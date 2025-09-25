Další elektromobil skončil po pouhých 2 letech v prodeji, nezachránily jej ani masivní 600tisícové slevy

před 7 hodinami | Petr Miler

Foto: Honda/Acura

Není všechno zlato, co se třpytí, museli si potenciální zákazníci ve velkém říkat po pohledu na prezentační fotky tohoto auta. Teď končí jako totální propadák po pouhých dvou letech. A to mu fandíme, protože reálně ho ani celé dva roky pořídit nešlo.

Bylo jen otázkou času, než se od počátku absurdní pokus vnutit elektrická auta všem bez ohledu na to, co reálně potřebují, chtějí nebo jsou schopni zaplatit, dočká tvrdé konfrontace s technickou, ekonomickou a obchodní realitou. A zdá se, že první takový moment nastává v letošním roce.

Řada automobilek už si musela s konkrétními modely, popř. s celým svým fungováním takřka sáhnout na dno, aby pochopila. Ale děje se to. V Evropě v posledních dnech a týdnech sledujeme hlavně dramatický kolaps plánů Porsche, navazující obdobné kroky Bentley, radikální obrat Mercedesu nebo už pokračující velké změny uvnitř Stellantisu, který dnes nemá problém stavět marketing kolem chladiče, nádrže a řadičky. Ještě rychleji se ale věci mění v USA.

Tamní zákazníci - s výjimkou Kalifornie a pár podobně smýšlejících států, které vsadily na podobný nátlak jako EU - se do elektrických aut hnali ještě méně než Evropané. Letos pak jejich zářné budoucnosti jistě nepomohla ani eliminace velkorysých federálních dotací ze strany Trumpovy administrativy. Jejich platnost vyprší s koncem tohoto měsíce, a tak budeme nejspíš svědky ještě několika dokonalých ukázek toho, co reálně tyto vozy prodává. A jak moc automobilky věří tomu, že takové zboží na otevřenějším trhu udají.

Před pár dny tak Nissanu došla odvaha dál v USA nabízet elektrický propadák jménem Aryia, a to už po 3 letech v prodeji. Jinde zatím k dispozici je, ale tušíme, že ani to nebude mít dlouhého trvání. Zdálo se to jako drsný krok, který se stěží dočká byť jen vyrovnání, ale stalo se, byl dokonce překonán.

Nejprve web Car Dealership Guy News a následně i sama Honda potvrdila, že s okamžitou platností (!) ukončuje výrobu modelu Acura ZDX. U nás nepůsobící luxusní značka japonské automobilky přitom tento vůz představila teprve v roce 2023 a začala jej prodávat až v dubnu 2024. Teď se píše září 2025 a je s ním konec, všude a nadobro.

Označme to po tak krátké době za překvapivé i s veškerou naší „elektrickou skepsí”. Auto vzniklé ve spolupráci s americkým koncernem GM se přímo v USA i vyrábělo, takže bylo na trhu docela dobře situováno s ohledem na dovozní cla zavedená Američany. Kde ale nic není, tam ani smrt nebere, a Honda to musí vědět nejlépe. Do dnešního dne prodala jen asi 18 tisíc kusů tohoto modelu, a to navzdory masivním slevám, které z ceníkových 64 500 až 73 500 USD podle verze ukrajovaly až 30 tisíc dolarů (621 tisíc Kč). Není tedy nakonec divu, že s vidinou ztráty 155tisícové federální dotace Japonci raději vytáhli z auta zástrčku a posílají ho na věčnost.

„Abychom lépe sladili naše produktové portfolio s potřebami našich zákazníků a tržními podmínkami, jakož i s našimi dlouhodobými strategickými cíli, potvrzujeme, že výroba vozu Acura ZDX byla ukončena,” stojí v prohlášení Hondy k tomuto kroku. „Model ZDX sehrál pro značku Acura cennou roli a poskytne základ, na kterém budeme stavět v příštím roce s příchodem plně elektrického vozu Acura RSX,” dodává firma optimisticky. Jsme na to zvědavi - aby z toho nakonec nebyl ještě dřívější konec...


S Acurou ZDX je amen, v prodeji se neohřála ani dva roky. Jaká náhoda, že končí 5 dnů před zaškrcením amerických federálních dotací. Foto: Honda/Acura

Zdroje: Car Dealership Guy News, Honda

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.