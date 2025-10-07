Další elektrický Mercedes potichu skončil bez nástupce jako propadák. I třídu G si u nás letos koupilo o 200 lidí víc

Postupná a vlastně i docela potupná poprava dalšího pokusu třícípé hvězdy o prodejné elektrické auto pomáhá psát tečku a jedním z nejhloupějších nápadů automobilové historie. A to se v případě tohoto modelu dá říci, že byl mezi slepými králem, přesto potichu skončil.

dnes | Petr Miler

Foto: Mercedes-Benz

Postupná a vlastně i docela potupná poprava dalšího pokusu třícípé hvězdy o prodejné elektrické auto pomáhá psát tečku a jedním z nejhloupějších nápadů automobilové historie. A to se v případě tohoto modelu dá říci, že byl mezi slepými králem, přesto potichu skončil.

Jakákoli ideologie je nebezpečná, neboť zastiňuje mysl. To je to nejjednodušší možné vysvětlení toho, co se v posledních letech děje v automobilovém průmyslu - většina automobilek a jejich šéfů začala ideologicky jít za jedním cílem a přestala respektovat i elementární technickou, ekonomickou a obchodní logiku. Žádné jiné přímočaré vysvětlení nehledejte - každé přirovnání kulhá, ale stejně jako nacistická ideologie nutila přiměla miliony jinak rozumných lidí vybíjet jiné miliony lidí vlastně aniž by to dávalo jakýkoli smysl, nutí zelená ideologie jinak rozumné manažery vybíjet žádaná auta a nahrazovat je nežádanými, aniž by to dávalo jakýkoli smysl.

Hodně daleko v tom zašel Mercedes, který si kdysi řekl, že od roku 2030 nebude prodávat nic jiného než elektrická auta. Bylo to naprosto nepochopitelné rozhodnutí - značka s tradicí Mercedesu, se svou konzervativní klientelou, charakterem většiny aut (velká, těžká, výkonná) a jejich častým typickým využitím (dlouhé cesty) se pro úplnou elektrifikaci za současných technických limitů hodí asi jako Dwayne Johnson pro roli Ježíše Krista. Přesto se automobilka touto cestou vydala a trvalo jí roky, než kompletně otočila a nyní dokonce bojuje proti nařizování těchto aut o 5 let později.

Bohužel v mezičase - podobně jako Porsche - zašla po této cestě příliš daleko. Nasadilo řadu nových elektrických modelů EQ, dokončilo vývoj elektrických nástupců existujících typů a zmastila toho hodně na přežívajících tradičních třídách. Z jednání firmy v poslední době bychom řekli, že zcela poučená z tohoto fiaska neodchází a na rozdíl od zmíněného Porsche nechce dělat dost a přiměřeně rychle, aby situaci zachránila. I tak část nadělaného „svinčíku” uklízí.

Už začátkem září se tak ukázalo, že neúspěšné modely EQE a EQE SUV skončí po pouhých čtyřech letech bez nástupce. A nebudou v tom samy. Svá fidlátka si nyní potichu sbalil model EQB, který nejprve vypadl z německého konfigurátoru, jak si všimli u JESMB. Mercedes pak v mezičase neochotně potvrdil, že s výrobou vozu končí bez náhrady a pouze vyřídí existující objednávky a doprodá skladové zásoby.

Také v jeho případě tedy přichází konec po pouhých čtyřech letech v prodeji dřív, než se dočkal první mezigenerační modernizace. Prodejní hit to nikdy nebyl, mezi slepými typy EQ ale patřil mezi jednooké krále. Zatímco zmíněné EQE je letos s 6 610 prodanými vozy v Evropě fiaskem k pohledání, přinejmenším levnější EQB je s 22 468 prodeji aspoň mezi 10 nejprodávanějšími modely značky. Je to ale jen dítě dotací, které mají relativně větší vliv na jeho koncovou cenu na některých trzích, což je dobře vidět nejen na ještě řádově horších prodejích v USA, ale také u nás.

Zatímco EQE se může pochlubit aspoň nějakou přirozenou poptávkou s 86 letošními prodeji v Česku, EQB oslovilo jen 64 lidí, což je vzhledem k jeho posazení do nejnižších pater elektrické nabídky překvapivé. Tak či onak nelze o zájmu hovořit v případě žádného EQ - i drahé, velké, krabicovité a „užrané” SUV třídy G je s 264 prodeji v docela jiné lize.

Nezbývá než vytáhnout šáteček a EQB zamávat - přišel jako odpověď na přání nikoho, a tak za jeho konec bude podobné množství lidí truchlit. Sám občas hořel, lidí pro něj ale hořelo příliš málo. Nepřímou náhradou EQB se má stát model GLB, který ve své nové generaci dostane i elektrickou verzi, ale to bude zase trochu jiný příběh.


Další elektrický Mercedes potichu skončil bez nástupce jako propadák. I třídu G si u nás letos koupilo o 200 lidí víc - 1 - Mercedes EQB propadak 2024 oficialni 01Další elektrický Mercedes potichu skončil bez nástupce jako propadák. I třídu G si u nás letos koupilo o 200 lidí víc - 2 - Mercedes EQB propadak 2024 oficialni 02Další elektrický Mercedes potichu skončil bez nástupce jako propadák. I třídu G si u nás letos koupilo o 200 lidí víc - 3 - Mercedes EQB propadak 2024 oficialni 03
Mercedes EQB občas hořel, zákazníci pro něj ale moc nehořeli. A tak si po 4 letech na trhu balí fidlátka, jakkoli mezi modely EQ vykazoval nenulové prodeje hlavně na trzích silně pokřivených dotacemi a dalšími umělými výhodami a nevýhodami pro určité typy aut. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: JESMB, Mercedes-Benz, Dataforce, SDA

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

