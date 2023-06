Další levný konkurent Škody Octavia se začal prodávat v Evropě, doma začíná na pouhých 220 tisících Kč před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Changan

Na první pohled nemusí působit jako velké auto, ale je jím, mezi nápravami mu dokonce naměříme víc než Octavii čtvrté generace. Doma válí hlavně díky nízkým cenám, teď s vyššími ciframi v ceníku zkusí uspět i na západ od velké zdi.

Changan je dnes nejmenší automobilkou „Velké čínské čtyřky“. Tu tvoří spolu s koncerny SAIC, FAW a Dongfeng, na rozdíl od nich se ale dlouho zaměřoval hlavně na domácí publikum. To je je sice početné, zbytek světa je ale pořád větší a úspěch v zahraničí je dnes pro Číňany otázkou prestiže. Proto se Changan rozhodl tak trochu využít situace, která nastala v Rusku, a začít pořádně expandovat do Evropy. Jeho plán je jasný - v největší zemi světa nabídnout celkem osm dalších modelů a pokračovat dál na západ.

Výhledově máme tedy počítat se sedany Eado Plus, Alsvin a Raeton Plus nebo s liftbackem Lamore. Dále dorazí SUV CS75 Plus a Uni-T, stejně jako pick-up Hunter Plus. A aby toho nebylo málo, je v plánu také příchod elektromobilu Avatr 11. To jsou ale vzdálenější vize, pro tuto chvíli Číňané začali prodávat model Eado Plus, který je pro nás zajímavý také tím, že jde o přímého konkurenta Škody Octavia.

Měří 4 730 milimetrů na délku, takže je o trochu kratší, má ale rozvor 2 700 mm, což je pro změnu více než u Octavie čtvrté generace. Ve své domovině je k mání v základu s atmosférickou jedna-šestkou (128 koní) anebo s přeplňovanou jedna-čtyřkou ve vyšším provedení. To tak disponuje výkonem až 158 koní, o který se stará sedmistupňový dvouspojkový automat. Takový výkon nemusí být marný, neboť auto váží i ve vyšší specifikaci jen 1 340 kg, o tom si dnes nejen Octavie může nechat jen zdát. Dynamiku Číňané tradičně neuvádí, kombinovaná spotřeba 6,4 l na 100 km je podle očekávání.

Auto se nyní začalo nepřekvapivě prodávat v Rusku a stejně nepřekvapivě je k dispozici jen ve vyšších konfiguracích, tak to dnes Číňané v zahraničí dělají. Z motorů je tedy v nabídce jen 1,4litrová přeplňovaná zážehová jednotka naladěná v tomto případě na 155 koní, která je spojena výlučně se 7stupňovou automatickou převodovkou. Přední zavěšení je nezávislé typu MacPherson, zadní je polonezávislé s torzní příčkou.

Z výbav budou k dispozici dvě prakticky neměnné (až na drobnosti typu barva laku) konfigurace zvané LX a DLX. Ta první zahrnuje mj. čtyři airbagy, ABS, ESP, LED světlomety, 16" litá kola, zadní parkovací kameru, multimediální systém s 10palcovým displejem, klimatizaci, střešní okno nebo bezklíčový vstup a start.

Vyšší provedení je navíc vybaveno mj. ventilací předních sedadel, elektrickým sedadlem řidiče, kamerami s 360° pohledem kolem vozu a záznamem videí, panoramatickou střechou, adaptivním tempomatem, automatickým nouzovým brzděním. Tato verze má také digitální přístrojový štít, elektricky sklopná zrcátka a 17" kola.

Jsou to tedy bohatě vybavené vozy s nejlepší dostupnou technikou, které jsou k dispozici od 2 209 900 po 2 279 900 rublů, tedy od asi 599 po 620 tisíc Kč. Není to zdaleka tak málo jako v Číně, kde vůz startuje na 69 900 CNY (cca 220 tisíc Kč) a nekoupíte jej dráž než za 93 900 CNY (cca 295 tisíc Kč). Je ale třeba dodat, že situace v Rusku je specifická a nové skladové Octavie i v úplném základu stojí pořád o statisíce více než Eado Plus. U nás tedy očekávejme ceny okolo 400 až 450 tisíc Kč, pakliže sem auto dorazí. A to by nebyla špatná nabídka vzhledem k tomu, co všechno nabízí. Standardem je mimo jiné i 5letá záruka s limitem 150 tisíc najetých km.

Eado Plus je dalším soupeřem Škody Octavia pro Evropu, tentokrát od Changanu. K dispozici je jen s přeplňovanou jedna-čtyřkou a vyššími výbavami. V Rusku stojí o dost více než doma, ovšem i tak je výrazně dostupnější než český vůz. Jinde by tomu nemělo být jinak. Foto: Changan

Zdroj: Changan

Petr Prokopec

