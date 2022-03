Už i poslední bašta velkých motorů skomírá, nový ostrý Mercedes natočili při testech ve smutné křeči před 5 hodinami | Petr Miler

Už vidíme, jak se automobilka odvolává na slavnou minulost a argumentuje tím, že nic většího než čtyřválec kdysi obdobný model nepoužíval. Stěží tím ale popře fakt, že auto, které donedávna mělo bublavý osmiválec, má najednou nemasný a neslaný čtyřválec.

Když nějaká automobilka oznámí návrat ke kořenům, fanoušci jsou z toho obvykle nadšení. Ve skutečné extázi ale zůstanou jen v momentě, kdy je návrat skutečně návratem a ne marketingovou zástěrkou vynucených změn, po kterých nikdo ze zákazníků netoužil. Právě jen takto ale může dopadnout případná snaha Mercedesu namalovat jinak smutnou realitu do poněkud veselejších barev.

Evropská unie se řítí do elektrické éry hlava nehlava a automobilky jí obvykle neodporují. Neodporuje jí ani Mercedes, kterému je už evidentně též do značné míry ukradený zákazník stojící na samém konci jeho snah a přistupuje k eliminaci dalších a dalších žádaných motorů bez mrknutí oka. Nový Mercedes třídy C přišel o absolutně všechny motory krom základních čtyřválců a pokud jste doufali, že si spravíte chuť alespoň verzí AMG, pak bohužel.

Čistky se dotknou také sportovní divize, která se možná stará o značnou část firemního výdělku, ani v jejím případě ale nemůže být zákazník na prvním místě. Také tady je hlavním hybatelem snižování emisí, které se neobejde bez downsizingu a elektrifikace. Kde tedy ještě před pár lety odváděly svou práci výlučně osmiválce, tam nyní míří jen čtyřválce.

Samo o sobě to není novinkou, takový krok třícípá hvězda potvrdila už před rokem, teď ale můžeme vidět v akci předprodukční prototypy modelu C63 od AMG při testech na Severní smyčce Nürburgringu. Ten očividně - či spíše „ušislyšně” - dostal pod kapotu čtyřválcový dvoulitr světa z modelu A45. Produkovat má kolem 450 koní, dalších až 200 má přidat elektromotor, pomalé auto to tedy nebude, alespoň dokud mu nedojdou baterky. Ale jinak? Noblesa je pryč, ta zvuková rozhodně - místo bublajícího osmiválce tu máme vysavač s ambiciózním výfukem, víc nic. Hlavně že papírové emise CO2 poletí pod 100 gramů na kilometr, třebaže ty reálné budou úplně jinde.

Jak jsme již naznačili, Mercedes to může označit za návrat ke kořenům, neboť čtyřválcové sportovní modely v jeho nabídce kdysi měly místo, a to v podobě legendární ikony 190E. Ta sice užívala motory poladěné Cosworthem, ovšem 2,5litrový agregát si následně AMG ještě vzalo do parády a zvedlo výkon z 207 na 227 koní u silničních verzí a dokonce až na 350 u těch závodních.

Právě na tuto minulost nyní může chystaná třída C odkázat, plnohodnotnou náhradu dosud osmiválcového provedení C63 ale z novinky nevykřeše, i kdyby se marketingové oddělení usnažilo k smrti. Další bašta velkých motorů zjevně padla a teď už jen dožívá ve smutné křeči za zvuku dvoulitrového čtyřválce. Smutné, třícípá hvězda byla po léta poslední evropskou automobilkou, která nabízela osmiválec do modelu střední třídy.

Stále ještě chystaný Mercedes-AMG C63 už má na beton motor 2,0 R4 a zní podle toho, jak můžete zjistit z videa níže. Nebude se tak v principu lišit od standardního provedení (na fotkách), které pracuje se stejným výchozím pohonem. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

