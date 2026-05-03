Další automobilka zrušila elektrické plány za 10 miliard, ve stejné továrně bude radši vyrábět auta s motory V6
Petr ProkopecJe to další důrazné připomenutí toho, jak naivní bylo před pár léty plánovat „jedinou možnou budoucnost” a sypat do ní další a další miliardy. Přesně tyhle plány teď končí jeden po druhém v koši, musel to udělat také japonský Nissan.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Další automobilka zrušila elektrické plány za 10 miliard, ve stejné továrně bude radši vyrábět auta s motory V6
včera | Petr Prokopec
Je to další důrazné připomenutí toho, jak naivní bylo před pár léty plánovat „jedinou možnou budoucnost” a sypat do ní další a další miliardy. Přesně tyhle plány teď končí jeden po druhém v koši, musel to udělat také japonský Nissan.
Posledních pár let Nissan nedokázal předjímat přání a potřeby svých zákazníků, ani na ně smysluplně reagovat. Místo toho se lidem snažil vnutit auta, která z velké části otevřeně odmítali. A není to tak, že by o tom mluvil a potají dělal něco jiného, ambiciózních elektrické plány byly skutečné a spojené s ohromnými investicemi.
Mezi ně patřilo také 500 milionů dolarů neboli 10,5 miliardy korun, které firma nasypala továrny v Cantonu v americkém Mississippi. Z té se měl stát nový domov bateriových aut, kde dělníci měli montovat dva nové elektromobily. Nissan plánoval, že nejpozději do roku 2028 podnik najede na plnou kapacitu, která počítá s 200 tisíci vyrobenými elektrickými auty ročně. Teď už je jasné, že nevznikne ani jedno.
Japonce probrala z vlhkých snů až tvrdá čísla. Loni prodali ve Spojených státech 873 707 nových aut a ve srovnání s předchozím rokem si o polepšili 0,9 procenta. Elektromobily na tom ale neměly žádnou zásluhu, zájem o ně se naopak propadl. Leaf totiž dosáhl na pouhých 5 149 registrací, což je 54,1procentní zhoršení, Ariya pak zamířila do 14 906 garáží. Meziročně si přitom pohoršila o 24,7 procenta, což Nissan přimělo k rozhodnutí, že facelift elektrického SUV na tomto trhu už vůbec nenabídne.
Mimo to ovšem Japonci definitivně pochopili, že elektrický pohon zatím zůstane jen velmi okrajovou alternativou, což je osud, ke kterému je odsouzen už ze své technicko-ekonomické podstat. Nissan to jen nechtěl vidět. Až nyní i pod tíhou kroků konkurence rozhodl, že se bude znovu soustředit na spalovací auta, přičemž někdejší velkorysé elektrické plány hodí do koše. Miliardové investice tak končí jako další zcela vyhozené peníze, na druhou stranu by pokusy o další sedlání mrtvého koně přišly firmu ještě dráž.
Podle kolegů z Auto News tak automobilka 30. dubna informovala dodavatele o tom, že se v Cantonu žádné elektromobily vyrábět nebudou. Tuto skutečnost pak následně potvrdil mluvčí Nissanu s tím, že nová strategie „je více v souladu s podmínkami na trhu a poptávkou zákazníků“. S tím pak ostatně koresponduje také výčet aut, které se v Mississippi budou vyrábět. Jedním z potvrzených modelů je SUV Xterra, které dorazí v roce 2028 se zcela novou platformou a primárně s motorem 3,8 V6.
Mimo to se dělníci zaměří na modernizovaný pick-up Frontier, stejně jako na velké SUV se třemi řadami sedadel. Velmi pravděpodobně by přitom mělo jít o drsnější Pathfinder. Nissan přitom počítá se sdílením většiny komponentů, hlavně pak pohonných jednotek, což má vést ke snížení nákladů i zvýšení efektivity. Platforma postavená okolo žebřinového rámu tak má podepírat ještě minimálně dvě další SUV či pick-upy, které mají dorazit do konce dekády.
Nissan tedy skutečně začne znovu zákazníkům nadělovat to, co chtějí, a tedy ve výsledku kupují, alespoň v USA. Automobilka pak sice říká, že s elektromobilitou v Americe úplně nekončí, jenže z prodejních čísel vlastně ani nic jiného nevyplývá. Za první tři měsíce totiž z dealerských skladů zmizelo jen 56 kusů modelu Ariya, na Leaf pak připadlo jen 668 registrací. To je o dalších 71,2 procenta méně než loni, načež jeho dovoz z Japonska či Británie nedává velký smysl.
Zdroje: Auto News, Nissan
Bleskovky
- Honda už ani nezkouší zastřít, že její pokus o velký návrat je velký propadák, zájem resuscituje novou edicí
včera
- První menší Mercedes, který dostal zpátky motor V8, se ukázal v ostré akci při testech. Ohromit zatím zvládá jen jedním
2.5.2026
- Ferrari se s pomocí „pohřebního paketu” pokouší dokázat, že jeho SUV skutečně není SUV, jak tvrdí
1.5.2026
Nové na MotoForum.cz
- Honda Fest 2026: registrujte se na setkání v Nízkých Tatrách 09:40
- Bulegův vítězný hattrick na Balatonu včera 16:07
- Vítězí Arenas; 12. Vostatek; 22. König včera 14:36
- Vítězem SprintSuperpole Nicolo Bulega včera 11:48
- Bulegova vítězná série pokračuje 2.5.2026
Nejnovější články
- Budete se divit, ale díváte se na nejnovější interiér od BMW, okusí ho ale jen vyvolení mezi vyvolenými
před 3 hodinami
- Mercedes přiznal další selhání. S faceliftem změní k nepoznání ještě jeden model, sebere mu i nesmyslný motor
před 5 hodinami
- Tato volitelná výbava zdarma udělá z vašeho nového BMW M3 kombi nenapadného bijce téměř všeho a všech
před 6 hodinami
- Další automobilka zrušila elektrické plány za 10 miliard, ve stejné továrně bude radši vyrábět auta s motory V6
včera
- Číňané chtějí dát Evropanům ránu z milosti. Začínají nabízet stále víc vlastních dieselů, hovoří o nich s úctou
včera
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva