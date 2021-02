Další nové SUV VW prozrazeno před premiérou, popírá zvěsti o jejich blízkém konci před 3 hodinami | Petr Prokopec

Spíše týdny než měsíce nás dělí od oficiálního odhalení další novinky koncernu VW, která více než jakákoli před ní popírá, že by to s SUV bylo tak nahnuté, jak sami Němci tvrdili.

Německý Volkswagen už několikrát zmiňoval, že obliba SUV je u konce a prudce klesne. Postará se o to už fakt, že takové auto bude mít brzy každý, zlomovým momentem měl být ale podle Němců okamžik, kdy se začnou rozmáhat elektrická auta. Ta totiž mají velký problém s dojezdem, který jen umocňuje fyzická velikost a hmotnost vozu. A tyto parametry u SUV, jak známo, nejsou zrovna nejskromnější.

Dosud šlo VW výše zmíněné připomínat při premiérách nových benzinových či naftových SUV, kterých je čím dál více, nebylo to ale úplně fér, neboť ta slova samotného šéfa koncernu nepopírají. Dnes tu ale máme v poněkud předčasné premiéře novinku, o níž to bez uzardění říci lze.

O její odhalení se nikoli neobvykle postaraly materiály zveřejněné čínským ministerstvem průmyslu a informačních technologií (MIIT), u nějž si automobilky musí registrovat vzhled a technické parametry všech vozů, s nimiž se chystají na trh. A tyto veřejné dokumenty jsou následně k dispozici všem. Vyplývá z nich, že nejbližší novinkou Volkswagenu je velké SUV ID.6 právě s elektrickým pohonem a právě to nejlépe popírá zvěsti o blížícím se konci aut se zvýšeným podvozkem.

Kde o produkční verzi konceptu I.D. Roomzz z roku 2019, jehož podoba se cestou do sériové výroby příliš nezměnila. Minulostí jsou sice posuvné boční dveře a kamery nahradila klasická zpětná zrcátka, přičemž zjemnění se dočkala i čelní maska, jinak však vůz na poměry VW působí odvážně.

Otázkou nicméně v případě tohoto vozu není ani tak vzhled, jakožto spíše technika. Jisté je totiž pouze tolik, že stejně jako u konceptu bude použita prodloužená verze platformy MEB. Přičemž dorazit mají rovněž dva elektromotory, kdy první bude roztáčet přední a druhý zadní nápravu. Výkony s nimi spojené jsou ale nyní neznámé, jakkoliv I.D. Roomzz pohánělo 306 koní a jeho baterie o kapacitě 82 kWh měly vystačit na 450 km dle cyklu WLTP či 475 km dle zcela nerealistické procedury NEDC.

Volkswagen ID.6 by v prvé fázi měl zamířit na čínský trh, což jen potvrzuje původ prvních snímků. Mluví se nicméně také o příchodu do Evropy i Ameriky, jakkoliv Němci zatím pro Spojené státy potvrdili pouze menší ID.4 a produkční verzi koncepčního mikrobusu I.D.Buzz. Nicméně s ohledem na místní oblibu SUV a takřka pětimetrovou délku a třímetrový rozvor chystaného ID.6 by jeho příchod na tento trh dával smysl.

Otazníky tím pochopitelně nekončí, další nejasnosti jsou spojené právě s oněmi rozměry. Elektrické SUV je totiž o pořádný kus delší než třeba taková Škoda Kodiaq, kterou sice pohání spalovací motor, ovšem i tak dokáže nabídnout sezení až sedmi lidem. Provedení se třemi řadami sedadel by tedy mohl nabídnout i VW, zvláště s ohledem na menší rozměry elektromotorů. Zda se tak ovšem stane, ještě nějakou chvíli nebude jisté, tak jako aktuálně můžeme jen marně tápat v případě cen.

Chystaný VW ID.6 je evidentně již zcela hotov, oficiální premiéra tak musí být za rohem. Minimálně po stránce vzhledu ale už nic nového nepřinese.

