Další automobilky narychlo vrací spalovací motory původně jen elektrickým modelům, sázka na jednu kartu je přivádí ke krachu
včera | Petr Prokopec
Zatímco u šířeji zaměřených automobilek se můžeme bavit o tom, zda s nucenou elektrifikací přijdou o 20, 50 nebo 70 procent zákazníků, ty zaměřené na automobilové nadšence mohou přijít klidně o všechny. Vidí to samy hned v zárodku, a tak raději velí k obratu dřív, než bude pozdě.
Patří ananas na pizzu? Pokud se na něco takového zeptáte Itala, riskujete ublížení na zdraví. V jiných zemích lidé tak vyhranění nebývají, ovšem i tak je otázka rozděluje na dva nesmiřitelné tábory. A ten, který pizzu Havaj preferuje, je méně početný. Většina zákazníků totiž po kombinaci sladké a slané chuti netouží, místo toho zůstává u klasiky, kterou představuje těsto, rajčatový protlak, sýr a šunka.
Na gastronomii jsme se pochopitelně nedali, nicméně zrovna s pomocí „ananasové pizzy” lze dobře vykreslit, jak bláhoví jsou výrobci aut, kteří se domnívají, že sporťáky s elektrickým pohonem budou kupovat všichni. Nabídnout je mohou, jistě, ostatně i pizzu Havaj si spousta lidí objednává a nemáme s tím žádný problém. Abyste ale nabízeli jen tu? To je prostě nesmysl, u většiny publika se vždy nutně setkáte s více či méně rázným odmítnutím. U elektromobilů to bude stejně, u elektrických sporťáků tím spíš.
A je to snadno pochopitelné. Sportovní mají vysoký výkon, který majitelé logicky využívají intenzivněji než u běžných aut. Takový provoz je pochopitelně energeticky náročnější, zvlášť u těžkých moderních vozů není neobvyklé, když majitelé jezdí se spotřebou okolo 20 litrů paliva na 100 kilometrů, aniž by předváděli nějaké divoké kousky. I proto třeba Porsche nabízí ke svým autům až 100litrové nádrže, po jejichž naplnění, které zabere jen pár minut včetně placení, můžete pokračovat další stovky kilometrů bez tankování.
Aby něco takového bylo možné u elektrického auta, muselo by mít baterie s kapacitou v řádu stovek kilowatthodin, které by vážily několik tun. A doplnění jejich kapacity byť jen za 10 minut by znamenalo nutnost „ládovat” je u dobíječek s několikamegawattovým výkonem. A to ani nezmiňujeme přímo astronomickou cenu, je to zkrátka jedna velká absurdita.
Přesto všechno řada výrobců sportovních modelů v poslední době došla k názoru, že se musí přesunout od spalovacího pohonu k tomu elektrickému. A aby tomu dodali korunu, chtěli takovou rošádu uskutečnit velmi rychle. Takový plán byl od počátku odsouzen k nezdaru, jak nakonec poznal i Mate Rimac, neboť technických limitů jsou tu i ty emotivní. Značky jako Lotus či Abarth tak mají momentálně oči jen pro pláč, neboť skoro nemají co prodávat. A tak se do myslí jejich manažerů pod tlakem okolností vrací zdravý rozum.
Lotus zašel tak daleko, že už oficiálně oznámil, že v lednu představí verzi svého dosud jen elektrického SUV Eletre, která bude vybavena spalovacím motorem v rámci plug-in hybridního pohonu. Novinka dostane 925 koní, vzduchový podvozek a aktivní stabilizátory pro „ultimativní ovladatelnost“, jak potvrdil šéf značky Feng Qingfeng. Prodej přitom v Číně odstartuje ještě na jaře, Evropa si bude muset počkat do podzimu.
Půjde jen o první vlaštovku, značka totiž hodlá představit další tři plug-in hybridy, a to včetně malého SUV, které se ukáže v roce 2027. V tom následujícím chtěl Lotus dle původních plánů být jen elektrický. Jenže pokud by na této strategii trval, mohl by sbalit krám. Jde totiž o značku tradičně spojenou s nízkou hmotností, které ovšem její nové modely nedosahují.
Zatímco Lotus hasí požár, který se teprve rozhořívá, u Abarthu už musí povolat veškeré požární jednotky k pořádnému. Sportovní divize Fiatu totiž již skutečně jen na elektromobily přepřáhla. A dobře se jí nevede, letos v Británii prodala jen 273 aut. To je o méně než loni (954 kusů) a zlomek toho, co prodávala v roce 2018, kdy dosáhla na 5 631 registrací, jak zmiňuje Autocar. Ve zbytku Evropy je situace podobná, pouhých 1 746 letos prodaných aut na celém kontinentu je už skutečně skoro nic.
Italové si tedy během pár let prodejně pohoršili o víc než 95 procent a dál strádají, tohle je jízda na mrtvém koni směřující přímo ke krachu. Značka proto též zvažuje návrat ke spalovacímu pohonu, ovšem v jejím případě to půjde hůř než u Lotusu, jakkoli základní stavební kámen má díky návratu Fiatu 500 zpátky v rukou.
Šéf značky Geatano Thorel opět Autocaru potvrdil, že platforma spalovací verze pětistovky snese vyšší výkon, ale tani tak to nebude snadné. Atmosférický litrový tříválec, kterým bude novinka osazena, „jej nevyprodukuje“. Motor navíc nemá ten správný charakter, neboť většinu výkonu odevzdává pod dvěma tisíci otáčkami. Majitelé sportovních aut ovšem s oblibou ženou své vozy k červenému poli otáčkoměru. Bude to chtít zkrátka jiný motor.
Nejde tu ale jen o dynamiku. „Typický zákazník Abarthu navíc nechce spalovací motor jen kvůli výkonu, ale i proto, že je zvyklý jej modifikovat svépomocí. To u elektrického pohonu nejde, což je pro tuto klientelu překážka,“ dodává dále Thorel. Abarth tedy zjevně své zákazníky zná, přesto se ale rozhodl jít proti nim. Něco takového vážně nemohlo dobře dopadnout. Zda se ale tento hořící dům povede uhasit dříve, než lehne popelem, je ve hvězdách.
Elektrický Lostus Eletre sice nabízí 915 koní, váží ale 2,6 tuny a rychle moc daleko nedojede. Není tedy divu, že zákazníkům zrovna této značky moc nevoní. Foto: Lotus
Ještě daleko více ovšem ve svých snahách o urychlenou elektrifikaci narazili Italové, bateriový Abarth 500e je totiž nesmysl k pohledání. I tato značka tak velí k deelektrifikaci, snadné to ale mít nebude. Foto: Abarth
Zdroj: Autocar poprvé a podruhé
