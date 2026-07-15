Další nový „služebák” Jamese Bonda má o 10 koní víc než Ferrari F80, naloží do něj ale celou rodinu

Představitel Jamese Bonda si teď bude moci vybírat, neboť spojil své jméno s automobilkou s ohromně širokým portfoliem modelů, které neustále roste. Další novinkou, kterou bude mít k dispozici, je Denza N8 s až 1 210 koňmi výkonu. A to jde prosím o rodinné auto.

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Další nový „služebák” Jamese Bonda má o 10 koní víc než Ferrari F80, naloží do něj ale celou rodinu

včera | Petr Prokopec

Další nový „služebák” Jamese Bonda má o 10 koní víc než Ferrari F80, naloží do něj ale celou rodinu

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Foto: Denza

Představitel Jamese Bonda si teď bude moci vybírat, neboť spojil své jméno s automobilkou s ohromně širokým portfoliem modelů, které neustále roste. Další novinkou, kterou bude mít k dispozici, je Denza N8 s až 1 210 koňmi výkonu. A to jde prosím o rodinné auto.

Automobilová značka Denza byla založena čínským BYD a německým Mercedesem už v roce 2010. Než přišla s něčím konkrétním, trvalo řadu let, jejím druhým vozem v pořadí ale stalo elektrické SUV X, na jehož představení došlo v roce 2019. Vyložený trhák to nebyl, což hlavně ve Stuttgartu vedlo k diskuzím, zda má společný podnik vůbec budoucnost. A protože Němci zjevně dospěli k názoru, že nikoli, zredukovali svůj podíl ve firmě nejprve na 10 procent a posléze pouze na nulu. V té době už model X nesl označení N8, přičemž kromě přejmenování prošel i vizuální a technickou modernizací. Ta pak mimo jiné přinesla i možnost volby mezi pěti- a sedmimístnou verzí.

Nyní se Denza N8 představuje ve druhé generaci v úplně jiné pozici. Jde o úspěšnou značku úspěšného BYD, který až zapleveluje svět dalšími a dalšími novými modely aut. K ruce má navíc celebrity první kategorie a mezi nimi i stále posledního představitele Jamese Bonda, Daniela Craiga. Ten má pochopitelně k dispozici všechny vozy značky a byť bližší mu asi bude nedávno představený sporťák prodávaný už i ve Velké Británii, ani nová Denza N8 není nezajímavá.

Zaujmout umí už vizuální stránce, neboť zatímco předchozí varianty dostaly do vínku oblé tvary, nyní tu máme spíše ostré hrany. Jde pochopitelně i sourozence modelu N8L, který stojí na stejné platformě e3 a disponuje rovněž identickým rozvorem 3 075 milimetrů. Je však delší (5 200 mm proti 5 150 mm) a počítá pouze s plug-in hybridním pohonem.

N8 je oproti tomu elektromobilem, který bude nabízen ve třech variantách. Základ a střed portfolia přitom bude užívat pouze zadní elektromotor, který nabídne 435 nebo 503 koní, zatímco u vrcholu Denza sází na trojici jednotek. Ta přední byla naladěna na 367 kobyl, zatímco u každé ze zadních lze počítat s 422 koňmi. Celkově tak klientela může počítat se soustavou, která jí nabídne 1 210 kobyl. Pětimístné SUV se tak bude chlubit o 10 koní vyšším výkonem, než má na kontě Ferrari F80 (1 200 koní).

Zmínka o počtu míst je přitom důležitá, neboť novinka neumožňuje volbu mezi dvěma a třemi řadami sedadel jako předchůdce, přestože ten byl s délkou 4 890 mm a rozvorem 2 820 mm o poznání menším vozem. K dispozici pak navíc byl jen jako plug-in hybrid, což dále ovlivňovalo uspořádání kabiny. U novinky tak bude možné počítat s opravdu královským prostorem, který pak ještě má umocnit verze N8L v elektrickém provedení se šesti sedadly.

Neznámou jsou zatím data týkající se dynamiky či dojezdu a kapacity baterií. Denza pouze uvedla, že N8 i N8L počítají s rychlým dobíjením Flash Charging, se kterým je spojen maximální výkon 1 500 kW. Druhá generace baterií Blade Battery pak má daleko lépe odolávat teplotním výkyvům, pročež dojezd při teplotách až -30 stupňů Celsia nemá být příliš odlišný od ideálních venkovních podmínek. Ale papír dlouhodobě snese mnohé.

Obě verze pak dále počítají se střešním LiDARem a mikrovlnnými radary, které byly zasazeny do předního nárazníku. Nabídnout by tedy měly pokročilejší formu autonomního řízení. Kdy ale dojde na prodej, je rovněž zahaleno rouškou tajemství, podobně jako cena. Denza se nicméně profiluje jako prémiová značka, čekat se tedy dají na Čínu spíše vyšší sumy, a to přesto, že značka uvádí, jak chce svými novinkami zabodovat ve stále přeplněnějším segmentu rodinných SUV.


Další nový „služebák” Jamese Bonda má o 10 koní víc než Ferrari F80, naloží do něj ale celou rodinu - 1 - Denza N8 a N8L 2026 dalsi 01Další nový „služebák” Jamese Bonda má o 10 koní víc než Ferrari F80, naloží do něj ale celou rodinu - 2 - Denza N8 a N8L 2026 dalsi 01aDalší nový „služebák” Jamese Bonda má o 10 koní víc než Ferrari F80, naloží do něj ale celou rodinu - 3 - Denza N8 a N8L 2026 dalsi 02Další nový „služebák” Jamese Bonda má o 10 koní víc než Ferrari F80, naloží do něj ale celou rodinu - 4 - Denza N8 a N8L 2026 dalsi 03Další nový „služebák” Jamese Bonda má o 10 koní víc než Ferrari F80, naloží do něj ale celou rodinu - 5 - Denza N8 a N8L 2026 dalsi 04Další nový „služebák” Jamese Bonda má o 10 koní víc než Ferrari F80, naloží do něj ale celou rodinu - 6 - Denza N8 a N8L 2026 dalsi 05Další nový „služebák” Jamese Bonda má o 10 koní víc než Ferrari F80, naloží do něj ale celou rodinu - 7 - Denza N8 a N8L 2026 dalsi 06Další nový „služebák” Jamese Bonda má o 10 koní víc než Ferrari F80, naloží do něj ale celou rodinu - 8 - Denza N8 a N8L 2026 dalsi 07Další nový „služebák” Jamese Bonda má o 10 koní víc než Ferrari F80, naloží do něj ale celou rodinu - 9 - Denza N8 a N8L 2026 dalsi 08Další nový „služebák” Jamese Bonda má o 10 koní víc než Ferrari F80, naloží do něj ale celou rodinu - 10 - Denza N8 a N8L 2026 dalsi 09Další nový „služebák” Jamese Bonda má o 10 koní víc než Ferrari F80, naloží do něj ale celou rodinu - 11 - Denza N8 a N8L 2026 dalsi 10Další nový „služebák” Jamese Bonda má o 10 koní víc než Ferrari F80, naloží do něj ale celou rodinu - 12 - Denza N8 a N8L 2026 dalsi 11Další nový „služebák” Jamese Bonda má o 10 koní víc než Ferrari F80, naloží do něj ale celou rodinu - 13 - Denza N8 a N8L 2026 dalsi 12
Nové výkonné SUV Denza N8 se oficiálně ukázalo zvenčí i zevnitř. Prodloužená varianta N8 L vypadá skoro totožně, nově i ta dostane také elektrický pohon. Foto: Denza

Zdroje: Denza, MIIT

Petr Prokopec

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