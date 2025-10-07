Další nový Moskvič si Češi mohou koupit už teď, je to zajímavé auto za slušné peníze
Petr ProkopecAuta prodávaná pod hlavičkou ruského Moskviče by se k nám v této době vůbec neměla dostat, realitou ale je, že je tu máme ještě dřív než sami Rusové. Moskvič totiž bude pokračovat v „přeznačkování” vozů jiných značek, jen trochu jinak než dosud.
7.10.2025 | Petr Prokopec
Loni v létě tradiční britská značka MG ovládaná už nějaký ten pátek čínským SAIC pustila do světa SUV HS druhé generace. To oproti svému předchůdci narostlo do délky, šířky i v případě rozvoru, po stránce cenové však i nadále zůstalo nízko u země. Pokud se tedy rozhodnete pro základní 1,5litrový přeplňovaný čtyřválec se 170 koňmi, šestistupňový manuál a výbavu Emotion, vyjde vás to na 674 900 Kč, což jsou na současnou dobu za takové auto velmi slušné peníze.
HS do Evropy dorazilo nejen s čistě spalovací jedna-pětkou, ale také s její hybridní a plug-in hybridní verzí. V Číně je ovšem tento model, který se dočkal interního označení AS33, k mání rovněž s dvoulitrem. A právě s tímto motorem zamíří také do Ruska, ovšem nikoli pod nám známým logem. Místo toho se promění v další nový Moskvič s označením M70. A aktuálně už má i po homologaci, jak informuje Avtopotok.
Díky tomu víme, že čínské SUV prošlo několika změnami, hlavně pak v motorovém prostoru. Jak spalovací jedna-pětka, tak dvoulitr byly uzpůsobeny ke spalování horšího benzinu, což nakonec srazilo jejich výkon ze 170 na 150 a z 231 na 200 koní. Zajímavé pak je, že zatím se v Rusku nepočítá s manuální převodovkou, místo toho by slabší motor měla doprovodit 7stupňová dvouspojková převodovka, zatímco silnější se dočká 9stupňového automatu.
MG HS neboli Moskvič M70 tedy zjevně bude prezentován jako luxusní SUV, ve srovnání s Českem by ovšem Rusové při jeho koupi mohli ušetřit. Ceny se totiž spíše než těm našim budou blížit čínským, přičemž v Říši středu je HS k dispozici v přepočtu od 330 000 Kč. Rusům pak nejspíš bude na základ stačit půl milionu korun, a jakkoli se na druhou stranu dočkají nižšího výkonu, i ten by v Čechách byl žádaný - ostatně u menšího ZS těch 150 koní chybí.
Ani tak ovšem nepředpokládáme, že by se z Moskviče stala podobně úspěšná značka, jakou je právě MG u nás. Za první letošní půlrok u nás totiž bylo prodáno 2 666 nových vozů, tedy o 31 procent víc než loni za stejné období. Moskvič má oproti tomu za stejnou dobu na kontě 7 400 registrací, což je sice více, ovšem v zemi s mnohem větším obchodním potenciálem. Navíc se jedná o 24procentní meziroční sešup, znovuzrození této značky tedy vážně nejde dle plánu.
Rusové totiž původně předpokládali, že jen Moskvič 3 bude mít v roce 2023 na kontě 40 tisíc prodejů. Loni pak tato kvóta měla vzrůst na 80 tisíc aut a letos na 95 tisíc. Za první letošní půlrok však toto SUV oslovilo jen zhruba 6 tisíc zákazníků. Jakkoli je tedy nejprodávanějším modelem značky, o úspěch skutečně nejde. A nepomáhá ani stále větší lokalizace výroby, na kterou ostatně u Moskviče M70 ani nedojde - ten se jen v Rusku bude montovat z dovezených modulů.
HS druhé generace je u nás k mání s benzinovou, hybridní a plug-in hybridní jedna-pětkou. Rusové si jej pak budou moci koupit pod značkou Moskvič, ovšem jen s čistě spalovacími motory, mezi než bude patřit i u nás nenabízený dvoulitr. Tak či onak si díky tomu „jejich” Moskvič můžeme předem koupit i u nás, byť ne se stejným motorem. Foto: MG Motor
Zdroj: autopotoknews@Telegram
