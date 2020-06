Další luxusní Korejec dostane „neviditelná” světla, je to odkaz autora první Octavie před 4 hodinami | Petr Prokopec

Jakkoli svého času zněla myšlenka na zbavení přídí aut viditelných světel velmi odvážně, luxusní Hyundai tímto směrem vážně vykročila. A je to na nich znát, i když autor této myšlenky firmu opustil.

Předposlední dubnový den obletěla svět překvapivá zpráva. Korejský gigant Hyundai Motor Company, pod který spadá také Kia a Genesis, oznámil, že s okamžitou platností odchází šéfdesignér Luc Donckerwolke. Proč se tak stalo, dosud nikdo neví. Stejně jako není známo, kam hodlá autor části designu první Škody Octavia či třeba takového Lamborghini Murciélago zamířit. Jistý je pouze jeho odkaz, jenž po sobě zanechal, a ten spočívá v prakticky neviditelných světlech, kterých chtěl korejské modely postupně zbavit.

Dané téma se pravidelně objevovalo na korejských konceptech a aktuálně začíná pronikat do světa sériových aut. S opravdu minimalistickými čelními světly přijde brzy i faceliftované Genesis G70, které bude nepochybně zakrátko oficiálně odhaleno. Vůz byl bez jakéhokoliv maskování nafocen v továrně a nese na sobě nesporné Donckerwolkeho znaky. Kromě světlometů se jedná o rozměrnou čelní masku, na kterou navazuje trojice ventilačních otvorů v nárazníku.

Je otázkou osobního vkusu, jestli vám přijde daná kombinace přitažlivá. Pokud ano a po voze navíc zatoužíte, překvapivě nejspíše již nebudete muset volit individuální dovoz. Značka Genesis by v příštím roce měla přijít do Evropy, a to právě s modelem G70. Zatím však není jisté, zda dorazí také sedan, nebo pouze zcela nová varianta Shooting Brake, neboli stylový kombík, jež prozatím byla nachytán pouze s ochrannou kamufláží.

Stejně tak můžeme zatím jen spekulovat o motorovém prostoru, neboť emisní normy starého kontinentu jsou stále přísnější. A jakkoliv jim 2,2litrový turbodiesel a přeplňovaný dvoulitrový benzinový čtyřválec budou vyhovovat, na kontě 3,3litrového šestiválce nejspíše bude stát příliš mnoho emisí CO2. Na druhou stranu, všechny tyto motory zatím bez problémů využívá spřízněná Kia Stinger - byť i to se může změnit.

Pro zámořské fanoušky je ale tato zpráva dozajista zklamáním, neboť dle očekávání měl model G70 následovat větší Genesis G80 a přepřáhnout na 2,5litrový čtyřválec a 3,5litrový šestiválec. Díky tomu by výkon v prvním případě mohl vzrůst z 245 koní až na 303, ve druhém pak z 370 na 380. Kromě toho by se vůz dočkal i působivějšího zvuku, neboť s modernizovanými motory je spárován variabilní výfukový systém.

Přesunout se můžeme do interiéru, kde lze očekávat nový volant a centrální displej zvětšený z osmi palců na 10,25. Kromě toho dorazí také moderní multimédia, stejně jako systém Genesis Connected Services přinášející řadu nových online a bezpečnostních funkcí. Tím novinky končí, pročež jen dodáme, že Korea by se faceliftu měla dočkat ještě letos, zatímco USA si počkají na první půli příštího roku a Evropa až na jeho závěr.

Genesis G70 čeká zvenčí obří maska doplněná takřka neviditelnými světlomety...



...zatímco uvnitř facelift přinese třeba větší centrální displej

Zdroj: AutoSpy.net, TheKoreanCarBlog

