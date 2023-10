Další domnělá spása prodejů elektromobilů selhává. Ford si je chtěl prodávat sám, po fiasku bere dealery na milost včera | Petr Prokopec

Efektivita výroby elektromobilů je tak zoufalá a jejich atraktivita pro zákazníky tak malá, že to nelze obejít žádným magickým zaklínadlem. Přímý prodej bez prostředníků, který by automobilkám ušetřil pár procent marží, to není zcela jednoznačně, jak nyní poznal Ford.

Před pár dny Škoda zahájila své aktivity na vietnamském trhu. Při té příležitosti automobilka zmínila i specifické požadavky tamní klientely. Ta preferuje osobní kontakt s prodejci, načež autosalony mají pobočky v centrech měst. Tam dochází na sjednání testovací jízdy, která však obvykle probíhá v dealerství ležícím na předměstí. Výběr auta je pak zdlouhavější, neboť klientela chce znát řadu detailů. Navíc toho konkrétního vozu, neboť zákazníci chtějí své auto povětšinou ihned. I proto dealeři musí mít poměrně velké skladové zásoby.

Tím však specifika daného trhu nekončí. Lidé jsou totiž zvyklí povětšinou i za tak velkou položku platit v hotovosti, proto má každé dealerství instalován také bankomat. A kvůli zdlouhavosti celého procesu nechybí ani občerstvení či masážní křesla. Nad něčím takovým z našeho úhlu pohledu zůstává pomalu rozum stát, neboť řada prodejců vám v Česku ani nenabídne kávu. Na „cash“ pak můžete rovnou zapomenout, hotovostní platby ve výši přes 270 000 Kč jsou napříč EU zakázány. A jak je již delší dobu známo, pod tuto metu se dnes už žádné nové auto nevejde.

Proč se o tom ale dnes zmiňujeme? Jednoduše proto, že zákazník si vždy žádá osobní přístup. A představy různých kupců se neliší jen stát od státu, kraj od kraje nebo město od města, liší se i člověk od člověka. Proto je obchod tak delikátní obor, proto mohou někteří se stejným produktem klidně i za vyšší cenu na trhu uspět, zatímco jiní mohou s nejnižšími cenami na trhu krachovat. Platí to pak tím spíše, čím dražší věc se prodává. Je vám asi celkem jedno, kdo vám s jakou péčí prodá rohlík za 3 koruny, ale u auta za milion? Tam chleba láme docela jinde.

Tuto skutečnost by automobilky měly vědět ze všech firem nejvíc, ale mnohé na ni zapomínají. Mezi nimi je na páchnoucím piedestalu Ford, který už před lety zkusil přijít se strategií jednoho auta pro celý svět. Kupříkladu Fiesta tak měla oslovovat jak Asiaty, tak Evropany i Američany. Něco takového pochopitelně nemohlo klapnout, a tak to ani neklaplo - zatímco starý kontinent byl relativně spokojen, pro nový svět se jednalo o příliš malý vůz. A pro takové Filipínce byla Fiesta pro změnu drahá. Přesto se Ford nepoučil a dál zkouší na všechny navlékat oblek jedné univerzální velikosti.

Tentokrát nejde o auto, ale o způsob prodeje. Automobilka ví, že elektromobily jsou výrobně drahé a obtížně prodejné za jakoukoli cenu, natož pak tu reflektující veškeré náklady. K vyšší efektivitě na tomto poli si tak chtěl (stejně jako mnozí jíní) po vzoru Tesly pomoci přímým prodejem, tedy obejitím dealerů a kasírováním celé, navíc pevné kupní ceny. K tomuto kroku modrý ovál přistupuje na různých místech v různém čase, v roce 2021 se k tomu odhodlal v Číně. Dnes už si můžeme říci, že jediné, čeho dosáhl, bylo snížení zájmu o jeho vozy takřka na nulu - aktuálně se v zemi prodávají jen stovky Fordů měsíčně.

Podíl automobilky na trhu s elektromobily tak klesnul pod pouhá 2 procenta, což už pomalu nestačí ani na tisk katalogů. Automobilka tedy model přímého prodeje opouští a začíná Mustang Mach-E znovu nabízet přes dealery. Zatím se nezdá, že by to pomohlo, a to i navzdory slevám. Zákazníci se totiž nezačali rojit ani poté, co cena letos vozu klesla z původních 265 tisíc yuanů na 209 900 CNY (cca 853 000 resp. 676 0000 Kč). Místní elektromobily jako Xpeng P7 jsou totiž ještě levnější, navíc disponují vyšším dojezdem a lepšími technologiemi uvnitř.

K tomu všemu je třeba přičíst ještě potíže, které má Ford s dodávkami. Za nimi mimo jiné stojí skutečnost, že v Číně používá Mustang Mach-E baterie od značky BYD. Tento výrobce se ale v mezičase přesunul k trochu jiné technologii, modrý ovál tak v podstatě musí z jeho strany vždy čekat na jistou „almužnu“. Před touto hrozbou přitom varujeme opakovaně, nicméně zejména Ford po celou dobu hlásal, kterak má dostatek baterií podchycených pomalu až do konce dekády. Jak se ale ukazuje, ty reálně dostupné mu nestačí ani pro vykrytí letošního mizerného odbytu.

Vlastně by nás tak ani nepřekvapilo, kdyby domnělá elektrická revoluce značky skončila dřív, než vůbec začala. Přičemž v tomto ohledu se vlastně jedna vize Fordu naplnila - skutečně totiž může počítat s jednotou napříč všemi kontinenty. Ovšem v tom smyslu, že Mustang Mach-E ve velkém netáhne ani v Číně, ani v Americe a ani v Evropě. A to zjevně bez ohledu na to, jakým způsobem je nabízen.

Modrý ovál chtěl spasit prodeje Mustangu Mach-E tím, že ho bude prodávat přímo on. Stejně jako všechny elektrické plány značky i tento skončil fiaskem, a to dokonce i v elektromobilitě nakloněné Číně. Automobilka tak znovu bere na milost dealery, přes které prodá aspoň něco. Foto: Ford

