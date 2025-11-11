Další nová Kia je další designový bizár navazující na jednu z největších ohavností posledních let
Petr ProkopecKorejci zjevně mají vážné problémy v designovém oddělení, neboť nejenže nepřichází s novými atraktivními auty, dokonce opakují staré odmítnuté nápady. Ani nezájem o kontroverzní pick-up Tasman nestačil k tomu, aby nové SUV Telluride nevypadalo podobně.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Další nová Kia je další designový bizár navazující na jednu z největších ohavností posledních let
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Korejci zjevně mají vážné problémy v designovém oddělení, neboť nejenže nepřichází s novými atraktivními auty, dokonce opakují staré odmítnuté nápady. Ani nezájem o kontroverzní pick-up Tasman nestačil k tomu, aby nové SUV Telluride nevypadalo podobně.
Podobně, jako se mění móda, mění se i design aut. A stejně tak v obou oborech dochází na návraty, povedené i nepovedené. My se pochopitelně nebudeme věnovat střihu kalhot a košilí, nýbrž čtyřem kolům, které v 80. letech minulého století doprovázely hranaté karoserie. Právě k nim se automobilky začínají vracet, jak je patrné třeba u Kie. Korejci aktuálně vyrukovali s prvními snímky a informacemi, jež se týkají velkého SUV Telluride druhé generace. Hrany jsou u něj znovu jasně dominujícím tématem a nejsme si ani trochu jisti, zda je to ku prospěchu věci.
Novinka totiž kvůli nim a čelní masce, která bude publikum dělit na dva nesmiřitelné tábory, z nichž ovšem ten s palcem zvednutým nahoru bude méně početný, má poměrně blízko k loni představenému pick-upu Tasman, který platí za jednu z největších ohavností posledních let. Ten je prozatím k mání pouze v Austrálii, na Novém Zélandu a v některých asijských zemích, o bestseller se však rozhodně nejedná. Širší publikum jeho vzhled naopak odrazuje natolik, že nepomáhají ani slevy. Pomalu tak jedinou možností, jak uspět, je urychlený facelift, v jehož rámci se změní pomalu celá karoserie.
Telluride druhé generace ale naznačuje, že k něčemu takovému se automobilka nemá. Ostatně s hranami a podivnými příděmi je spojeno i celé její elektrické portfolio. Korejci tak zjevně vsadili na kartu, se kterou se toho nedá mnoho uhrát. V případě velkého SUV by to ovšem mohla být drahá chyba, neboť registrace šly od roku 2019, kdy dorazila první generace, soustavně nahoru. Loni tak bylo ve Státech zaregistrováno rekordních 115 504 exemplářů, což je dvojnásobek oproti počátku prodejů.
Pohled na design je nicméně individuální záležitostí, která se navíc mění v čase, a tak je pochopitelně možné, že se novinka nakonec publiku zalíbí. Proto se od vzhledu přesuneme k technickým datům, které už hrají ve prospěch Korejců. I když byl totiž Telluride jejich největším americkým modelem, nová generace vůči té první ještě o trochu narostla. Na délku tedy měří 5 060 milimetrů (+60 mm), zatímco původně 2,9metrový rozvor se natáhl dokonce o víc než 70 mm. Čekat tak lze prostornější kabinu i zavazadelník.
Konkrétní data zatím k dispozici nejsou, ostatně novinka bude plně odhalena až za pár týdnů na autosalonu v Los Angeles. Je tedy otázkou, jak velký je digitální přístrojový štít a na něj navazující obrazovka multimédií. Zdá se však, že předchozí příplatkový 12,3palcový displej byl v obou případech překonán. Korejci navíc měli kabinu osadit kvalitnějšími materiály, jako jsou pravé dřevěné a kovové dekory. Společnost jim pak může dělat dvoubarevné kožené čalounění.
Tajemstvím je zahalen motorový prostor, jakkoli zde je jistou nápovědou loni odhalená nová generace spřízněného Hyundai Palisade. Dorazit by tedy měl jak 3,5litrový šestiválec naladěný na 291 koní, tak 2,5litrový čtyřválec v čistě spalovacím a hybridním provedení. V prvním případě lze počítat s 281 koňmi, které si jako u V6 vezme na povel osmistupňový automat, ve druhém pak dorazí 334 kobyl a šestistupňová automatická převodovka.
Kia u novinky už od počátku počítá s provedením X-Pro, které se součástí nabídky první generace stalo až s příchodem faceliftu v roce 2023. Oproti základní verzi se přitom liší čelní maskou či výraznějším oplastováním a střešními ližinami. Zároveň dostane off-roadové obutí a světlou výšku navýšenou na 231 mm. Jestli ovšem bude k dispozici jen s pohonem všech kol, je rovněž pro tuto chvíli ve hvězdách, které se do 20. listopadu nejspíš nevyjasní.
SUV Telluride druhé generace zatím příliš neláká ani ve standardním hávu, ... Foto: Kia
...ani jako off-roadově střižené provedení X-Pro. Foto: Kia
Zdroj: Kia
Bleskovky
- Dokáže se nejlepší sportovní sedan dneška vyrovnat osmiválcovým „hrdinům minulosti”? Slavný novinář má smutnou odpověď
před 3 hodinami
- Švédové si vzali zpátky rekord legendárního okruhu, i když své auto museli kvůli „mosteckému syndromu” osadit tímto nesmyslem
včera
- „Bugatti pro chudé” si ve sprintu s otočkou namazalo na chleba veškerou konkurenci, i když s ním nikdo neměl odvahu soutěžit
8.11.2025
Nejnovější články
- Než se u Jaguaru zbláznili, tohle byl jejich plán. Měli hotové jiné auto připravené na kdeco, prozradil tehdejší šéfdesignér
před hodinou
- Audi mění plány. Jeho poslední elektrické modely na některé trhy vůbec nedorazí, není o ně zájem
před 2 hodinami
- Dokáže se nejlepší sportovní sedan dneška vyrovnat osmiválcovým „hrdinům minulosti”? Slavný novinář má smutnou odpověď
před 3 hodinami
- Další nová Kia je další designový bizár navazující na jednu z největších ohavností posledních let
před 4 hodinami
- Pokud máte Hondu s tímto typem kol, raději byste s ní měli okamžitě přestat jezdit
před 6 hodinami
Živá témata na fóru
- Cyklistické vlákno 11.11. 12:11 - M.Z.
- Veřejné, neveřejné i sdílené rampy a garáže 11.11. 09:31 - Předseda
- Cena servisu 11.10. 21:01 - Brus
- Lampárna (stěžovatelna) 11.10. 13:32 - delphin
- Onboard videa 11.09. 14:10 - brnenska.odchytova
- Rychlodotazy 11.08. 23:43 - rutak11
- Má někdo zkušenost s nákupem ojetého auta z Německa přes malého dovozce? 11.08. 12:31 - jerry
- vyber motorky 11.08. 07:44 - řidičBOB