nezbývá než vzít rozum do hrsti a přiznat si smutnou pravdu - některá z těchto aut nejsou s to svou existencí ani umořovat úvodní investice do jejich výroby a prodeje.
Je opravdu těžké najít elektrické auto, jehož pořízení a provozování by dávalo komplexní dlouhodobý smysl za podmínek typických pro naprostou většinu majitelů osobních automobilů. Pokud to ale některá opravdu nejsou, pak jde o ta, která ke svému provozu vyžadují velké množství energie - vozy velké, těžké, výkonné, určené k převážení většího kvanta nákladu, zaměřené na delší cesty apod.
Jsou zkrátka auta, u kterých se současné limity elektrického pohonu aspoň krátkodobě neprojeví, s takovým Fiatem 500e zvládnete městské ježdění celkem s bravurou. Dlouhodobá ekonomická efektivita používání takového vozu je jiná, tu si ale někteří předem nespočítají a jiní ji nemusejí vnímat ani posléze. Ovšem má-li vůz „někam dojet” a nebýt to osmdesátkou s jedním člověkem uvnitř, začnete limity téhož vnímat prakticky okamžitě a velmi intenzivně.
Je to jasné od dne 0, dá se to spočítat - pokud máte auto, které disponuje mnoha stovkami koní, váží několik tun a potřebujete jej rychle rozpohybovávat po delší čas, potřebujete energii, kterou dnešní baterie prostě nepojmou, aniž by se samy staly přítěží. Dnešní půltunové pakety baterek málokdy nabídnou víc než 100 kWh energie, což je ekvivalent asi 25 litrů nafty. A pokud máte takové Audi RS6, které nemá problém se po Autobahnu pohybovat se 40litrovou spotřebou, sami si dokážete představit, jak daleko s takovým vozem dojedete. „Nikam” není daleko od pravdy.
I kdyby šlo energii do takových baterek rychle doplnit, byl by takový dojezd na nabití „opruz” (představte si třeba 10 zastávek při 800kilometrovém rychlém přesunu napříč Německem), jenže ani to nejde. Takže k čemu takové auto je? Na machrování po městě někde na semaforech? Budiž, ale kolik lidí si zrovna na takové ježdění RS6 koupí? Jsou to otázky s jasnými odpověďmi, které by projektu takového auta daly červenou už v samotném zárodku, když ale někdo uvažuje dogmaticky jako Audi, pak se stane, že podobný projekt dostane zelenou a zaříznut musí být až na hranici dokončení z důvodů, které byly známé od samého počátku.
Audi je momentálně případem pro doktora Chocholouška, těšit ho ale může, že v tom není samo. Do stejné pasti se dostal Ram se svým elektrickým pickupem 1500 REV, který se měl stát něčím jako Fordem F-150 Lightning. Je to další pitomost od bodu 0, znovu velké a těžké auto s vysokými nároky na flexibilitu, kterou s dnešními bateriemi není s to obsloužit. To se pak dostanete do tak absurdní situace, že je vozu jako ctnost z nouze nadělen paket baterek o kapacitě až 229 kWh, který sám bude vážit okolo 1,25 tuny a hmotnost celého auta vyšponuje někam ke 3,5 tunám bez nákladu. To je znovu nehorázná absurdita.
Není divu, že podobná auta nekupuje téměř nikdo a výrobci na nich masivně prodělávají, Ram přesto svůj 1500 REV dokončil a letos ho měl začít prodávat. Ale nestane se to, jak oznámila sama automobilka. Podobně jako v případě Audi byl hotový projekt zaříznutý ještě před uvedením auta na trh, aniž by byl prodán jediný kus.
„Vzhledem k tomu, že poptávka po plně elektrických pick-upech v Severní Americe klesá, společnost Stellantis přehodnocuje svou produktovou strategii a ukončila vývoj plně svého elektrického pick-upu. V rámci této změny značka Ram přejmenovává svůj pick-up s pohonem REEV na Ram 1500 REV (dříve Ramcharger),” stojí v oficiálním prohlášení automobilky rozeslaném tisku. Prostě elektrický model je mrtvý, v prodeji zůstane je dobíjecí hybrid (a převezme jméno elektromobilu), který ale o moc větší smysl nedává. Kolik takových aut ještě bude?
Někteří se v reakci na taková oznámení ptají, proč to firmy dělají, zda to není nějaký komplot, však když už do auta nalily miliardy, měly by ho prodávat, ne? Bohužel pro takto smýšlející je to v reálu přesně naopak - komplotem zavání snaha do takových projektů peníze cpát, ne je rušit, byť v této fázi.
Je to klasické nepochopení základních ekonomických pouček, kterými se ani automobilky dlouho neřídily. V případě podobných projektů si můžeme definovat jakýsi „bod uzavření projektu”, který je v principu stejný jako bod uzavření firmy. Lidsky řečeno bez grafů a odborných termínů - prostě nemá smysl pokračovat v nabízení auta, pokud si jeho výroba a prodej není schopna vydělat ani na průběžné náklady s nimi spojené. Jeho prodejem pak nedochází ani k umořování původních investic spojených s jeho uvedením na trh. Jinými slovy: Neprodejem proděláte něco, co už jste vydali, prodejem byste ale prodělávali ještě víc - něco, co byste ještě vydat museli. Zaříznout před začátkem prodejů tedy znamená ušetřit, proto skončila RS6 e-tron, proto skončil 1500 REV.
Ram se zkrátka nechce dostat do stejné situace jako Ford a lze to velmi dobře chápat. Otázkou nyní je: Jaký projekt bude následovat? Jsme přesvědčeni, že o podobném krok neslyšíme naposled. Dokonce jsme přesvědčeni, že na nabízení elektrických aut prodělávají téměř všichni a otázkou je jen to, kdy je okolnosti donutí přestat to snášet, nebo ony ztráty budou tak velké, že se stanou neobhajitelnými i obvyklými slovy o investici do budoucnosti a podobnými frázemi.
S Ramem 1500 REV coby elektromobilem je amen. Nedával smysl od začátku a automobilka ho nakonec ani nepošle do prodeje. Foto: Ram
Zdroj: Ram
