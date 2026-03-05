Další drahý sen automobilek se hroutí, Hyundai propustilo 80 procent lidí z fabriky, do které nalilo 35 miliard

Výrobci aut si v posledních letech usmysleli nejen to, že překopou pohon osobních vozů a řidiče zkusí nahradit algoritmy, někteří snili i tom, že dopravu dostanou „o úroveň výš”. Proto Hyundai před pěti nalilo do firmy Supernal desítky miliard, teď z projektu zkouší vycouvat.

před 6 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Supernal, tiskové materiály

Výrobci aut si v posledních letech usmysleli nejen to, že překopou pohon osobních vozů a řidiče zkusí nahradit algoritmy, někteří snili i tom, že dopravu dostanou „o úroveň výš”. Proto Hyundai před pěti nalilo do firmy Supernal desítky miliard, teď z projektu zkouší vycouvat.

O létajících autech sní lidé již hezkou řádku let. A divit se tomu nemůžeme, neboť pozemní doprava má spoustu limitů. Pokud se takto chcete dostat z jednoho místa na druhé, musíte překonat mnohem delší vzdálenost, protože silnice nevedou kamkoli v přímce. A především se musíte „v jedné letové výšce” potýkat se všemi ostatními uživateli stejné cesty. Ve vzduchu takové problémy neřešíte a jen zřídka musíte vůbec něco udělat, abyste se dostali jednoho místa na druhé.

Výhod létání je tedy řada, úskalí ovšem též. Jednak pro změnu všude nejsou letiště, jednak je o poznání nákladnější stvořit stroj, který létá, než ten, který jede. stejně tak ovšem i problémů, které je třeba překonat. Nutná je tedy možnost kolmého startu a přistání, přičemž výsledný stroj nesmí stát stamiliony jako současné vrtulníky. Nadlidský úkol? Možná ano, jak ukazují dosavadní nezdary výrobců aut na tomto poli něco převratného vymyslet.

Upustila tedy od myšlenky stroje, který by skutečně spojil letadlo a auto, a vsadila na takový, který by v podstatě jen létal a auto v podstatě jen napodoboval svou použitelností. V roce 2020 proto Korejci založili společnost Supernal, která si měla vzít vývoj právě takového dopravního prostředku na prodej na povel. A o tři léta později pak bylo oznámeno, že v USA vzniká továrna, která bude vyrábět létající elektrická auta.

Korejci už v roce 2020 přišli s prvním konceptem S-A1, předloni pak představili jeho evoluční verzi S-A2. Ta se na počátku loňského roku ukázala dokonce jako prototyp, u kterého došlo na pozemní testy. Od té doby se ovšem věci ani v nejmenším nevyvíjejí podle původních plánů, v létě tak Supernal musel propustit 10 procent zaměstnanců. V září pak Korejci oznámili, že dokonce pozastavují vývoj, neboť musí zvážit své další kroky. K tomu pak skutečně došlo, ne však v pozitivním duchu.

Jak informuje The Orange County Register, s firmou je zřejmě amen, neboť minulý týden propustila dalších 296 lidí, tedy 80 procent veškerého zbývajícího personálu. To nezní jako konstruktivní krok, jde o snahu minimalizovat další výdaje spojené s projektem, do kterého automobilka napěchovala už 1,7 miliardy dolarů neboli 35,6 miliardy korun. A dosavadní výsledky takovým výdajům neodpovídají, produkční S-A2 mělo být čtyřmístným strojem, jehož baterie by zvládly obsloužit přesuny jen o 100 kilometrů dál.

Supernal zatím není zcela mrtvý, chce ale přistoupit k zásadní reorganizaci, kdy má vyhozené zaměstnance nahradit umělá inteligence. Doplňovat jí pak bude zůstanuvších zhruba 80 lidí. Přijde nám to jako utopická vize předcházející úplnému konci, ale třeba Korejci překvapí.


Další drahý sen automobilek se hroutí, Hyundai propustilo 80 procent lidí z fabriky, do které nalilo 35 miliard - 1 - Supernal S-A2 2024 ilustracni sada 01Další drahý sen automobilek se hroutí, Hyundai propustilo 80 procent lidí z fabriky, do které nalilo 35 miliard - 2 - Supernal S-A2 2024 ilustracni sada 02Další drahý sen automobilek se hroutí, Hyundai propustilo 80 procent lidí z fabriky, do které nalilo 35 miliard - 3 - Supernal S-A2 2024 ilustracni sada 03Další drahý sen automobilek se hroutí, Hyundai propustilo 80 procent lidí z fabriky, do které nalilo 35 miliard - 4 - Supernal S-A2 2024 ilustracni sada 04Další drahý sen automobilek se hroutí, Hyundai propustilo 80 procent lidí z fabriky, do které nalilo 35 miliard - 5 - Supernal S-A2 2024 ilustracni sada 05Další drahý sen automobilek se hroutí, Hyundai propustilo 80 procent lidí z fabriky, do které nalilo 35 miliard - 6 - Supernal S-A2 2024 ilustracni sada 06Další drahý sen automobilek se hroutí, Hyundai propustilo 80 procent lidí z fabriky, do které nalilo 35 miliard - 7 - Supernal S-A2 2024 ilustracni sada 07Další drahý sen automobilek se hroutí, Hyundai propustilo 80 procent lidí z fabriky, do které nalilo 35 miliard - 8 - Supernal S-A2 2024 ilustracni sada 08Další drahý sen automobilek se hroutí, Hyundai propustilo 80 procent lidí z fabriky, do které nalilo 35 miliard - 9 - Supernal S-A2 2024 ilustracni sada 09Další drahý sen automobilek se hroutí, Hyundai propustilo 80 procent lidí z fabriky, do které nalilo 35 miliard - 10 - Supernal S-A2 2024 ilustracni sada 10Další drahý sen automobilek se hroutí, Hyundai propustilo 80 procent lidí z fabriky, do které nalilo 35 miliard - 11 - Supernal S-A2 2024 ilustracni sada 11Další drahý sen automobilek se hroutí, Hyundai propustilo 80 procent lidí z fabriky, do které nalilo 35 miliard - 12 - Supernal S-A2 2024 ilustracni sada 12
„Létající auto” Supernal S-A2 by dokázalo kromě pilota přepravit ještě čtyři další osoby na vzdálenost do 100 kilometrů za zatím neznámou cenu. To předem nezní jako popis prodejního hitu, co říkáte? Foto: Supernal, tiskové materiály

Zdroj: The Orange County Register

Petr Prokopec

