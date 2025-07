Další detaily k chystané elektrické Octavii ukazují, jak moc Škoda ztratila cestu a dál ignoruje realitu včera | Petr Miler

Jestli uplynulé roky něco jasně ukázaly, pak je to nekonečná naivita někdejších představ automobilek o uskutečnitelnosti přechodu jen na elektrická auta během pár let. Schopnost většiny z nich to smysluplně reflektovat svým jednáním je ale víceméně nulová. A Škoda není výjimkou.

Už jsem dost starý na to, abych se dokázal na svět dívat delší časovou perspektivou. A jestli mě něco opravdu fascinuje, je to míra jeho postupné polarizace v pohledech na dění skoro na cokoli. Už tu nejde jen o covid, Ukrajinu, Trumpa, Spartu nebo jiná společensky významná témata, která mají tendenci ostřit břitvy, ale prakticky o cokoli.

Pokud jste mladší, přijde vám to možná normální, ale vězte, že ještě před pár dekádami to tak nebylo - prakticky o všem se dalo normálně bavit, bylo možné předkládat věcné argumenty a dojít k nějakému smysluplnému výsledku, který jistě nevyhovoval všem, ale dalo se s ním žít. Dnes skoro všechno působí jako náboženství - něco je pro jedny svaté, tak je to skvělé a všechno ostatní je na nic. Pro jiné je to něco úplně jiného, tak je skvělé tohle a hotovo dvacet. Co na tom, že v různých situacích může být lepší to i ono a dá se rozumně vydiskutovat, proč tomu tak je. Ne, vítěz byl každou stranou vybrán předem a nic se na tom nezmění, dokud jeden z táborů nevymře v boji za svou „pravdu”.

Nikdy jsme se do takového vnímání světa nechtěli nechat zatáhnout - a snad skutečně nenechali -, ale ono je to jedno, protože příznivci něčeho jiného si vás do role nesmiřitelných zastánců opaku pasují tak jako tak. Prostě kdo nejde s námi, jde proti nám, takže pokud my nejdeme s nimi, jdeme proti nim. Proto jsou nám dávány trapné nálepky zatvrzelých fandů či odpůrců kdečeho, v případě oněch odpůrců samozřejmě i elektrických aut.

Ani to tak nikdy nebylo. Nevadí nám nic per se, nemáme žádné předsudky, na věci se díváme racionálně a vždy širokou optikou posuzujeme, co má smysl a co ne. A elektrická auta jej za posledních 10 let jako jedno řešení pro všechny nikdy nedávala. Argumentujeme za to věcně prakticky den co den a je dnes snad nad slunce jasné, že se všechny klíčové argumenty ukázaly za tu dobu být více či méně pravdivé - kdo se cestou elektrifikace všeho během co nejkratší doby vydal, tvrdě narazil.

Zůstávat svět racionální, je to důvod vzít si ze všech těch debat a následného vývoje nějaké poučení a něco změnit. Ale protože racionální není a je to všechno Sparta vs. Baník a Losna vs. Mažňák, bude druhá strana trvat na svém, i kdyby cokoli. Nevadí seriózní teoretické protiargumenty, nevadí zřetelné faktické neúspěchy, nevadí nic. Dokud to nějak půjde, tak to budeme dělat pořád stejně. Tohle je bohužel přístup většiny automobilek k elektrickým autům, která se jednoznačně stala pro mnohé novým náboženstvím a nepřestanou se za ně bít, dokud za ně v tom či onom přeneseném smyslu nepoloží život.

Výjimkou bohužel není ani česká Škoda, která zřetelnou hloupost v podobě přechodu jen na elektrický pohon vzala do hlavy už před mnoha léty a je tím dnes prolezlá skrz naskrz. Je stále těžší bavit se s kýmkoli z odpovědných lidí o této věci s otevřeným hledím - prostě někdo rozhodl, oddali jsme se tomu, teď jsme ve svaté válce a povedeme ji do konce svých dnů. A kdokoli z vlastních řad, kdo byť jen zvedne ruku a pokládá pádné nepříjemné otázky, se okamžitě stává nepřítelem.

I když tedy od zástupců Škody (a nejen od nich) občas uslyšíte říkat něco jiného, jsou to obvykle jen slova pro slova. Každý je rád viděn v lepším světle, což mu zpochybňování stoprocentní elektrifikace evropského automobilismu přinese, pokud jde ale o činy, nemění se nic. Ačkoli tedy i Škoda musí vidět, že většina lidí o její elektrické nápady nestála a nestojí, že na některých trzích - nevyjímaje domácí Česko - znamená přesun jen k těmto autům nemít v ruce téměř nic a připravit se možná o 80 procent prodejů, odmítá byť jen ubrat, byť jen trochu uhnout, byť jen říci, že existují pro tuto cestu nevhodné modely, trhy, lidé... Ne, je to pořád černobílé.

Elektrifikace se tak letos dočká i klíčový model značky, tedy Octavia. Je to přitom přesně to auto, které je se současnými možnostmi elektromobility absolutně nekompatibilní, a nelze to nevidět. Octavie musí být jedno auto pro všechno - pro práci, pro rodinu, pro zábavu, není to hračka pro bohaté a není to jednoúčelový vůz. Musí tedy být relativně dostupné, být schopné obsloužit kdeco na požádání, nezatěžovat rozpočet nejen vysokými pořizovacími náklady, ale ani vysokou ztrátou hodnoty a musí být široce použitelné. Co z toho elektrický vůz splňuje? Nic, to je jediná pádná odpověď. Existuje bezpočet lepších řešení stejného zadání, bezpočet.

Škoda nemusí na elektromobilitu kašlat, pokud v tom vidí své štěstí. Může si dál dělat své okrajové propadáky, může si dále dělat různé „compliance cars” pro přeregulované trhy, může kdeco. Ale pokud nemusí - a teď opravdu nemusí -, měla by se přece na volnějších trzích pořád snažit co nejlépe uspokojit přání svých zákazníků, která není nutné číst mezi řády, a necpat jim do chřtánu nejen to, co sami nechtějí, ale co dokonce z valné většiny zřetelně odmítají. A to dělat odmítá, takže cíl elektrifikovat všechno zůstává nezměněn.

Proto elektrická Octavia přijde a představí se už letos jako koncept. Stane se tak na německé IAA, navíc v designově záměrně polarizující podobě. V odkazovaném článku jsme o tom řekli dost, spolu s dříve řečeným ale pár dalších vyjádření k této novince přidal pro britský Car znovu šéf značky Klaus Zellmer, který jen dokládá, že Škodou ztracená cesta nebyla nalezena. A zákazníci jsou a budou dál ignorováni, i kdyby se jich sto tisíc sešlo s transparenty před sídlem automobilky. Silnější než náboženská oddanost jedinému cíli je jen pud sebezáchovy ve své největší krajnosti.

Jestli e-Octavia bude vypadat tak, jak naznačuje pro Car (a jeho práci může vidět i níže) designér Andrei Avarvarii, je otázkou, to podstatné je ale jinde - odhodlání Škody překročit s elektromobilitou jakýsi „práh alternativy”. Dnes můžete mít spalovací Karoq a elektrický Elroq, například, takže to působí jako možnost. Ale přesně to tímto mění - s otevřenou snahou Škody elektrifikovat Octavii (a tu spalovací nanejvýš nechat dožít) se elektromobily začínají stávat standardem i u mainstreamových modelů.

Jak říkají kolegové, koncept bude sice jen konceptem, přesto jasně naznačí směr, jakým se značka ubírá. „Potřebujeme verzi Octavie s elektrickým pohonem na baterie,” řekl Caru Zellmer k dalším dotazům, aniž by osvětlil důvody - současná spalovací Octavie zůstává firemním bestsellerem, který se prodává násobně lépe než všechny elektrické modely dohromady. Na otázku, zda nyní Škoda míří ke spojení světů elektrických a spalovacích modelů do jednoho krásného elektrického vesmíru, se šéf Škody zdráhal vyjádřit jasně, ale jeho slova nejsou odmítává: „Nechci do toho prozrazovat příliš mnoho... Uvidíme v září! Pak vám ukážeme celý potenciál a technický balíček, který si představujeme,” uvedl.

Podle Caru Škoda už dosáhla bodu přechodu, kdy mainstreamové modely předělá na elektromobily, zatím to jen nechce otevřeně říci. Skoro bychom k tomu dodali, že toho bodu dosáhla už dávno a nyní odmítá cokoli podstatného změnit, i když musí vidět, že to není správná cesta. K jasnému časovému harmonogramu příchod sériové elektrické Octavie se Zellmer znovu nechce jasně vyjádřit, ale ne proto, že by neexistoval.

Na otázku, zda automobilka má jasno v tom, kdy elektrickou Octavii uvede na trh v sériové verzi, Zellmer odpovídá: „Ne, nemáme. Tedy máme, ale zatím ten termín nezveřejňujeme. Je to za pár let, přinejmenším za pár let,” řekl.

Tohle všechno nás jen utvrzuje v obavě, že Škoda míří za stále stejným cílem bez ohledu na cokoli. A připouští jen drobné odklony, pokud k nim bude zákazníky donucena. Už to není tak, že se něco dělá pro zákazníky a případně se to upraví podle norem, už se něco dělá pro normy a případně se to upraví podle zákazníků. Navíc jak? Škoda žádnou novou „normální” Octavii nevyvíjí, nemá tedy ani žádný skutečný plán B, je maximálně ochotna mírně upravit plán A, pokud by se z něj vyklubal až příliš velký provar ohrožující její další existenci.

To je podle nás zoufalá strategie. Je to ztráta cesty a ignorování toho, co se dosud na trhu dělo, co se děje a dokonce dopředné ignorování toho, co se dít může. Přitom kdo s ekvivalentními plány, pakliže s nimi byl o něco dál než Škoda, dosud uspěl? Audi? Porsche? VW? Nenechte se vysmát. Ani schopnost vzít si ponaučení z nezdaru sesterských značek tu není, není tu nic. Už jen slepá víra v něco, co od začátku působilo asi jako Ježíš chodící po vodě - někteří emotivně věří tomu, že se to stalo a stát může zas. Všichni ale racionálně ví, že se to nikdy nestalo a nestane.

Škoda slíbila elektrickou Octavii už v roce 2023 a od té doby mohla tisíckrát poznat, že není dobrým nápadem vydat se s tímto autem právě takovým směrem. Co si z toho vzala? Nic. Co je připravena si vzít z dalšího vývoje? Zjevně také nic, leda drobně pod tlakem modifikovat zřetelně neuskutečnitelné plány. Grafika Škoda Auto

