Petr ProkopecAsi to není auto, které by nadšence zvedalo ze židlí, své kupce ale mělo. A s postupným zdražováním řady alternativ se dalo očekávat, že by jeho akcie do budoucna spíš stoupaly. Dříve malé MPV, které se v průběhu času přeměnilo na prostornější hatchback, to má za pár, někde i míň než to.
Další dostupný Mercedes končí, pozvolna mizí z konfigurátorů. Jeho konec má být rychlý a definitivní
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Asi to není auto, které by nadšence zvedalo ze židlí, své kupce ale mělo. A s postupným zdražováním řady alternativ se dalo očekávat, že by jeho akcie do budoucna spíš stoupaly. Dříve malé MPV, které se v průběhu času přeměnilo na prostornější hatchback, to má za pár, někde i míň než to.
Mercedes-Benz třídy B nikdy nebyl tak úspěšný jako jeho sourozenci, ať u jde o hatchback třídy A, stylový sedan a kombík CLA či SUV GLA a GLB. Protože s nimi ovšem sdílel mnoho komponentů, Němci mohli vývojové náklady patřičně rozmělnit. V roce 2022, kdy přišel facelift, se navíc třícípá hvězda rozhodla, že si také patřičně zjednoduší výrobu a přes palubu hodila manuální převodovky. Pokud by tedy třeba v příštím roce třídu B modernizovala podruhé, nevyšlo by jí to na velké peníze a 4,4metrový hatchback se zvýšenou stavbou karoserie by mohla prodávat nadále.
Stuttgart ale míří každou chvíli jinam a v jednu chvíli se rozhodl dostupnější auta dál nenabízet. Dnes už to vidí zase jinak, také proto odstartoval čistku mezi vrcholnými manažery, rozhodnutí o konci tohoto vozu ale padlo už dřív a některé rozjeté vlaky zjevně už nejde zastavit. Třídu B tedy skutečně čeká odchod do věčných lovišť, který nebude daleko. Jak hlásí kolegové z Auto Weeku, v nizozemském a belgickém konfigurátoru už tento model nenajdete. V tom českém pak sice stále trůní, je však otázkou, jak dlouho.
Na první pohled se přitom může zdát, že konec tohoto vozu jen málokoho dojme, za prvních osm měsíců si totiž v Česku třídu B koupilo jen 47 místních zákazníků. Ovšem kdy naposledy jste viděli nějakou reklamu na tento vůz? Možná to již pár let bude. Oproti tomu třeba elektromobilitu třícípá hvězda propaguje od rána do večera, takové EQS však má na kontě jen 38 registrací. Oproti tomu běžná spalovací třída S oslovila 83 zákazníků, to jen pro srovnání měřítek.
Jak jsme ale zmínili, v některých případech je zkrátka už na stopku pozdě. Stejně jako třída A, která má nakonec zemřít v roce 2026 a dočká se nanejvýš nepřímého nástupce, Béčko definitivně končí. Uzavírá se tak éra, kterou Mercedes odstartoval před jednadvaceti lety, kdy vyrukoval s první generací. Šlo přitom o jeden z mála modelů značky, který se za celou dobu nedočkal péče sportovní divize AMG. U druhé generace nicméně již došlo na koketování s elektrickým pohonem.
Originál byl čistokrevným malým MPV, zatímco jeho nástupce již přepřáhl na tvary klasičtějšího hatchbacku. K této karosářské verzi pak měla nejblíže generace třetí, u které přitom Mercedes zkrátil přední převis a upustil od kontroverzního bočního prolisu předchozího provedení. Výkon verze B250 se navíc vyšplhal z 211 na 224 koní. Podobné houfy zákazníků jako kdysi to však již do showroomů nenahnalo, zrovna v dnešní době by ale akcie podobných modelů mohly růst. Mercedes ovšem Béčku takovou šanci už nedá.
Před třemi lety se třída B dočkala faceliftu, který jí sebral manuální převodovky. Výroba tak pro značku nebyla velkou zátěží, ovšem i tak se rozhodla tento model ukončit bez nástupce. Někde už ho tak vůbec nejde koupit. Foto: Mercedes-Benz
