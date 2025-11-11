Další nová Kia je další designový bizár navazující na jednu z největších ohavností posledních let

Korejci zjevně mají vážné problémy v designovém oddělení, neboť nejenže nepřichází s novými atraktivními auty, dokonce opakují staré odmítnuté nápady. Ani nezájem o kontroverzní pick-up Tasman nestačil k tomu, aby nové SUV Telluride nevypadalo podobně.

před 4 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Kia

Korejci zjevně mají vážné problémy v designovém oddělení, neboť nejenže nepřichází s novými atraktivními auty, dokonce opakují staré odmítnuté nápady. Ani nezájem o kontroverzní pick-up Tasman nestačil k tomu, aby nové SUV Telluride nevypadalo podobně.

Podobně, jako se mění móda, mění se i design aut. A stejně tak v obou oborech dochází na návraty, povedené i nepovedené. My se pochopitelně nebudeme věnovat střihu kalhot a košilí, nýbrž čtyřem kolům, které v 80. letech minulého století doprovázely hranaté karoserie. Právě k nim se automobilky začínají vracet, jak je patrné třeba u Kie. Korejci aktuálně vyrukovali s prvními snímky a informacemi, jež se týkají velkého SUV Telluride druhé generace. Hrany jsou u něj znovu jasně dominujícím tématem a nejsme si ani trochu jisti, zda je to ku prospěchu věci.

Novinka totiž kvůli nim a čelní masce, která bude publikum dělit na dva nesmiřitelné tábory, z nichž ovšem ten s palcem zvednutým nahoru bude méně početný, má poměrně blízko k loni představenému pick-upu Tasman, který platí za jednu z největších ohavností posledních let. Ten je prozatím k mání pouze v Austrálii, na Novém Zélandu a v některých asijských zemích, o bestseller se však rozhodně nejedná. Širší publikum jeho vzhled naopak odrazuje natolik, že nepomáhají ani slevy. Pomalu tak jedinou možností, jak uspět, je urychlený facelift, v jehož rámci se změní pomalu celá karoserie.

Telluride druhé generace ale naznačuje, že k něčemu takovému se automobilka nemá. Ostatně s hranami a podivnými příděmi je spojeno i celé její elektrické portfolio. Korejci tak zjevně vsadili na kartu, se kterou se toho nedá mnoho uhrát. V případě velkého SUV by to ovšem mohla být drahá chyba, neboť registrace šly od roku 2019, kdy dorazila první generace, soustavně nahoru. Loni tak bylo ve Státech zaregistrováno rekordních 115 504 exemplářů, což je dvojnásobek oproti počátku prodejů.

Pohled na design je nicméně individuální záležitostí, která se navíc mění v čase, a tak je pochopitelně možné, že se novinka nakonec publiku zalíbí. Proto se od vzhledu přesuneme k technickým datům, které už hrají ve prospěch Korejců. I když byl totiž Telluride jejich největším americkým modelem, nová generace vůči té první ještě o trochu narostla. Na délku tedy měří 5 060 milimetrů (+60 mm), zatímco původně 2,9metrový rozvor se natáhl dokonce o víc než 70 mm. Čekat tak lze prostornější kabinu i zavazadelník.

Konkrétní data zatím k dispozici nejsou, ostatně novinka bude plně odhalena až za pár týdnů na autosalonu v Los Angeles. Je tedy otázkou, jak velký je digitální přístrojový štít a na něj navazující obrazovka multimédií. Zdá se však, že předchozí příplatkový 12,3palcový displej byl v obou případech překonán. Korejci navíc měli kabinu osadit kvalitnějšími materiály, jako jsou pravé dřevěné a kovové dekory. Společnost jim pak může dělat dvoubarevné kožené čalounění.

Tajemstvím je zahalen motorový prostor, jakkoli zde je jistou nápovědou loni odhalená nová generace spřízněného Hyundai Palisade. Dorazit by tedy měl jak 3,5litrový šestiválec naladěný na 291 koní, tak 2,5litrový čtyřválec v čistě spalovacím a hybridním provedení. V prvním případě lze počítat s 281 koňmi, které si jako u V6 vezme na povel osmistupňový automat, ve druhém pak dorazí 334 kobyl a šestistupňová automatická převodovka.

Kia u novinky už od počátku počítá s provedením X-Pro, které se součástí nabídky první generace stalo až s příchodem faceliftu v roce 2023. Oproti základní verzi se přitom liší čelní maskou či výraznějším oplastováním a střešními ližinami. Zároveň dostane off-roadové obutí a světlou výšku navýšenou na 231 mm. Jestli ovšem bude k dispozici jen s pohonem všech kol, je rovněž pro tuto chvíli ve hvězdách, které se do 20. listopadu nejspíš nevyjasní.


Další nová Kia je další designový bizár navazující na jednu z největších ohavností posledních let - 1 - Kia Telluride 2025 prvni sada 01Další nová Kia je další designový bizár navazující na jednu z největších ohavností posledních let - 2 - Kia Telluride 2025 prvni sada 02Další nová Kia je další designový bizár navazující na jednu z největších ohavností posledních let - 3 - Kia Telluride 2025 prvni sada 03Další nová Kia je další designový bizár navazující na jednu z největších ohavností posledních let - 4 - Kia Telluride 2025 prvni sada 04Další nová Kia je další designový bizár navazující na jednu z největších ohavností posledních let - 5 - Kia Telluride 2025 prvni sada 05Další nová Kia je další designový bizár navazující na jednu z největších ohavností posledních let - 6 - Kia Telluride 2025 prvni sada 06Další nová Kia je další designový bizár navazující na jednu z největších ohavností posledních let - 7 - Kia Telluride 2025 prvni sada 07Další nová Kia je další designový bizár navazující na jednu z největších ohavností posledních let - 8 - Kia Telluride 2025 prvni sada 08Další nová Kia je další designový bizár navazující na jednu z největších ohavností posledních let - 9 - Kia Telluride 2025 prvni sada 09Další nová Kia je další designový bizár navazující na jednu z největších ohavností posledních let - 10 - Kia Telluride 2025 prvni sada 10Další nová Kia je další designový bizár navazující na jednu z největších ohavností posledních let - 11 - Kia Telluride 2025 prvni sada 11Další nová Kia je další designový bizár navazující na jednu z největších ohavností posledních let - 12 - Kia Telluride 2025 prvni sada 12Další nová Kia je další designový bizár navazující na jednu z největších ohavností posledních let - 13 - Kia Telluride 2025 prvni sada 13Další nová Kia je další designový bizár navazující na jednu z největších ohavností posledních let - 14 - Kia Telluride 2025 prvni sada 14
SUV Telluride druhé generace zatím příliš neláká ani ve standardním hávu, ... Foto: Kia

Další nová Kia je další designový bizár navazující na jednu z největších ohavností posledních let - 15 - Kia Telluride 2025 prvni sada 15Další nová Kia je další designový bizár navazující na jednu z největších ohavností posledních let - 16 - Kia Telluride 2025 prvni sada 16Další nová Kia je další designový bizár navazující na jednu z největších ohavností posledních let - 17 - Kia Telluride 2025 prvni sada 17Další nová Kia je další designový bizár navazující na jednu z největších ohavností posledních let - 18 - Kia Telluride 2025 prvni sada 18Další nová Kia je další designový bizár navazující na jednu z největších ohavností posledních let - 19 - Kia Telluride 2025 prvni sada 19Další nová Kia je další designový bizár navazující na jednu z největších ohavností posledních let - 20 - Kia Telluride 2025 prvni sada 20Další nová Kia je další designový bizár navazující na jednu z největších ohavností posledních let - 21 - Kia Telluride 2025 prvni sada 21Další nová Kia je další designový bizár navazující na jednu z největších ohavností posledních let - 22 - Kia Telluride 2025 prvni sada 22Další nová Kia je další designový bizár navazující na jednu z největších ohavností posledních let - 23 - Kia Telluride 2025 prvni sada 23Další nová Kia je další designový bizár navazující na jednu z největších ohavností posledních let - 24 - Kia Telluride 2025 prvni sada 24
...ani jako off-roadově střižené provedení X-Pro. Foto: Kia

Zdroj: Kia

Petr Prokopec

