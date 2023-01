Další mýtus o výhodě elektromobilů padl, správci firemních flotil museli s pravdou ven včera | Petr Prokopec

Okolo elektrických aut se v posledních letech rozšířila spousta mýtů, které byly omílány bez jakékoli dlouhodobé zkušenosti s nimi. Není tak nakonec divu, že jejich rozšíření přináší jedno velké vystřízlivění za druhým.

Mýtů spojených s elektromobily vzniklo jejich nekritickým opěvováním v posledních letech více než dost. Nejčastěji zmiňován je bezemisní provoz, což je nesmysl, který už snad ani nemá cenu vyvracet. Že během výroby dochází k dramaticky většímu znečištění než u spalovacích aut a elektřina nikdy není vyráběna bez emisí, snad už došlo i jejich zastáncům. Místo toho tedy přistupují k dalšímu argumentu, jímž je levný provoz a údržba. To první stihla definitivně vyvrátit současná situace v energetice, která ceny elektřiny poslala do rekordních výšin. A o tom druhém se už také chvíli pochybuje vyšším nákladům na kdeco daným vysokou hmotností těchto aut.

Znovu to dokládá studie společnosti Epyx, která se specializuje na správu firemních vozových parků. Jako taková má tedy přístup k datům mnoha aut. Aby přišla s opravdu objektivními informacemi, snažila se porovnávat vždy prakticky stejné vozy, jen osazené spalovacím či elektrickým ústrojím. U obou se zaměřila na počet návštěv v servisech, stejně jako na délku pobytu v nich. A v neposlední řadě i na samotné finanční náklady.

V prvním případě došlo na porovnání klasických hatchbacků, jenž v tříletém horizontu najely 25 až 30 tisíc mil (40 225 až 48 270 km). Elektromobily během této doby musely k technikům 5,7krát, přičemž v průměru u nich strávily 3,2 dne a opravy vyšly na 431 liber (cca 11 750 Kč). U spalovacích aut se pak jednalo o pět návštěv, 4,5 dne a 412 GBP (11 200 Kč). V rámci této kategorie tedy bateriová auta rozhodně netahají za silnější kus provazu, jakkoli jsou opravy v jejich případě rychlejší, do servisů musí častěji a jejich majitelé v nich nechávají více peněz.

Druhé srovnání se týká velkých prestižních SUV, přičemž sledováno bylo dvouleté období a nájezd se pohyboval mezi 20 a 30 tisíci mílemi (32 180 až 48 270 km). Na elektromobily přitom připadlo 4,1 návštěv, 3,4denní pobyt v servisech a 645 liber (17 500 Kč). U spalovacích aut šlo již nicméně o 4 návštěvy, 4,9denní opravy a náklady ve výši 996 GBP (27 000 Kč). Elektřina má tedy v tomto ohledu navrch, je nicméně třeba dodat, že průměrný nájezd spalovacích aut byl podstatně vyšší.

Danou skutečnost jen potvrzuje další britský fleetový specialista, a sice firma Fleet Assist. Ta po prozkoumání spravovaného parku, jenž čítá 850 tisíc aut, zjistila, že elektromobily mají ve srovnání se spalovacími nebo hybridními vozy na tachometru o 19 (roční vozy), 21 (dvouleté vozy) a 14 (tříleté vozy) procent nižší počet kilometrů. To ovšem znamená, že v případě druhých zmíněných dochází k většímu opotřebení. Vysvětluje to jak četnější návštěvy v servisech, tak delší pobyt v nich i vyšší faktury.

I tak by se mohlo zdát, že bateriové vozy v některých případech představují provozně levnější řešení, jak ale dodává Epyx, statistický pohled je dán nestejnou křivkou vývoje provozních nákladů u obou typů aut. U elektromobilů lze s lepším stavem počítat v průměru jen do najetí 45 tisíc mil (72 405 km). Poté začínají do hry vstupovat dražší opravy, kterých skokově přibývá. Ve srovnání s tím u spalovacích aut dochází k růstu nákladů úměrně s ohledem na jejich stáří. Není zde tedy žádný cenový skok, a to navzdory skutečnosti, že opravdu disponují větším množstvím mechanických komponentů, jenž se mohou opotřebovat.

Ve finále pak lze ještě zmínit pneumatiky, které definitivně nehovoří ve prospěch elektrických aut. Jelikož jsou obvykle větších rozměrů a musí se vypořádat s vyšší hmotností, dochází na jejich rychlejší sjíždění, přičemž výměna je četnější a vychází na více peněz. Ani to dlouhodobou bilanci provozních nákladů elektromobilů nesvědčí, další mýtus o jejich údajné výhodě zjevně padl.

Mýty praví, že provoz elektrických aut je levnější, makrodata správců vozových parků ale ničemu takovému nenasvědčují. U menších aut jsou dokonce podstatně vyšší. Foto: Nissan



U větších modelů typu elektrických SUV (na fotkách BMW iX) mohou být i nižší, ale jen díky menšímu využití a do určitého nájezdu, kdy do hry začne vstupovat mj. četnější výměna dražších pneumatik. Suma sumárum elektromobily oproti spalovacím vozům přinejmenším nepřináší žádné podstatné výhody. Foto: BMW

