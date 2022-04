Další nový Mercedes je zklamání, třebaže očekávané. Automobilka odstavila zákazníky na druhou kolej před 5 hodinami | Petr Prokopec

U některých modelů to nemusí až tak vadit, na papíře působí dobře a pro většinu zákazníků jde o spotřební zboží. Jakmile ale začnou do hry vstupovat emoce, může to být problém, zvlášť když konkurence nejde stejným směrem. Přesně to je případ modelu C43 od AMG.

V loňském roce představil Mercedes-Benz novou generaci třídy C. Během premiéry se nicméně již neozýval tak bujarý jásot, jako tomu bylo v předchozích letech. Řada lidí naopak byla zklamaná, neboť německá automobilka skutečně sáhla jen po čtyřválcových motorech, jak pár měsíců před debutem překvapivě oznámila. U běžných modelů by přitom tento downsizing člověk ještě přešel s lehčím povzdechem, ovšem v případě verzí AMG dané rozhodnutí jednoduše vhání slzy do očí. Automobilka se totiž v honbě za co nejnižšími papírovými emisemi vzdala prakticky všeho, po čem zákazníci toužili.

Nechceme pochopitelně tvrdit, že všichni zákazníci Mercedesu touží po objemných motorech, bez nichž si nedovedou představit svůj život. Ostatně značná část z nich pod kapotu nikdy ani nenahlédla. Pro neméně početný tábor ovšem pohonné jednotky mají velký význam. Auta jako mnohasetkoňové sportovní verze si nekupujete jen hlavou, v podstatě nedávají smysl. Kupujete je i srdcem, kterému neučaruje papírová uhlíková stopa, ale věci jako průběh výkonu, zvukový doprovod nebo kultivovanost projevu. A také tu máme jisté emoce spojené s vlastnictvím něčeho, co jiní nemají či mít nemohou.

S těmito pocity je nicméně v případě třídy C konec. Tedy za předpokladu, že vám k nezměrnému nadšení nestačí pouze logo AMG a řada prvků, které skutečné nadšence spíše dráždí. Přesně do tohoto ranku přitom spadá nově představená varianta C43, jenž na rozdíl od předchůdce již taktéž nedostala šestiválec. Místo toho se na jejích bocích skví nápis „Turbo Electrified“, jenž odkazuje na přítomnost přeplňovaného a elektrifikovaného ústrojí. To tvoří dvoulitrový čtyřválec doplněný 48voltovým okruhem.

Stejnou kombinaci před nedávnem vyfasoval Mercedes-AMG SL 43, v jehož případě však značka byla poněkud skoupá. Roadsteru totiž nadělila „jen“ 381 koní výkonu a 480 Nm točivého momentu, zatímco čtyřdvířko disponuje 408 koňmi a 500 Nm. Integrovaný startér-generátor pak v obou případech přihazuje ještě 14 koní, což třícípou hvězdu staví na vrchol potravinového řetězce - BMW M340i totiž v americké verzi pohání 387 koní, v evropské pak 374. Audi S4 je pak na tom ještě hůře, k dispozici má jen 354 koní, třebaže dieselovým.

Oba rivalové nicméně disponují šestiválcem, přičemž i přes výkonnostní handicap zvládají stovku za 4,4 sekundy. Novinka Mercedesu nicméně potřebuje o dvě desetiny více, a to přesto, že dle značky měl elektrický kompresor inspirovaný technologiemi Formule 1 zcela eliminovat veškerou prodlevu. To se možná skutečně i stalo, na jízdní dynamice to však znát není. A co je možná nejhorší, třícípá hvězda v případě nové generace W206 dokonce ani nedokázala překonat předchozí provedení W205.

Jak se tedy ukazuje, na pořekadle „objem ničím nenahradíš“ stále něco je. Značka ale zjevně doufá, že pro klientelu bude důležitější třeba zadní nárazník s atrapou difuzoru. Či přední agresivní čelní maska Panamericana a umělá kůže Artico v interiéru, kde lze počítat rovněž s červenými švy a červenými bezpečnostními pásy. To zřejmě pro případ, abyste se alespoň cítili sportovně, když už vám něco takového neumožní pohonná jednotka. Ze stejného důvodu pak ostatně dorazil i zvukový generátor.

Je pak sice hezké, že C43 bude možná agilnější než předchůdce v zatáčkách, neboť novinka dostala vůbec poprvé do vínku řízenou zadní nápravu, ovšem daná technologie není zrovna stěžejním prodejním argumentem. Jsme tedy skutečně zvědavi, jaké budou prodeje a jakým způsobem bude daným downsizingem ovlivněna reputace sportovní divize z Affalterbachu. Pokud ovšem stejným směrem nezamíří BMW a Audi, což se zatím nezdá, pak má nejspíše Mercedes problém. Zákazníky odstavil na druhou kolej a auta šije podle regulací zejména Evropské unie. To na trhu, kde potřebujete uhnat ony zákazníky - a ne EU - může fungovat dost obtížně.

Nový Mercedes-AMG C43 bude k mání jako sedan i kombík, přičemž obě karosářské verze bude pohánět přeplňovaný a elektrifikovaný čtyřválec. Ten pak sice nabídne vyšší výkon než šestiválcové Audi a BMW, dynamicky však za nimi třícípá hvězda zaostává. Foto: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

