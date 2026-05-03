Další automobilka zrušila elektrické plány za 10 miliard, ve stejné továrně bude radši vyrábět auta s motory V6

Je to další důrazné připomenutí toho, jak naivní bylo před pár léty plánovat „jedinou možnou budoucnost” a sypat do ní další a další miliardy. Přesně tyhle plány teď končí jeden po druhém v koši, musel to udělat také japonský Nissan.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Další automobilka zrušila elektrické plány za 10 miliard, ve stejné továrně bude radši vyrábět auta s motory V6

včera | Petr Prokopec

Další automobilka zrušila elektrické plány za 10 miliard, ve stejné továrně bude radši vyrábět auta s motory V6

/

Foto: Nissan

Je to další důrazné připomenutí toho, jak naivní bylo před pár léty plánovat „jedinou možnou budoucnost” a sypat do ní další a další miliardy. Přesně tyhle plány teď končí jeden po druhém v koši, musel to udělat také japonský Nissan.

Posledních pár let Nissan nedokázal předjímat přání a potřeby svých zákazníků, ani na ně smysluplně reagovat. Místo toho se lidem snažil vnutit auta, která z velké části otevřeně odmítali. A není to tak, že by o tom mluvil a potají dělal něco jiného, ambiciózních elektrické plány byly skutečné a spojené s ohromnými investicemi.

Mezi ně patřilo také 500 milionů dolarů neboli 10,5 miliardy korun, které firma nasypala továrny v Cantonu v americkém Mississippi. Z té se měl stát nový domov bateriových aut, kde dělníci měli montovat dva nové elektromobily. Nissan plánoval, že nejpozději do roku 2028 podnik najede na plnou kapacitu, která počítá s 200 tisíci vyrobenými elektrickými auty ročně. Teď už je jasné, že nevznikne ani jedno.

Japonce probrala z vlhkých snů až tvrdá čísla. Loni prodali ve Spojených státech 873 707 nových aut a ve srovnání s předchozím rokem si o polepšili 0,9 procenta. Elektromobily na tom ale neměly žádnou zásluhu, zájem o ně se naopak propadl. Leaf totiž dosáhl na pouhých 5 149 registrací, což je 54,1procentní zhoršení, Ariya pak zamířila do 14 906 garáží. Meziročně si přitom pohoršila o 24,7 procenta, což Nissan přimělo k rozhodnutí, že facelift elektrického SUV na tomto trhu už vůbec nenabídne.

Mimo to ovšem Japonci definitivně pochopili, že elektrický pohon zatím zůstane jen velmi okrajovou alternativou, což je osud, ke kterému je odsouzen už ze své technicko-ekonomické podstat. Nissan to jen nechtěl vidět. Až nyní i pod tíhou kroků konkurence rozhodl, že se bude znovu soustředit na spalovací auta, přičemž někdejší velkorysé elektrické plány hodí do koše. Miliardové investice tak končí jako další zcela vyhozené peníze, na druhou stranu by pokusy o další sedlání mrtvého koně přišly firmu ještě dráž.

Podle kolegů z Auto News tak automobilka 30. dubna informovala dodavatele o tom, že se v Cantonu žádné elektromobily vyrábět nebudou. Tuto skutečnost pak následně potvrdil mluvčí Nissanu s tím, že nová strategie „je více v souladu s podmínkami na trhu a poptávkou zákazníků“. S tím pak ostatně koresponduje také výčet aut, které se v Mississippi budou vyrábět. Jedním z potvrzených modelů je SUV Xterra, které dorazí v roce 2028 se zcela novou platformou a primárně s motorem 3,8 V6.

Mimo to se dělníci zaměří na modernizovaný pick-up Frontier, stejně jako na velké SUV se třemi řadami sedadel. Velmi pravděpodobně by přitom mělo jít o drsnější Pathfinder. Nissan přitom počítá se sdílením většiny komponentů, hlavně pak pohonných jednotek, což má vést ke snížení nákladů i zvýšení efektivity. Platforma postavená okolo žebřinového rámu tak má podepírat ještě minimálně dvě další SUV či pick-upy, které mají dorazit do konce dekády.

Nissan tedy skutečně začne znovu zákazníkům nadělovat to, co chtějí, a tedy ve výsledku kupují, alespoň v USA. Automobilka pak sice říká, že s elektromobilitou v Americe úplně nekončí, jenže z prodejních čísel vlastně ani nic jiného nevyplývá. Za první tři měsíce totiž z dealerských skladů zmizelo jen 56 kusů modelu Ariya, na Leaf pak připadlo jen 668 registrací. To je o dalších 71,2 procenta méně než loni, načež jeho dovoz z Japonska či Británie nedává velký smysl.


Další automobilka zrušila elektrické plány za 10 miliard, ve stejné továrně bude radši vyrábět auta s motory V6 - 1 - Nissan Canton tovarna ilustracni foto 01Další automobilka zrušila elektrické plány za 10 miliard, ve stejné továrně bude radši vyrábět auta s motory V6 - 2 - Nissan Canton tovarna ilustracni foto 02Další automobilka zrušila elektrické plány za 10 miliard, ve stejné továrně bude radši vyrábět auta s motory V6 - 3 - Nissan Canton tovarna ilustracni foto 03Další automobilka zrušila elektrické plány za 10 miliard, ve stejné továrně bude radši vyrábět auta s motory V6 - 4 - Nissan Canton tovarna ilustracni foto 04
Továrna v Cantonu měla být elektrickým výrobním centrem značky ve Státech, nakonec se v ní ale taková auta vyrábět vůbec nebudou. Místo toho budou linky znovu překonvertovány na produkci spalovacích vozů, mj. nové Xterry s motory V6. Foto: Nissan

Zdroje: Auto News, Nissan

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.