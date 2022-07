Další čínská značka míří s levnými auty na trh, který ostatní opustili, za 225 tisíc nabízí neuvěřitelné věci před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jetour

Připomíná to trochu situaci okolo elektrických aut - pokud nějakou oblast pod tlakem netržních faktorů opustíte, vždy se najde někdo, kdo s chutí zaujme vaši pozici. Takto zavedení výrobci opustili Rusko, Číňané momentálně dělají pravý opak.

V roce 2018 čínská automobilka Chery představila značku Jetour, v překladu Cesta k vítězství, která byla zaměřena hlavně na mladou klientelu. Stěžejními prvky se tedy staly výrazný design, moderní interiér a nízká cena. V tomto duchu pak Číňané poslali na trh modely X70 a X90, které se v mezičase dočkaly i variant jako X70 Plus či X95. Zájem je zatím opravdu velký, třeba X70 si loni na domácím trhu připsalo na konto 124 647 prodaných exemplářů. To je zhruba stokrát vyšší číslo, než s jakým Škoda v Číně spojuje podobně velký Kodiaq.

Chery se logicky při pohledu na úspěch rozhodlo, že je třeba kout železo, dokud je žhavé. Zvláště poté, co západní automobilky opustily ruský trh. Tedy zemi, kde 4,7metrové SUV, za které si Jetour v základu účtuje pouhých 225 tisíc korun, má značný potenciál. Aktuálně proto dala zelenou strategii Travel+, která počítá s expanzí mimo domovinu. V prvém sledu jsou přitom na řadě právě Rusko a Kazachstán, v tom druhém pak Jetour zamíří do Japonska, Brazílie a Mexika.

Číňané se snahou o vstup na zahraniční trhy nikdy nijak netajili, naopak kvůli tomu loni došlo na reorganizaci značky. Ta se spojila s elektronickým gigantem Huawei, který dostal na starosti vývoj veškeré palubní elektroniky včetně multimediálního či semi-autonomního systému. Zároveň Jetour vyrukoval s konceptem X, který měl předznamenávat jeho budoucí designový směr. Nově pak ukázal i jeho produkční verzi, která do globálních plánu zapadá.

Nové SUV Dashing (původně pojmenované X-1 či Dasheng) se totiž v prvé fázi stane novou vlajkovou lodí značky, a to přesto, že s délkou 4 590 milimetrů za svými sourozenci velikostně zaostává. Je však již osazeno onou technologií Huawei, do které spadá osmipalcový displej nahrazující klasický přístrojový štít a velká 15,6palcová obrazovka multimediálního systému. Ty pak nedoplňuje pouze hlasové ovládání, ale rovněž dotykové panely klimatizace na dveřích.

Jetour přitom již ve standardní výbavě hodlá nabízet třeba vyhřívání volantu či volbu podsvícení interiéru v 256 barvách. Dveře pak bude možné odemykat nejen klíčkem, ale všemi „hračičkami“ užívajícími NFC protokol. Chybět nebude adaptivní tempomat, který bude v blízké budoucnosti nahrazen pokročilejším asistentem. I Číňané pak počítají i s možností modernizace palubních systémů přes internet, servisní zásah tak nebude třeba kvůli každé prkotině.

Dashing má mít nicméně navrch i pod kapotou. V základních konfiguracích sice bude stejně jako jeho příbuzní osazen přeplňovanou jedna-pětkou (156 koní, 230 Nm) či jedna-šestkou (197 koní, 290 Nm), ovšem vrcholné provedení již počítá s kombinací čtyřválce 1,5 TCI a dvou elektromotorů, z nichž každý dostal na starosti jednu nápravu. Celá souprava pak produkuje 326 koní a 565 Nm, mimo to je vůz schopen urazit 100 km čistě na elektřinu.

Tato varianta má přitom do Ruska dorazit v příštím roce, stejně jako další SUV s prozatímním názvem X-2. Ryze benzinový Dashing ale bude k dispozici již letos, a to jak v Číně, tak na pomezí Evropy. Značka přitom své dvě novinky hodlá co nejdříve doplnit off-roady s žebřinovým rámem, stejně jako pick-upy a dodávkami. Pokud přitom zůstane levná jako ve své domovině, pak jí Rusové stoprocentně budou zobat z rukou.

Dashing se v Rusku začne prodávat na podzim, zpočátku jen s benzinovými motory. Posléze však má dorazit i plug-in hybridní verze s 326 koňmi, kterou Číňané budou mít na domácím trhu taktéž k dispozici již letos. Foto: Jetour

Zdroj: Jetour

Petr Prokopec

