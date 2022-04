Další BMW s bizarní novou přídí odhalil únik. Dráždí pořád stejně, přim stačilo málo, aby působilo líp před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Pokud jste doufali, že se BMW spokojí s tím, že nové pojetí kontroverzního designu nadělí jen jednomu modelu, pak vás musíme zklamat, budou přinejmenším tři. Toto je ten druhý z nich, i když oficiálně odhalen ještě nebyl.

Jednou z klíčových novinek tohoto se stalo faceliftované BMW X7. Nikoli však proto, že by šlo o oslnivě krásné SUV, po jehož vlastnictví by zatoužil kde kdo. Místo toho tu máme další z mnichovských vozů, který silně rozděluje publikum. A zatímco třeba Asiaté či Američani mohou být z jeho přídě nadšeni, značná část Evropanů má problém s udržením snídaně v žaludku. Jak jsme ovšem naznačili již během premiéry, na nevzhledné partie si svět musí zkrátka zvykat - jde o nový směr, kterým se značka hodlá vydat.

Dnes automobilce unikl první snímek dalšího vozu, který znovu povede k bezpočtu nekonečných debat. Jde o BMW i7, tedy elektrickou verzi řady 7, která by měla být představena již 20. dubna. Mnichovští designéři i v jejím případě použili dvojitá čelní světla, z nichž ta hlavní jsou na oko skrytá v černém panelu. Viditelné jsou tak jen LEDky určené k dennímu svícení. Tato kombinace pak byla doplněno ledvinkami, které pomalu vypadají jako portál do jiné dimenze.

Na finální soudy je samozřejmě třeba vyčkat, koneckonců tu máme jediný snímek, který příď odhaluje z jediného úhlu. Jelikož ovšem automobilka posledních pár let míří hlavně provokativním směrem, neděláme si iluze, že by výsledek i naživo vypadal čarokrásně. Na druhou stranu se však nezdá, že by to komukoli z vedení BMW vadilo, neboť s prodeji takto stylizovaných vozů automobilka nemá problém. Ovšem jak jsme naznačili, daří se jim hlavně mimo evropské trhy.

Dva oddělené světelné zdroje vždy byly, jsou a nejspíše budou kontroverzní, přitom by stačilo málo, aby byly nové bavoráky přijímány příznivěji. Stačila by relativně drobná úprava čelních partií, jakou ukázal amatérský designér vystupující na Instagramu pod přezdívkou j.b.cars. Ten totiž ponechal ve hře jen lehce upravenou vrchní řadu světel, zatímco tu spodní nahradil adekvátně upraveným nárazníkem. Kvůli tomu pak došlo i na úpravu čelních ledvinek, kteé nejsou tak monstrózní.

Právě ono připodobnění by mohlo vést i k vyšším prodejům, než jakých bude dosaženo s oficiálním vzhledem. Nepočítáme však s tím, že by se BMW chytlo za nos. Nezbývá tak nic jiného, než nový designový směr akceptovat a ponechat vše na rozhodnutí zákazníků. Ti si přitom modernizované X7 již mohou objednávat, i7 by pak do prodeje mělo zamířit ještě v létě. Záhy po něm pak dostane nové partie i klasická řada 7. A dál? Kdo ví...

BMW unikla podoba nového modelu i7, který je elektrickou verzí řady 7. Odhalen bude 20. dubna, od léta se pak počítá se zahájením prodeje. Nekonfliktí krasavec to znovu není. Foto: BMW

Zdroj: Wilco Blok@Instagram, j.b.cars@Instagram

Petr Prokopec

