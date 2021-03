Další norma Euro přinese nezaměstnanost, jakou jsme nezažili, varuje šéf podnikové rady BMW před 4 hodinami | Petr Prokopec

Evropská unie dostala do aktuálního návrhu emisní normy Euro 7 nástroj, kterým by nenávratně odstřelila veškeré spalovací motory už za 4 roky. Dle Manfreda Schocha to v Německu způsobí období temna.

Od loňského roku v Evropě platí nové limity emisí CO2. Ty výrobci dosud nemuseli dodržovat na sto procent, nicméně i tak kupříkladu koncern VW Group bude za jejich drobné nesplnění platit tučnou pokutu. Ta se od letoška může stát likvidační, neboť Brusel již dlouhodobě dokládá, že úhel jeho pohledu je velmi omezený. Jakkoliv si je tedy Evropská unie vědoma toho, že jednotlivé ekonomiky potápí koronavirus a řada lidí tak nemá ani na pořízení zcela nového auta, natož pak toho elektrického, které je bez dotací výrazně dražší, výrobcům nehodlá nic odpustit, naopak na pilu nežádané a neefektivní elektrifikace tlačí stále více.

Není to ale jediný problém. Limity emisí CO2 jsou nepříjemné, ale nic přímo nezakazují - pokud automobilka bude prodávat dost malých, úsporných aut, může současně vyrábět klidně SUV s dvanáctiválcovými biturby, třebaže dlouhodobě je to neudržitelné. Je tu ale ještě jeden strašák, jehož dopady mohou být drastické bezprostředně - nová emisní norma Euro.

Dnes platí poslední evoluce té označené číslem 6, od roku 2025 má ale začít platit norma Euro 7, kterou chce Evropská unie auta se spalovacími motory jedním tahem odstřelit. Nestala by se tak dražšími či obtížně dostupnými, stala by se zcela nehomologovatelnými, a to by mohla být pro automobilový průmysl teprve fatální rána.

Varuje před tím šéf podnikové rady BMW Manfred Schoch. Ten si je vědom toho, že normou Euro 7 chce EU ještě více snížit limitní množství produkovaných emisí NOx, stejně jako přitvrdit testy v reálném provozu. Nyní zamýšlené limity přitom nemá šanci splnit jiné auto než elektrické, i hybridy by měly problém. Za pouhé čtyři roky by tak v EvropĚ mohly zcela skončit benzinové i dieselové motory, a to by průmysl nerozdýchal.

„Pokud budou politici příliš tlačit na pilu, nastane v Německu období temna. Zažijeme takovou nezaměstnanost, jaká tu ještě nebyla. Varuji proto politiky, aby na téma klimatu nenahlíželi pouze jednostranně a nehazardovali tak s prosperitou Německa,“ uvedl Schoch, která tak poukazuje na skutečnost, že Brusel a s ním i Berlín mají v hledáčku boj proti konvenčním autům bez širších souvislostí a následků drastických omezení.

S jeho slovy souhlasí Asociace automobilového průmyslu VDA, která návrh Bruselu bere jako vyhlášení války spalovacím motorům. A poukazuje na to, že chystaná pravidla jednoduše nelze s benzinovými či dieselovými vozy splnit. Šéfka organizace Hildegard Müller přitom poukazuje na tu skutečnost, že ne každý si může koupit elektromobil, ať již nyní, nebo v dohledné době. Nemluvě o tom, že pro řadu jiných je to prostě nevyhovující řešení, neboť současné ani elektromobily, ani jakékoli, které mohou přijít v dohledné budoucnosti, nejsou s to konvenční auta zcela nahradit, ani zdaleka.

Připomeňme, že dle současného návrhu normy Euro 7 mají auta plnit stanovené limity v reálném provozu za všech okolností, tedy i po studeném startu, s připojeným přívěsem, v jakékoliv nadmořské výšce, za jakéhokoliv počasí, a to i na plný plyn. Něco takového je v praxi absolutně nemožné. A jak podotýká VDA, i elektromobilům mizí při vyšším tempu energie rychleji, která vzniká za exhalací mnohých škodlivin. Podle EU se ale zjevně bere ze vzduchu, a tak je vše v pořádku.

Foto: BMW

