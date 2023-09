Další čínský pokořitel Škody Octavia dorazil do Evropy. Za podobné peníze nabízí nesrovnatelně víc, po krku jde i Superbu před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Changan

V Číně je to pořádný kus auta za skoro směšné peníze. V Evropě je nepřekvapivě dražší, přesto má v poměru hodnoty a ceny pořád hodně co říct. Navíc lze očekávat, že u nás přijde na menší peníze než v Rusku.

Čínský Changan už v červenci na evropské půdě poprvé předvedl svého stále nového soupeře Škody Octavia, který je tak velký, že šmahem může konkurovat i většímu Superbu. Bylo jasné, že ho tu neukazuje jen tak, chtěl ho tu začít prodávat. A právě tento týden to skutečně udělal.

Činí tak se vší vážností, současně je ale třeba přiznat, že novinka se jmenuje poněkud legračně. Říká si Lamore, projevem lásky Číňanů ke škodovce ale rozhodně není. S rozměry 4 770 mm na délku, 1 840 na šířku, 1 440 mm na výšku a rozvorem 2 765 mm je to vůz, který se v Číně šmahem postavil dvěma největším liftbackům Škody, v základu tam ale stojí pouhých 87 900 CNY, tedy asi 270 tisíc Kč. Není divu, že obě škodovky prodejně doslova ničí, tomu česká značka nemá jak konkurovat.

Zopakovat stejný úspěch v Evropě nebude snadné, našlápnuto k tomu ale má Changan docela dobře. Prozatím automobilka tento model vyslala do Ruska, kde bude na prodej v jediné verzi s motorem 1,5 turbo o výkonu 166 koní, který dostal do péče sedmistupňový automat se dvěma spojkami. Pohon kol je nepřekvapivě přední, dynamika ale nebude bídná - akceleraci na jakoukoli rychlost tedy Changan nezveřejnil, maximální rychlost ovšem činí slušných 200 km/h.

Design exteriéru využívá architekturu moderních modelů z řady UNI, takže auto určitě nevypadá jako posel z minulosti a nevypadá ani jako kopie čehokoli jiného. Něco podobného platí také o interiéru, i když v jeho případě není těžké vysledovat podobnost s Teslami. Oproti nim má tedy poněkud hloupě oválný volant s nad ním umístěnou digitální přístrojovou deskou, jinak ale vnitřku dominuje vertikálně orientované rozhraní multimediálního systému, které v Lamore zabezpečuje 13,2palcový centrální displej. Už zmíněná digitální přístrojovka o kus více vlevo má 10,24 palce.

Standardní a vlastně jediná výbava je opravdu bohatá a čítá mimo jiné šest airbagů, ABS, ESP, kožené čalounění, audiosystém se šesti reproduktory, multifunkční volant, klimatizaci nebo panoramatickou střechu. Auto je tedy vybaveno citelně víc než čínský základ, i proto také citelně víc stojí. I když je otázkou, jak moc vážně lze brát současné ceny v rublech - ruská ekonomika je do značné míry izolovaná a byť směnné kursy existují, už vzhledem k omezené využitelnosti ruské měny nemá přepočet tamních cen bůhvíjakou relevanci pro nás. Je tedy docela dobře možné, vlastně spíš pravděpodobné, že ceny stejných aut u nás budou nižší.

Tak či onak v Rusku tohle auto startuje (a zároveň končí, protože verze je k dispozici vážně jen jedna) na 2 789 900 rublech, tedy asi 646 tisících Kč. Zdaleka to tedy není čínských 270 tisíc Kč, je to podobná suma, na kterou u nás vyjde základní Octavie, a asi o 240 tisíc Kč méně než v případě základního Superbu u nás. A srovnejte si techniku a výbavu, po dorovnání hry na tomto poli by cenové rozdíly byly ještě mnohem větší.

Tohle auto dříve nebo později dorazí i k nám, v Rusku je už 14. modelem značky Changan, který se tam prodává. Že se automobilce daří v této zemi stále lépe, nepochybujte, je ale třeba říci, že bez západní konkurence se v zemi prosazuje snadno. Takový komfort v EU mít nebude, takže ještě uvidíme, jak si tu povede.

Changan Lamore se ukázal i na vesměs nových oficiálních fotkách v evropské specifikaci. V Číně si škodovky maže na chleba, tady to bude mít jistě těžší, přesto ani jeho první evropská nabídka není nezajímavá. Foto: Changan

Zdroj: Changan

Petr Miler

