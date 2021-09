Další velký manažer varuje před budoucími cenami aut, má i jiné špatné zprávy před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Šance, že by nová auta byla někdy dostupná jako dříve, se limitně blíží nule. Naopak se máme připravit na další podstatné zdražování. Nejen před ním varuje Gunnar Herrmann z Fordu.

Nová auta se dnes prodávají mizerně, a to zdaleka ne jen u nás. Důvodů je více - od obav z dalšího ekonomického vývoje přes mnohokrát zmiňovaný nedostatek komponentů (a tedy i aut samotných) až po relativně vysoké ceny. Je-li pro někoho hlavní příčinou nezájmu to poslední, leckdy doufá, že se situace v dohledné době zlepší. Že něco takového nemáme očekávat, zní ze stále více stran a nejnověji se se svou trochou do mlýna přidal i Gunnar Herrmann, jeden z nejvyšších šéfů evropského zastoupení Fordu.

Jednak je třeba říci, že prostor pro snížení cen nedává už postup Evropské unie, která v ten nejnevhodnější čas tlačí na rozmach elektrických aut na úkor těch se spalovacími motory. Zde není problém jen v tom, že jedna jsou dražší a druhá levnější, má to i několik sekundárních dopadů. EU spalovací auta uměle zdražuje flotilovými pokutami za nadlimitní emise CO2 a nucením automobilek k investicím do nerentabilní elektromobility vytváří prostor pro zdražování zbylé produkce. A v neposlední řadě se tento tlak nevhodně schází s nedostatkem komponentů, zejména pak čipů.

Herrmann říká, že zatímco na jedno konvenční auto potřebuje Ford okolo 300 čipů, na to elektrické je jich třeba kolem 3 000, tedy desetkrát tolik. EU ale tlačí právě na výrobu elektrických aut, bez nichž by automobilky musely platit vysoké pokuty - kdyby to Unie nedělala, firmy budou za nastalé situace jasně preferovat výrobu v tomto směru méně náročných, tedy spalovacích vozů. I tady je vidět, jak regulace křiví trh - za normálních podmínek by se z problémů dostal relativně rychle sám, takto se v nich může plácat ještě dlouho.

Jak dlouho? Herrmann uvádí, že problémy s dodávkami polovodičů očekává do roku 2024, tedy další tři roky. Automobilky byly vmanipulovány do velmi obtížně řešitelné situace a Gunnar nevidí žádné bezprostřední řešení - naznačuje, že vše může skončit tak, že si výrobci aut postaví vlastní továrny na čipy. Ani to se ale nestane přes noc a nejde tu jen o tento jeden komponent.

Dle manažera se automobilky musí vypořádávat s obecně rostoucími cenami vstupů - ocel, plasty, lithium a další míří s cenou nahoru a nedávají prostor k ničemu jinému než zdražování. Ani tento faktor nemá hned tak pominout a pokud nepominou ani ty výše zmíněné, jak by se mohly ceny dostat dolů? Herrmann říká, že zájem o auta stále překonává výrobní kapacity, a to logicky také nedává prostor ke zlevnění.

Lépe už bylo? Skoro to tak vypadá. Vše se ale dá interpretovat také tak, že lépe je nyní a pokud nějaké auto chcete, dalším čekáním se lepších podmínek nejspíše nedoberete. To by se ekonomiky musely začít skládat, což se pochopitelně také může stát. Soudě podle reakcí hlav většiny zemí na loňské potíže s koronavirem ale státy udělají všechno proto, aby se něco takového nestalo. A to klidně i za cenu vyvolání peněžní iluze a následné nevyhnutelné inflace.

Ford by uměl vyrábět auta jako Focus i levněji, EU ale tlačí automobilky do elektromobilů, konvenční auta uměle zdražuje a preferováním výrobou elektrických aut je připravuje o čipy, které pak nedovolují ostatních vozů vyrábět dost. Navíc zdražují materiály, a tak je šance na pokles cen alespoň podle manažera Fordu nulová. Foto: Ford

Zdroj: CNBC

Petr Miler