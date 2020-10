Další nová Dacia se představí už příští týden, bude opět nejlevnější svého druhu 6.10.2020 | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia, EPO

Rumuni vlastně konkrétně neříkají, o co půjde, už ze slov doprovázejících jejich avízo je to ale jasné. Dacia prý míří „elektrickým směrem bez limitů”, a to znamená jediné - premiéru modelu Spring.

Dacia měla poslední týdny napilno s odhalováním nových modelů Logan a Sandero, sotva jsme se ale stačili nadechnout, hrne na nás další novinku. Automobilka oznámila, že 15. října, tedy již příští čtvrtek, uspořádá tiskovou konferenci eWays, na níž odstartuje „novou revoluci”, která učiní „elektrické auto dostupné všem”.

Člověk nemusí být Einstein, aby se dovtípil, že půjde o odhalení produkční verze modelu Spring, který se v průběhu léta ukázal při testech v Rumunsku a i přes kamufláž jasně naznačil, co od něj můžeme očekávat. Maskování tedy halilo jen části přídě, neboť vlastně nepůjde o úplně nové auto. Tyto partie budou jediným podstatným vizuálním rozdílem oproti Renaultu City K-ZE, z něj novinka vychází.

Krom špionážních fotek brzký příchod vozu naznačily i patentové obrázky samotné automobilky, která je publikovala skrze Evropský patentový úřad. Ty ještě lépe ukazují, co od premiéry očekávat - vepředu se změní hlavně maska a logo, světlomety ale odpovídají už zmíněnému příbuznému, který se od roku 2018 vyrábí a prodává v Číně. Vzadu se již Dacia od originálu liší o trochu více, krom emblému zjevně dorazí i nová grafika koncových lamp a jiné zpracování spodní části vozu.

I když Dacia zatím neříká, kolik auto bude stát, ví, že půjde o nejlevnější elektromobil Evropy. Potvrdila také to, že vůz bude měřit 3,75 metru na délku a nabídne dojezd 200 kilometrů dle cyklu WLTP. Zda za tím nicméně budou stát baterie o kapacitě 26,8 kWh a elektromotor naladěný na 44 koní výkonu a 125 Nm točivého momentu, který používá čínský originál, zatím s jistotou nevíme.

Více se dozvíme příští týden, kdy bude odhalena i ona cena, která by se měla pohybovat mezi 15 a 20 tisíci eury (cca 405 resp. 540 tisíc Kč). To na poměry Dacie není vyloženě láce, ale když si vezmeme, že některé evropské země dnes dotují elektrická auta částkou až 10 tisíc euro (270 tisíc Kč), o láci skutečně půjde, alespoň na poměry elektromobilů, alespoň do času.

Rendery samotné Dacie již veřejně publikované před Evropský patentový úřad nejlépe ukazují, jak bude novinka v produkční podobě vypadat. Foto: Dacia, EPO



Dříve jsme mohli vidět jen vizuálně tradičně poněkud nadnesený koncept. Foto: Dacia

Zdroj: Dacia

Petr Prokopec