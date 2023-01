Další klíčový elektromobil VW zatím u zákazníků propadá, i když to Němci zkouší malovat narůžovo před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Je to auto za nejméně 1,5 milionu korun, které má velmi omezenou praktickou využitelnost. Vlažné přijetí u zákazníků by tedy snad ani nemohlo překvapit, kdyby ovšem VW přesně to samé neprezentoval jako ohromný úspěch.

Když v roce 2015 na Volkswagen prasklo, že jeho diesely nejsou až tak čisté, jak se uvádělo, německá automobilka svou pozornost upřela na elektromobilitu. Kdyby chtěla doplnit elektrickými auty své portfolio, proč ne, ona se ale chce touto cestou dogmaticky očistit a zároveň i dobýt svět. Prodejní výsledky spojené s loňským rokem nicméně nejsou úplně pozitivní, model ID.3, který se měl stát novým Golfem, byl loni vůbec největším propadákem značky. A problémy nejsou jen s ním.

Momentálně se totiž ozvala užitková divize značky s tím, že ID.Buzz byl loni dodán šesti tisícům zákazníků. Jelikož vůz byl na trhu teprve od půlky listopadu, mohlo by se na první pohled zdát, že jde o úspěch. Abychom nicméně vykreslili realitu takovou, jaká doopravdy je, a nikoli takovou, jakou nám podává marketingové oddělení automobilky, je třeba dodat ještě další fakta. V prvé řadě tak musíme zmínit, že ID.Buzz byl odhalen již loni v březnu. Výroba pak odstartovala v červnu. Následně VW uvedl, že ještě před příjezdem prvních aut do showroomů měl na kontě 21 tisíc objednávek. Do konce roku pak jejich počet vzrostl na 26 600, vyrobit chtěl 15 tisíc aut. Realita je ale ve všech ohledech odlišná.

Automobilka zaostala za svými plány, když loni vyrobila jen 10 800 aut. Dodaných ale bylo nakonec jen 6 tisíc. Oněch 26 600 prodejů, to by bylo dobré, 15 000 prodejů by též bylo dobrý, i prodat všech 10 800 vyrobených aut by bylo dobré. Nic z toho se ale nestalo a oněch 6 tisíc prodejů zjevně zaostává i za těmi nejmírnějšími očekáváními.

Jasně, počet vyrobených a dodaných aut pochopitelně neseděl ani nikdy dříve, neboť mezi první a druhou veličinou je třeba počítat ještě s dobou nutnou na přepravu a přípravu vozu. Tady se ale bavíme o více jak 40procentním rozdílu. Takový je překvapivý a vlastně i poněkud podezřelý. Chápali bychom jej možná ve chvíli, když by VW čekal s dodáním ve Státech až na letošní leden, kdy budou zákazníci moci profitovat z nových dotací. Nicméně do Ameriky zamíří ID.Buzz až v příštím roce.

Automobilka ale nezklamala a ve své tiskové zprávě říká, že realita předčila očekávání. Jaká? Čí? Její vlastní určitě ne, když ani výroba nedosáhla dříve ohlášené výše. Takhle ale holt vypadá soudobý marketing - zastírat černou s pomocí šedé už se nenosí, lepší je poprášit mizérii zlatem, to pak málokoho napadne, že by realita mohla být ryze černá.

Dodejme, že ID.Buzz je dnes nabízen jen ve verzi, jejíž zadní kola roztáčí elektromotor naladěný na 204 koní. Baterie pak disponují využitelnými 77 kWh, s nimiž lze urazit normovaných 420 km. Uvážíme-li, že se bavíme o dodávce a 77 kWh je ekvivalentem asi 20litrové nádrže nafty, dokážete si představit, jaká asi bude realita. Vůz přitom s cenou začíná na 1 593 854 korunách resp. na 1 496 457 Kč za verzi Cargo. Kdo se pak může divit omezenému obchodnímu úspěchu?

Jsme tedy opravdu zvědavi, jak se elektrickému ID.Buzz povede v letošním roce. Automobilka totiž již uvedla, že továrna v Hanoveru, kde se vůz vyrábí, má kapacitu 130 tisíc aut ročně. A prý dojde k jejímu naplnění. To je vskutku odvážný sen, když se zdá, že ani 72procentní naplnění výrobních plánů (10 800 místo 15 000 aut) nevede při skoro 27 000 objednávkách k prodeji více jak 55 procent vyprodukovaných aut. Čísla nelžou, nikdy nelhala.

ID.Buzz je k mání v osobní i užitkové verzi, techniku však obě používají naprosto stejnou. I to vysvětluje, proč druhé zmíněné provedení bez zadních sedadel a oken nestojí výrazně levněji. A také to, proč daná dvojice zatím příliš nezabodovala. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.