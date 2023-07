Další nový Moskvič byl předčasně odhalen, základ má ve 14 let starém korejském autě před 45 minutami | Petr Prokopec

Bylo jasné, že nabídka znovuzrozeného Moskviče neskončí ani u dvou modelů a ještě letos přibyde do jeho nabídky i třetí. Tím se stane typ nazvaný prostě 5. Jde o další SUV s docela pozoruhodnými kořeny.

Přiznejme si na rovinu, že návrat Moskviče na scénu má zatím k úspěchu daleko. Není to až tak překvapivé, neboť Rusové se zatím moc nesnažili, všechno jim spadlo tak nějak do klína. Loni v květnu továrnu Renaultu v Moskvě získali prakticky zadarmo, na přelomu roku se tam pak začaly montovat první vozy, které byly přeznačkovanými modely čínské automobilky JAC. Ruský trh dnes možná není tím nejvíce konkurenčním, ale pořád na něm neplatí, že by lidé brali cokoli za jakékoli sumy.

Proč Moskviče zatím moc neletí, můžeme jen spekulovat. Dá se nicméně předpokládat, že zákazníky asi moc neoslovila snaha prodávat ryze čínský produkt jako ruský. Moskvič v případě prvotiny jménem 3 do značné míry pouze nalepil na JAC Sehol X4 svá loga a podobně hodlá znovuzrozená značka pokračovat i u budoucích modelů. Je tedy vskutku otázkou, zda vůbec má šanci v nejbližší době zabodovat. S vlastními produkty by totiž Moskvič měl vyrukovat až za pár let.

Slovo „vlastní“ nicméně můžeme rovněž zpochybnit. Jejich vývoj má totiž na starosti především partnerský Kamaz. Tato automobilka v Tatarstánu uspořádala setkání rady ředitelů, a aby zjevně nezůstalo jen u řečí, byl u té příležitosti představen i nový Moskvič. Respektive jinak označená verze dalšího čínského SUV. Tentokrát řada přišla na JAC Sehol X6, který byl odhalen loni coby modernizovaná verze předchozího modelu Refine S5. A ten jako by z oka vypadl Hyundai ix35 původně z roku 2009.

Pravda, S5 nepoužíval techniku ix35, přesto má stávající Sehol X6 kořeny ve 14 let starém korejském voze, jehož čínská alternativa přišla na trh zkraje roku 2013. Máme tu tedy více než dekádu starý základ, který disponuje pouze pohonem předních kol. O jejich roztočení se pak stará 1,5litrový benzinový motor, který taktéž není až tak úplně nový. Doplňuje jej pak manuál nebo CVT.

Trojice pedálů má být spojena s výkonem 149 koní, zatímco automat má sloužit o trochu většímu stádu (184 koní). Zatím jde o neoficiální informace, jenž budou upřesněny zhruba na konci léta. Sehol X6 se totiž v průběhu srpna má začít montovat v oné moskevské továrně, za zákazníky pak zamíří jako Moskvič 5, a to v průběhu podzimu. O ceně se zatím ani nespekuluje, rozhodně ale půjde o víc než 1 992 000 RUB (cca 485 tisíc Kč), za které je k mání menší Moskvič 3.

