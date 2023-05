Další čínský soupeř Škody Octavia potvrzen pro Evropu, se skoro třetinovou cenou ji zničí před 5 hodinami | Petr Prokopec

Číňané po prvotním neúspěchu přestali „plašit” a na starý kontinent se hrnou mnohem rozvážněji a promyšleněji. Šance, že by jejich auta po úspěchu jinde nebodovala také tady se limitně blíží nule.

Changan je dnes nejmenší automobilka z čínské „Velké čtyřky“, kterou tvoří spolu s koncerny SAIC, FAW a Dongfeng. Její rozlet dosud omezovalo i to, že se zaměřuje hlavně na domácí publikum, které je sice početné, zbytek světa je ale pořád větší. Proto se Changan letos též rozhodl využít situace, která nastala v Rusku, a začít pořádně expandovat do Evropy. Jeho plán je jasný - v největší zemi světa nabídnout celkem osm dalších modelů a pokračovat dál na západ.

Výhledově máme tedy počítat se sedany Eado Plus, Alsvin a Raeton Plus nebo s liftbackem Lamore. Dále dorazí SUV CS75 Plus a Uni-T, stejně jako pick-up Hunter Plus. A aby toho nebylo málo, je v plánu také příchod elektromobilu Avatr 11. To jsou ale vzdálenější cíle, pro tuto chvíli Číňané oficiálně potvrdili příchod modelů Alsvin a Eado Plus, které už svítí i na ruském webu značky s nápisem „Již brzy”. A my se z nich zaměříme na ten druhý.

Jde totiž o přímého soupeře Škody Octavia, který měří 4 730 milimetrů na délku a má rozvor 2 700 mm. Ve své domovině je k mání v základu s atmosférickou jedna-šestkou (128 koní) anebo s přeplňovanou jedna-čtyřkou ve vyšším provedení. To tak disponuje výkonem až 158 koní, o který se stará sedmistupňový dvouspojkový automat. Takový výkon nemusí být marný, neboť auto váží i ve vyšší specifikaci jen 1 340 kg, o tom si dnes Octavie může nechat jen zdát. Dynamiku Číňané tradičně neuvádí, kombinovaná spotřeba 6,4 l na 100 km je podle očekávání.

Výbava je tradičně bohatá, už v základu vyššího provedení najdete věci jako plná LED světla, digitální palubku i 10,25palcový displej infotainmentu, střešní okno, rozsáhlou elektrickou výbavu, samozřejmě automatickou klimatizaci a hromadu dalších věcí od jízdních asistentů přes elektricky ovládané víko 500litrového kufru až po palubní Wi-Fi hotspot.

S čínskou cenou od 69 900 CNY (cca 216 tisíc Kč) se vedle něj násobně dražší Octavia nechytá, nemá jak. Však u nás škodovka začíná na 620 tisících Kč, to je skoro třikrát tolik. A i vyšší provedení S s cenou od 93 900 CNY (cca 291 tisíc Kč) bude blízko třetině ceny srovnatelně vybavené Octavie. Ruské ceny zatím neznáme, kolik bude auto stát u nás také ne. Ale i když to bude o statisíce víc, pořád to bude nejen pro škodovku znamenat problém.

Petr Prokopec

