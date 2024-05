Další automobilka zrušila plán prodávat od roku 2030 jen elektromobily, bylo to prý jen „prohlášení o misi” včera | Petr Miler

/ Foto: Cadillac

Od počátku nevyhnutelný následek konfrontace nesmyslných plánů s realitou sám o sobě nepřekvapí. Otázkou v prvé řadě zůstává, proč někdo s takovými plány vůbec kdy přišel a dál přichází.

Od počátku jsme velmi kritičtí k jakýmkoli plánům prodávat od určitého data jen určitou věc, protože třemi slovy nedávají žádný smysl. Nejde tu o žádný předpojatý odpor proti elektrickým autům, kterých se tyto záměry obvykle týkají, je to absurdita v principu, a to bez ohledu na obor.

Na trhu bude vždy fungovat jen to, o co zákazníci budou stát. A nikdo - ani Andrej Babiš se svou křišťálovou koulí - nemá šanci tušit, co to za rok, dva, šest nebo jedenáct bude. Můžete hádat, můžete na něco sázet, ale nemůžete to vědět. Jedinou smysluplnou obecnou odpovědí v případě budoucích plánů je, že budete nabízet prostě to nejlepší, co v danou chvíli budete schopni vyrobit v souladu s představami zákazníků.

Při každé možné příležitosti jsme tak kritizovali záměry automobilek nabízet za několik let jen elektrické modely, neboť bylo od první chvíle nanejvýš pravděpodobné, že takové plány buď budou zrušeny pro svou faktickou neuskutečnitelnost, nebo přivedou výrobce na buben. Na jednu stranu se tedy opravdu nedivíme, když jsou už v roce 2024 rušeny pár staré záměry nabízet elektromobily kupříkladu od roku 2030. Na tu druhou ale takový krok celou absurditu původních rozhodnutí jen podtrhuje. V roce 2021 nebo 2022 byly tyto plány stejně hloupé jako dnes, tak proč je tehdy někdo zaváděl? A proč je dnes někdo ruší? Situace je pořád stejná - hloupost to byla, je a bude.

Z velkých automobilek tak už takové snahy odpískalo několik značek, třeba Ford dokonce někdejší plány výmluvně označil za pitomou vizi, Mercedes je s poněkud diplomatičtějším slovníkem zrušil též a teď se dušuje, že i po roce 2030 nabídne spalovací auta. Kdo je další na řadě? Tentokrát je to Cadillac, který chtěl udělat totéž co Mercedes.

Nebylo to o nic chytřejší než v jiných případech, Cadillac na tom začal pracovat už v roce 2020 a bylo pozoruhodné, že jej neodradil ani razantní odpor dealerů, kteří jsou vždy zákazníkům nejblíž. Trvalo tak další skoro 3 roky, než Cadillac prozřel - první známky „elektrické skepse” se objevily letos v lednu a dnes už ani nemusíme číst mezi řádky - globální viceprezident Cadillacu John Roth před americkými novináři včetně kolegů z Freepu oznámil, že plán na prodej pouze elektrických aut od roku 2030 padl.

„Elektromobily a spalovací auta budou po další léta existovat vedle sebe, v tom chceme, aby bylo jasno. Chceme ujistit, že na trhu zůstane luxus možnosti volby a těšíme se na to, že obě řešení dostanou příležitost uspokojit potřeby zákazníků,” řekl Roth v podstatě to, co bychom zcela samozřejmě očekávali ve stejné pozici od jakéhokoli jiného manažera.

Je třeba dodat, že rozhodnutí, které původně „definitivně” padlo v roce 2021, nebylo Rothovo, učinil jej jeho předchůdce Rory Harvey, ale to jsme pořád u toho samého. Kolikrát jsme už řekli, že fungování firem je nastaveno tak, aby přežily samy o sobě a byť člověk, který učinil špatné rozhodnutí, může trvat na svém, nebude mu obvykle dovoleno, aby to s ním dotáhl tak daleko, aby společnost zničil. A bude nahrazen někým jiným, kdo ho bez okolků zruší, kdo k němu nemá žádnou osobní vazbu a jedná racionálně. Přesně to se stalo i tady.

Na dotaz Freepu, proč Cadillac změnil plány, Roth řekl, že jednoduše naslouchá zákazníkům. „Vždy nasloucháme zákazníkům. Stále se držíme strategie nabízet do konce dekády celé portfolio elektromobilů, ale budeme naslouchat zákazníkům a nechat je, aby byli tím, kdo povede naše kroky. To je naše odpověď,” uvedl doslova.

Mluvčí automobilky Mike Albano k tomu dodal něco ze správné manažerské hantýrky, kdy původní, nakonec nesplněný plán místo „cíle” označíte za „vizi”. Slova byla v tomto případě trochu jiná, podstata totožná - plán nabízet od roku 2030 výlučně elektromobily máme prý bát jako „prohlášení o misi”, nikoli skutečný záměr. „Už fakt, že jsme modernizovali naše portfolio spalovacích, vám mohl naznačit, že jsme věděli, že přechod bude pomalý a bude ho řídit zákazník,” dodal. Naznačil, Miku, naznačil.

Co se dál bude dít, nyní Roth raději ani nenaznačuje, možné je prý cokoli. „Máme skvělou interní skupinu, která vždy měří a sleduje, co zákazníci požadují,” dodal s tím, že prostě půjde tam, kam půjde trh. Hurá? No, spíše se musíme ptát, proč někdy někoho napadlo dělat něco jiného, hlava nám z toho jde pořád kolem.

Příchod inovovaných modelů CT5-V a CT5-V Blackwing se spalovacími motory skutečně jasně ukázal, že Cadillac to se svými elektrickými plány až tak vážně nemyslí. Teď to potvrdil. Foto: Cadillac

Zdroje: Detroit Free Press, Cadillac

Petr Miler

