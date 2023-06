Další nová Honda v prodeji zvedá obočí, už tak velký propadák zamíří ještě víc ke dnu před 8 hodinami | Petr Prokopec

Japonci se během pár let propadli z prodejních výšin až k samotnému dnu. A další novinka s tím stěží něco udělá, nové kompaktní SUV za cenu od 1,1 milionu korun se prodejním hitem nemůže stát snad ani omylem.

Svého času byla Honda v Česku jednou z nejoblíbenějších zahraničních automobilek. Fanoušků pak ostatně má velké množství dosud, o čemž svědčí skutečnost, že i letos se bude pořádat kultovní Honday, tedy sraz majitelů aut této značky. Pokud se ho chcete zúčastnit, zakroužkujte si v kalendáři datum od 7. do 9. července. Do navigace poté jako cílovou destinaci zadejte autodrom ve Vysokém Mýtě. Počítejte nicméně s tím, že budete spíše svědky značné nostalgie než čehokoli jiného.

Japonci se totiž nejspíše před pár lety rozhodli, že své aktivity na starém kontinentu dobrovolně pohřbí. A to pokud možno co nejrychleji. Automobilka tak začala své novinky šít jen dle představ politiků, a to přesto, že z nich do jejích showroomů zabloudí jen málokdo. Tato strategie pak vedla k nevyhnutelnému, a to k drastickému propadu prodejů.

Nedá se ani v nejmenším předpokládat, že by značka znovu vystoupala na výsluní se svou elektrickou ofenzivou. Taková Honda e je totiž především velmi drahým vozem, za 3 894 milimetrů dlouhý hatchback s udávaným dojezdem 220 kilometrů si totiž místní zastoupení účtuje neskutečných 939 900 Kč. To je přitom jen o tisícikorunu nižší částka, než za jakou můžete mít téměř pětimetrovou Škodu Superb osazenou dvoulitrovým TDI a automatem DSG.

Nové pak Honda začíná na evropské trhy tlačit elektrické SUV s poněkud krkolomným názvem e:Ny1. Na to lze přitom hledět o trochu příznivěji než na zmíněný hatchback, ovšem ani tak se nedá mluvit o voze, jenž bude vábit davy. Reálně jde totiž o elektrickou verzi Hondy HR-V, která je konkurentem Škody Karoq. Zatímco však české SUV lze pořídit od 665 900 Kč, což je již sama o sobě nemalá suma, e:Ny1 bude k dispozici přibližně za dvojnásobek.

České ceny zatím chybí, Nizozemci však elektrické SUV již objednávat mohou. S nižší úrovní výbavy Elegance je přitom vyjde na 47 600 Eur (cca 1 127 000 Kč), v případě výše položeného stupně Advance si pak musí připravit 51 670 Eur (1 223 000 Kč). Kromě litých osmnáctek, duální klimatizace, vyhřívaných předních sedadel či multimédii s 10,2palcovým displejem pak navíc získají i audio systém Pioneer, panoramatickou střechu či sadu kamer.

Co se techniky týče, ta zůstává bez ohledu na výbavu vždy stejná. Máme tu tedy baterie o kapacitě 68,8 kWh, se kterými byste měli ujet až 412 km. To byste se však museli pohybovat v uzavřených laboratořích, na reálných komunikacích bude váš akční rádius menší. Pod pravou nohu pak dostanete 204 koní a 310 Nm, ani v tomto případě tedy nejde o nic světoborného. Nepřekvapilo by nás tak, kdyby se na budoucí Honday 2033 nedostavil jediný kus. Tedy pokud si tohle auto nekoupí někdo z okolí Vysokého Mýta...

Nové elektrické SUV zvané poněkud krkolomně e:Ny1 nejspíše nezaujme ani vzhledem, ani technikou a už vůbec ne cenou. Skoro se zdá, že Japonci hodlají se starým kontinentem skoncovat, jen se to ale bojí říci naplno. Foto: Honda

