Nový čínský soupeř Octavie za 284 tisíc Kč škodovku válcuje, teď konečně bude k mání i v Evropě před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Geely

Tohle auto nevypadá lacině, laciné ale je, ve srovnání s Octavií rozhodně. Doma ji nejen díky nižším cenám loni prodejně převálcovalo v poměru 17:1 a teď míří i za hranice. Stejně levné mimo Čínu nebude, citelně levněji než Octavie ale pořád vyjde.

Pod názvem Emgrand začala již v roce 2010 čínská automobilka Geely nabízet jak 4,4metrový hatchback, tak 4,6metrový sedan. O čtyři léta později značka přišla s novou generací, která v prodeji vydržela do roku 2018. Její nástupce už zůstal jen u jednoho typu karoserie, zůstal ale věrný rozvoru 2 650 mm (jen o 30 mm méně než u Škody Octavia) jako všichni jeho předci. Zajímavé je, že tomuto číslu zůstává oddaná i generace čtvrtá, která byla odhalena v roce 2021, i když s předchůdci technicky nemá společného prakticky nic.

Aktuální Emgrand totiž používá moderní platformu BMA, Jakkoli prostor mezi nápravami zůstal shodný, nová architektura umožnila rozšířit rozchod kol. Vůz tak nabízí lepší stabilitu i více prostoru v příčném směru než předchůdce. Stejně jako on sice znovu dostal 1,5litrový atmosférický čtyřválec, znovu nicméně jde o novou generaci. Vylepšena byla jak její odezva, tak efektivita, se závratnou dynamikou nicméně nepočítejte. Motor totiž produkuje 114 koní a 147 Nm, jež dopředu přenáší pětistupňový manuál či automat CVT.

Zatímco exteriér působí sportovně i elegantně, uvnitř se Geely rozhodlo pro minimalismus. Za volantem se tedy nachází 12,3palcový digitální přístrojový štít, zatímco prostředek palubní desky zdobí 10,25palcová obrazovka multimédií. Kromě ní, řadicí páky či voliče automatu a několika tlačítek na středovém tunelu ovšem ráz kabiny již nic nenarušuje. Ostatně i výdechy klimatizace byly zapracovány tak, aby na první pohled nebyly vůbec viditelné.

Co nicméně uvnitř oceníte především, to je vyjma dostačujícího prostoru její lepší odhlučnění dané novou platformou. Při jízdě na neutrál je hluk v kabině na pouhých 37 dB. Vlivem lepší aerodynamiky tu pak máme i nižší koeficient odporu vzduchu (Cd 0,27). Jakékoli cestování by tedy mělo být pohodlnější, za čímž stojí rovněž instalace předních vzpěr MacPherson a zadního polonezávislého zavěšení.

Emgrand je dlouhodobě jedním z nejprodávanějších vozů svého druhu na čínském trhu a ani novinka tradice svých předchůdců nenarušuje. Loni v Číně oslovila skoro 160 tisíc kupců, což je 17,1krát víc než v případě Škody Octavia (9 347 prodejů). Konkurence od Geely je totiž k mání od 87 tisíc yuanů (cca 284 000 Kč), což je oproti podobně velké Octavii obrovský rozdíl. V Číně někdejší bestseller škodovky startuje na 143 900 CNY (cca 470 tisíc Kč), u nás k je nyní dispozici za více než dvojnásobek (od 619 900 Kč). Obě verze pak sice pohání přeplňovaná jedna-pětka se 150 koňmi, vyšší výkon by si ale nejspíše řada lidí odpustila.

Co je ale pro tuto chvíli nejpodstatnější, nový Emgrand konečně zamířil i do Evropy. Nepřekvapivě začal být nabízen nejprve v Rusku, kde je k dispozici od 2,2 milionu rublů. V přepočtu to není málo (cca 688 000 Kč), kursu rublu ale není výmluvný a více řekne znovu srovnání s Octavií. Ta je stále k dispozici od 2 613 000 RUB, takže Emgrand je o 16 procent levnější, navíc oproti základní variantě s ruským ekvivalentem motoru 1,0 TSI. U nás by tedy tento model, pakliže dorazí, mohl startovat někde za hranicí 400 tisíc Kč, což na aktuální poměry nezní špatně.

Geely tedy může jen zabodovat, do karet mu pak ostatně nahrává i skutečnost, že jej lze reálně koupit kdekoli je nabízen, problémy s výrobou firma nemá. Pro ruský trh je pak Emgrand montován v běloruském závodě BelGee, což je společný podnik čínské značky a běloruského BelAZu a Geely. Tato továrna je přitom vůbec největší v zemi a má kapacitu 120 tisíc aut ročně. Kolik z ní si ukousne nový sedan, je prozatím ve hvězdách.

Emgrand čtvrté generace má 4 638 mm na délku a 2 650 mm v případě rozvoru. Pod kapotou pak svou práci odvádí pouze atmosférická jedna-pětka, s níž konkurent Škody Octavia na domácím trhu stojí neskutečných 284 tisíc Kč. Není divu, že ji prodejně válcuje, v zahraničí na to může navázat. Foto: Geely

Zdroj: Geely, RG

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.