Další bestseller Fordu skončí bez nástupce, z prodejního hitu se během pár let stal neuvěřitelný propadák

/ Foto: Ford

Američané předvádí v posledních letech v Evropě velmi smutné představení. A zjevně se ani nechtějí pokusit na tom něco změnit. Jejich někdejší bestseller přišel za pár roků o více jak 80 procent zákazníků a po 46 letech to prý má definitivně spočítané.

Modrý ovál byl po dekády jednou z hvězd evropských automobilových prodejů a v 90. letech mohl směle konkurovat těm nejlepším z nejlepších. Jeho podíl na trhu dosáhl téměř 12 procent a jména modelů jako Focus nebo Mondeo bylo možné směle skloňovat ve stejné větě se stálicemi typu Golf a Passat. Tyto sněhy ale roztály už hodně dávno. Od konce 90. let je Ford na sestupné tendenci a od roku 2009 jeho podíl na evropském trhu jen a pouze klesá.

To nejhorší ale přišlo v několika posledních letech, kdy Ford padl až nebezpečně blízko dnu. Loni dosáhl tržního podílu pouze 4,84 procenta, o dost méně než polovinu někdejších hodnot. Američany tak předstihla dokonce i Škoda (5,10 %), přestože i ta má dost problémů sama se sebou. Potíže s odbytem má více modelů modrého oválu, největším průšvihářem jeho evropské nabídky se ale stala Fiesta a zejména pak její nevalně přijatá poslední generace.

Automobilka sice od doby jejího vstupu na trhu udělala leccos proto, aby po ní lidé znovu zatoužili, loni ji dokonce faceliftovala, propadá se ale i nadále, propadá se jen a jen víc a víc. Z dlouhodobého hlediska Fiesta ztratila do loňska neuvěřitelných 74 procent zákazníků za pouhých 7 let, když si ještě v roce 2015 našla v Evropě přes 313 tisíc kupců, zatímco loni jen 81 tisíc. To je také skoro o polovinu procent méně než v roce 2020 a její těžkosti pokračují i v letošním roce, kdy zákazníky ztrácí dál.

Za prvních osm měsíců letošního roku tak Ford prodal na celém evropském kontinentu pouhých 38 911 Fiest. To je neskutečné nízké číslo, jde ale jen o vyvrcholení léta trvajících problémů. Prodeje Fiesty padají od roku 2009, kdy si zažila svůj vrchol, poslední roky jsou pak už jen pozvolným pádem do propasti. Ford ještě v roce 2018 prodával v Evropě za jediný měsíc víc Fiest než letos za celý půlrok. Během čtyř let tak ztratil více jak 80 kupců, to je fascinující, v Evropě u kdysi tak oblíbeného modelu unikátní sešup.

Výrazně navíc klesl zájem o některé verze, a tak Ford dnes nabízí jen torzo toho, co bylo kdysi pro Fiestu k dispozici. K mání jsou v podstatě jen dva motory - 1,1 bez turba, 1,0 s turbem a jeho mild-hybridní verze. To je skutečně paleta k pohledání, která odbytu stěží kamkoli pomůže. A letošního krok Fordu byl pro vůz jen další ránou.

Automobilka v létě vyřadila z nabídky třídvéřové provedení, a vůz je tak nadále k dispozici v jediné verzi - té pětidvéřové. Ford jistě není sebevrah, činí tak kvůli omezenému zájmu, jistě ale není nulový. Takto automobilka odebírá z mozaiky nabídky jednu část za druhou - je sice možné, že 10 % zákazníků kupujících to či ono není pro firmu dostatečně vysoký počet, aby to dále nabízel. Ale když uberete 10 procent portfolia, pak 10 procent portfolia, pak 10 procent portfolia... Moc toho v prodeji nezbude.

S podobným přístupem bude odbyt dříve nebo později nulový, na tuto chvíli ale Ford čekat nebude. Podle informací deníku The Sun už automobilka rozhodla, že čerstvě 46letou legendu a po dekády páteř svých evropských prodejů v roce 2023 pošlou do důchodu bez jakéhokoli nástupce. Éra poslední generace tak skončí po pouhých pěti letech ve smutné křeči.

Ford se k věci zatím nevyjádřil, jistě se ale bude vymlouvat na změnu v zákaznických preferencích. To je jistě také část pravdy, vinu ze svých beder ale zcela nesejme. A koncem Fiesty se do lepší pozice jistě nedostane, ostatně jeho „konečné řešení” už známe. Až přijde, možná bude i na současné prodeje Fiest vzpomínat se slzou v oku...

Fordu se s poslední generací Fiesty nedaří, i po několika strmých meziročních poklesech dále padá. S koncem třídvéřové verze (na fotkách) přišel další pád, a tak má příští rok přijít úplný konec. Smutný konec dnes už jen smutného příběhu. Foto: Ford

Zdroje: The Sun, JATO Dynamics

Petr Miler

