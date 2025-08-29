Další elektrické luxusní Hyundai potichu skončilo pro nezájem, za půl roku bylo vyrobeno jen 1 400 aut
Petr ProkopecAni Korejci neměli v úmyslu nabízet během několika málo let jakákoli jiná auta, tržní realita je ale rychle vytrestala. Po elektrickém Genesis G80 už Hyundai nevyrábí ani elektrickou GV70, zastavení produkce je podle zdrojů z domoviny korejské automobilky konečná.
Ani Korejci neměli v úmyslu nabízet během několika málo let jakákoli jiná auta, tržní realita je ale rychle vytrestala. Po elektrickém Genesis G80 už Hyundai nevyrábí ani elektrickou GV70, zastavení produkce je podle zdrojů z domoviny korejské automobilky konečná.
Letos v listopadu Genesis, luxusní značka značka, oslaví 10. výročí své existence. A i když její celkové prodeje soustavně rostou a loni byly rekordní, nebe nad ní nejsou úplně bez mráčku. Právě naopak se poslední dobou začíná stále více zatahovat, neboť podobně jako mnozí ostatní výrobci i tento viděl lákavou budoucnost v elektromobilitě. Jenže tím se do vkusu publika rozhodně netrefil, spíše střílel zcela mimo terč. A protože ho už nebavilo soustavně kupovat nové šípy, rozhodl se raději zahodit luk.
Na počátku srpna tak americkou nabídku opustila elektrická verze sedanu G80, která kdyby se do nabídky vůbec nedostala, nikdo by si toho ani nevšimnul. Za první letošní půlrok totiž bylo prodáno jen 77 aut, za celý loňský rok pak došlo na 140 dodaných vozů. To je zoufale málo, v podstatě každý kousek tak značku finančně neskutečně bolel, neboť jen s tiskem katalogů musela mít vyšší náklady, než jakou marži vytěžila z oněch 140 prodejů. Když pak k tomu ještě připočtete mzdy a provize prodejců, jste rázem v hluboké ztrátě.
Nově na světlo světa prosákly zprávy o konci dalšího z luxusních korejských elektromobilů. Podle magazínu Business Korea totiž značka dokonce už v červnu zastavila výrobu modelu Electrified GV70, přičemž důvodem je rovněž nezájem. Od ledna do července bylo v továrně v Alabamě smontováno jen 1 367 aut, tedy o 18,3 procenta míň než v roce předchozím. Ani loni to tedy nebyla žádná sláva, jakkoliv skutečnou katastrofou byl s pouhými 93 vyrobenými vozy až letošní březen.
Automobilka potvrdila, že na zastavení výroby skutečně došlo, pořád o něm ovšem hovoří jako o dočasném. Oproti tomu Business Korea mluví o definitivním konci. Realita pak bude někde uprostřed. Stávající elektrická verze SUV GV70 se totiž na montážní linky opravdu nevrátí, neboť Genesis počítá s jeho modernizací. Model 2026 přitom má dostat větší baterie (84 kWh místo původních 77,4 kWh), nejsme si však jisti, zda něco takového rozdmýchá zájem publika.
Je třeba si uvědomit, že už na konci září v USA skončí federální dotace na elektrická auta ve výši až 157 tisíc korun, o který si bylo možné cenu Electrified GV70 snížit. Za nové provedení tedy už bude platit vždy jen majitel, místo aby se mu na část vozu složili daňoví poplatníci. I když lze tedy s ohledem na větší paket očekávat vyšší dojezd, zájem se nejspíš ještě víc propadne. Zvláště pokud Genesis ještě promítne velikost paketu do ceny. V takové chvíli totiž tento model nebude zajímat už ani 90 lidí měsíčně.
Nebylo by tedy překvapením, kdyby ona modernizace byla vůbec poslední snahou Korejců, jak zkusit Electrified GV70 dostat k většímu množství lidí. Protože však ani vylepšené SUV nikomu nevydělá na nový oblek, natož na novou vilu s bazénem, můžeme za pár měsíců očekávat zprávu podobného ražení jako u Electrified G80. Tedy ukončení výroby bez nástupce. Lítost vzbudí v málokom.
Genesis GV70 Electrified nevypadá špatně, nyní jej navíc díky federálním dotacím Američané mohou koupit relativně levněji. Výroba však přesto stojí, a až se rozjede, budou u toho již vyšší ceny. Bude tak jen otázkou času, než SUV z linek zmizí zcela, pokud se na ně tedy vůbec vrátí. Foto: Genesis
Zdroj: Business Korea, Genesis
