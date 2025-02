Další kapitulace Mercedesu: Obří obrazovky nejsou nic luxusního, přiznal šéfdesignér poté, co jimi „zaplevelil” skoro všechno včera | Petr Prokopec

Mercedes zjevně prochází ohromným a ohromně rychlým vnitřním přerodem, který se netýká jen techniky. Najednou je schopen stoprocentně obrátit i v případě takové věci, jakou je pojetí interiérů. A je to znovu krok správným směrem.

Automobilka s třícípou hvězdou ve znaku se během posledních několika let stala pravidelným terčem naší kritiky. Nikoli z plezíru, není to tak, že bychom ji prostě neměli rádi a „vozili se” po všem, co dělá. Vůbec ne, Mercedes podle nás ztratil soudnost, když začal ignorovat potřeby svých klientů a dopouštěl se jedné strategické chyby za druhou.

Jeho dnes už odpískaná sázka na elektromobily, jeho dnes už zřejmě též odpískané hrátky s hybridy jsou už dobře probranými věcmi, automobilka ale chybovala i v jiných ohledech. Podobně jako Audi zanevřela na své vysoce kvalitní interiéry, v nichž výjimečnou architekturu, kvalitu zpracování či zvolené materiály nahradila „tupou” záplavou dotykových displejů. A nezdálo se, že s tím chce přestat, však jsme o tom mluvili naposledy před při probírání faceliftu třídy S, které zjevně nadělí totéž.

Tehdy z naší strany zaznělo, že tato auta přece nekupují nějací mladí „geekové”, a nastíněné změny jdou jen proti gustu klíčové sorty zákazníků. Pokud by Mercedes prodával většinu produkce třídy S v Číně, do jisté míry by se jeho krok dal pochopit, děje se ale pravý opak. Třícípá hvězda v Číně strádá a potřebovala by se víc zalíbit své klasické klientele. A místo toho jí dá facku do tváře nesmyslem, který chce ze všeho nejméně? Klientela těchto vozů už roky nevolá po větší digitalizaci, místo toho požaduje zpět komfort, luxus a opulenci. Zdá se, že konečně byla vyslyšena.

Věci se musí u Mercedesu měnit sakramentsky rychle, neboť navzdory stále chystané modernizaci eSka v tomto duchu už šéfdesignér značky Gorden Wagener otevřeně vystupuje proti tomuto trendu. Byl to sice on, kdo před pár léty věci jako Hyperscreen, tedy displej přes celou palubku světu představoval jako něco mimořádného, nyní ale v rozhovoru pro ABC News řekl pravý opak. Obří obrazovky podle něj „nejsou nic luxusního”. Reálně pode něj jde dnes spíš o standard, a to nejen v prestižním segmentu, ale i v tom mainstreamovém, neboť „každé auto má nyní velkou obrazovku“. Přesto všechno se ale Hyperscreen do interiéru třídy S nastěhuje, bude to ale zřejmě naposledy. Anebo se hodně změní okolí těchto prvků.

„Musíme vytvořit luxus za obrazovkou. Právě proto mluvím o řemeslném zpracování a sofistikovanosti,” uvedl dále Wagener. A dodal, že „po stránce softwarové to zrovna skvělé nebylo. Protože když máte velkou obrazovku, musí být její součástí také velká zábava. Pracujeme tedy na tom, aby obsah byl mnohem specifičtější a také zábavnější“. To ale zřejmě bude jen dočasná spása, příští interiéry Mercedesů budou vypadat zřejmě jinak.

Wagener tak nepřímo přiznává, že selhal, ostatně sám říká, že lidi jako on brzy nahradí počítače. „V současné době vám AI vyprodukuje z 99 procent blbosti. Ale myslím, že možná do 10 let bude většinu designové práce obstarávat umělá inteligence, načež se designéři stanou nepotřebnými. Mým nástupcem bude stroj, který ve srovnání s mým platem bude mnohem levnější,“ říká upřímně.

My ještě pořád věříme v lidskou kreativitu, jen asi ne tu Wagenerovu, které zjevně nevěří ani on sám. A není divu - podobně jako jeho kolegové z technických oddělení dal pod tlakem bůhvíčeho za vznik řadě nesmyslů, které na zákazníky nefungují. A dostaly Mercedes do pozice, ve které dnes je. Podle všeho se ale blýská na lepší časy, tak snad skutečně přijdou, s Wagenerem či bez něj.

Konzervativní klientelu Hyperscreenem ohromit nejde a už to ví i Gorden Wagener. Také interiéry Mercedesů se tedy změní, faceliftovaná třída S coby nejbližší luxusní novinka ale bude zřejmě dál pokračovat po stejné trajektorii. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: ABC News

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.