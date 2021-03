Další nové SUV VW je venku, popírá zvěsti o jejich blížícím se konci před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Pokud máte pocit, že VW nabízí v Evropě už tolik SUV, že další mezi ně není kam vměstnat, mýlíte se. Venku je už z jiných kontinentů známý vůz, který se u nás bude prodávat jako Taigo.

Snad žádná jiná automobilka nemluví o nejasné budoucnosti SUV tak často jako Volkswagen. Často dokonce zní slova o jejich konci, což jim ovšem nebrání představovat nové a nové modely z této kategorie. I z toho důvodu se vlastně automobilce nedá příliš věřit tvrzení, že během několika málo let přesedlá pouze na elektromobily.

Zůstaňme ale nyní u SUV, neboť šéf VW Ralf Brandstätter před dvěma týdny potvrdil, že do Evropy se chystá Nivus, který byl původně stvořen pouze pro jihoamerické trhy. Starý kontinent se tedy dočká dalšího SUV, jehož příchod zejména pro Volkswagen nemusí skončit zrovna dobře. Německá automobilka totiž s novinkou cílí na tutéž klientelu, které již nabízí T-Cross a T-Roc. Nivus je oproti nim v podstatě jen stylovější, jinak toho mnoho navíc nenabídne.

Evropská a jihoamerická verze vozu se budou v několika ohledech lišit. Prvním je jiné jméno, na starý kontinent totiž SUV přijde jako Taigo, čímž lépe zapadne do nomenklatury Volkswagenu. Vyráběno bude ve španělské Pamploně, přičemž na základě oficiálních ilustrací můžeme počítat rovněž s odlišnými nárazníky. Kromě toho budou pozměněny i světlomety, jakkoliv jejich propojení pomocí černého panelu zůstává.

Němci počítají s tím, že Taigo dostane LEDková světa již ve standardu, přičemž poháněn bude pouze benzinovými motory. Dá se nicméně předpokládat, že ty budou více či méně elektrifikované. Uvnitř pak lze očekávat plně digitální kokpit, chybět nebude ani plejáda bezpečnostních a asistenčních systémů. Tedy jak jsme zmínili výše, ničím novým než lehce odlišnou karoserií nás Volkswagen skutečně nehodlá obdařit.

Jsme tedy opravdu zvědavi, jak si novinka povede prodejně, a to zejména poté, co opadne první vlna zájmu. Na to však odpověď hned tak nedorazí, pročež momentálně jen dodáme, že premiéra je naplánována na léto, přičemž do showroomů a následně k zákazníkům zamíří Taigo na sklonku letošního roku. Tím ale oficiální informace prozatím skutečně končí.

VW Nivus nakonec dorazí do Evropy pod názvem Taigo. Od jihoamerického originálu se ale nebude lišit jen názvem, nýbrž třeba i nárazníky. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec