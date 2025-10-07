Další elektrický Mercedes potichu skončil bez nástupce jako propadák. I třídu G si u nás letos koupilo o 200 lidí víc
Petr MilerPostupná a vlastně i docela potupná poprava dalšího pokusu třícípé hvězdy o prodejné elektrické auto pomáhá psát tečku a jedním z nejhloupějších nápadů automobilové historie. A to se v případě tohoto modelu dá říci, že byl mezi slepými králem, přesto potichu skončil.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Další elektrický Mercedes potichu skončil bez nástupce jako propadák. I třídu G si u nás letos koupilo o 200 lidí víc
dnes | Petr Miler
Postupná a vlastně i docela potupná poprava dalšího pokusu třícípé hvězdy o prodejné elektrické auto pomáhá psát tečku a jedním z nejhloupějších nápadů automobilové historie. A to se v případě tohoto modelu dá říci, že byl mezi slepými králem, přesto potichu skončil.
Jakákoli ideologie je nebezpečná, neboť zastiňuje mysl. To je to nejjednodušší možné vysvětlení toho, co se v posledních letech děje v automobilovém průmyslu - většina automobilek a jejich šéfů začala ideologicky jít za jedním cílem a přestala respektovat i elementární technickou, ekonomickou a obchodní logiku. Žádné jiné přímočaré vysvětlení nehledejte - každé přirovnání kulhá, ale stejně jako nacistická ideologie nutila přiměla miliony jinak rozumných lidí vybíjet jiné miliony lidí vlastně aniž by to dávalo jakýkoli smysl, nutí zelená ideologie jinak rozumné manažery vybíjet žádaná auta a nahrazovat je nežádanými, aniž by to dávalo jakýkoli smysl.
Hodně daleko v tom zašel Mercedes, který si kdysi řekl, že od roku 2030 nebude prodávat nic jiného než elektrická auta. Bylo to naprosto nepochopitelné rozhodnutí - značka s tradicí Mercedesu, se svou konzervativní klientelou, charakterem většiny aut (velká, těžká, výkonná) a jejich častým typickým využitím (dlouhé cesty) se pro úplnou elektrifikaci za současných technických limitů hodí asi jako Dwayne Johnson pro roli Ježíše Krista. Přesto se automobilka touto cestou vydala a trvalo jí roky, než kompletně otočila a nyní dokonce bojuje proti nařizování těchto aut o 5 let později.
Bohužel v mezičase - podobně jako Porsche - zašla po této cestě příliš daleko. Nasadilo řadu nových elektrických modelů EQ, dokončilo vývoj elektrických nástupců existujících typů a zmastila toho hodně na přežívajících tradičních třídách. Z jednání firmy v poslední době bychom řekli, že zcela poučená z tohoto fiaska neodchází a na rozdíl od zmíněného Porsche nechce dělat dost a přiměřeně rychle, aby situaci zachránila. I tak část nadělaného „svinčíku” uklízí.
Už začátkem září se tak ukázalo, že neúspěšné modely EQE a EQE SUV skončí po pouhých čtyřech letech bez nástupce. A nebudou v tom samy. Svá fidlátka si nyní potichu sbalil model EQB, který nejprve vypadl z německého konfigurátoru, jak si všimli u JESMB. Mercedes pak v mezičase neochotně potvrdil, že s výrobou vozu končí bez náhrady a pouze vyřídí existující objednávky a doprodá skladové zásoby.
Také v jeho případě tedy přichází konec po pouhých čtyřech letech v prodeji dřív, než se dočkal první mezigenerační modernizace. Prodejní hit to nikdy nebyl, mezi slepými typy EQ ale patřil mezi jednooké krále. Zatímco zmíněné EQE je letos s 6 610 prodanými vozy v Evropě fiaskem k pohledání, přinejmenším levnější EQB je s 22 468 prodeji aspoň mezi 10 nejprodávanějšími modely značky. Je to ale jen dítě dotací, které mají relativně větší vliv na jeho koncovou cenu na některých trzích, což je dobře vidět nejen na ještě řádově horších prodejích v USA, ale také u nás.
Zatímco EQE se může pochlubit aspoň nějakou přirozenou poptávkou s 86 letošními prodeji v Česku, EQB oslovilo jen 64 lidí, což je vzhledem k jeho posazení do nejnižších pater elektrické nabídky překvapivé. Tak či onak nelze o zájmu hovořit v případě žádného EQ - i drahé, velké, krabicovité a „užrané” SUV třídy G je s 264 prodeji v docela jiné lize.
Nezbývá než vytáhnout šáteček a EQB zamávat - přišel jako odpověď na přání nikoho, a tak za jeho konec bude podobné množství lidí truchlit. Sám občas hořel, lidí pro něj ale hořelo příliš málo. Nepřímou náhradou EQB se má stát model GLB, který ve své nové generaci dostane i elektrickou verzi, ale to bude zase trochu jiný příběh.
Mercedes EQB občas hořel, zákazníci pro něj ale moc nehořeli. A tak si po 4 letech na trhu balí fidlátka, jakkoli mezi modely EQ vykazoval nenulové prodeje hlavně na trzích silně pokřivených dotacemi a dalšími umělými výhodami a nevýhodami pro určité typy aut. Foto: Mercedes-Benz
Zdroje: JESMB, Mercedes-Benz, Dataforce, SDA
Bleskovky
- 73 tisíc jen za nové pneu? A každých 10 tisíc km znovu? Ženu zaskočilo, jak moc „žere gumy” její těžké ošklivé BMW
před 8 hodinami
- Zlatan Ibrahimovič si k narozeninám nadělil další nové Ferrari, stálo ho přes 90 milionů Kč
5.10.2025
- Ironie osudu: Údajně terénní Kia selhala a zůstala uvíznutá v oblasti, po které je pojmenována
4.10.2025
Nové na MotoForum.cz
- Phillip Island a Sepang bez Marca Marqueze včera 20:50
- MS-Side: Letošními šampiony se stali Harry Payne/Kevin Rousseau včera 10:00
- Yamaha WR125R: enduro pro náctileté včera 09:55
- Moto2 Mandalika: Gonzalez diskvalifikován 5.10.2025
- Vítězem Rookie Aldeguer 5.10.2025
Nejčtenější články
- Zátah na migranty v obří továrně Hyundai udělal čáru přes rozpočet elektrickým snům Korejců, 475 lidí bylo zatčeno
7.9.2025
- Řidič elektromobilu dostal pokutu za příliš hlučný výfuk, i to je v roce 2025 možné. Policista o tom odmítal diskutovat
7.9.2025
- Z „echt rakouského” vzhledu nového Audi si utahuje polovina internetu, sériová verze přesto nebude jiná
7.9.2025
- Dělníci v továrně Hyundai jdou do stávky, chtějí - čtete správně - vyšší věk odchodu do důchodu
7.9.2025
- Porsche odhalilo novou 911 Turbo S a je to další hybridní nesmysl vážící pomalu 2 tuny, přesto bude vyžadovat péči jako kojenec
7.9.2025
Živá témata na fóru
- BMW Divize 10.07. 16:58 - pavproch
- VZKAZY 10.07. 16:05 - řidičBOB
- Fiat a vše kolem nich 10.07. 15:43 - pavproch
- IT poradna 10.07. 11:07 - pavproch
- Rychlodotazy 10.07. 10:26 - pavproch
- Kia EV9 10.06. 23:20 - lukasak12
- Politický koutek 10.06. 18:01 - řidičBOB
- Přepis auta z Německa 10.05. 19:15 - stenly11