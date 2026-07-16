Další novinka VW je neuvěřitelně mizerná nabídka. Za skoro 700 tisíc vám zkusí prodat 115koňové auto s ekvivalentem ani ne 10litrové nádrže
Petr ProkopecVolkswagenu se zjevně na hrobníkově lopatě tuze líbí, a tak místo snahy z ní utéct říká jen: „Hyjé!” Proč by měl kdokoli soudný dát skoro 700 svých tvrdě vydělaných tisícovek za něco tak nepoužitelného, nemáme tušení.
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Další novinka VW je neuvěřitelně mizerná nabídka. Za skoro 700 tisíc vám zkusí prodat 115koňové auto s ekvivalentem ani ne 10litrové nádrže
včera | Petr Prokopec
Volkswagenu se zjevně na hrobníkově lopatě tuze líbí, a tak místo snahy z ní utéct říká jen: „Hyjé!” Proč by měl kdokoli soudný dát skoro 700 svých tvrdě vydělaných tisícovek za něco tak nepoužitelného, nemáme tušení.
Pokud doma máte malé dítě, nejspíš víte, že ho soustavně musíte varovat před všemožnými nástrahami života. Přesto všechno si ale v některých případech nedá říci a zkusí udělat něco, před čí jste ho varovali. Někdy jsou to banality, jindy to pro něj může mít následky, které si bude pamatovat po celý život a do stejné řeky hned tak nevstoupí.
Volkswagen ale stále více připomíná dítě, které ani ruka spálená od plotny neodradí si končetinu znovu trochu osmažit. Však co kdyby to tentokrát už nepálilo? Tak nějak skutečně musí uvažovat VW, jinak nepochopíme, proč po tolika omylech pořád jedná jako s klapkami na očích.
Němce přitom neustálé protežování elektromobilů dostalo už do obrovských problémů. Je tak nasnadě, že cesta ven vede skrze racionálnější uvažování, to ale VW odmítá. Proto na trh posílá jednu elektrickou marnost za druhou. Zatímco dosud tedy Němci šokovali hlavně tím, [[0000058446 jakou bídou je nové elektrické Polo, dnes tu máme ID.Cross. Tedy ze stejného těsta upečený trochu jiný a ještě o trochu dražší rohlík.
SUV, které narostlo do délky na 4 153 milimetrů a využívá velkorysého 2,6metrového rozvoru, totiž automobilka ve své domovině nabídne od 28 tisíc Eur neboli od asi 680 tisíc Kč. Je tak o nějaké tři tisíce Eur dražší než ID.Polo, které je u nás k dispozici od 619 tisíc korun. I proto se dá očekávat, že ID.Cross bude u nás startovat na podobné úrovni jako v Německu. Za to dostanete především prostornou kabinu a zavazadelník, který standardně pobere 475 litrů nákladu, proč ne, ale co dál?
Po stránce technické tu v důsledku vyšší stavby karoserie, která se logicky projeví na horší aerodynamice i vyšší hmotnosti, tu ovšem máme ještě větší zmar než u elektrického hatchbacku. Výchozí provedení, které bude k mání za uvedenou cenu, totiž počítá s bateriemi o kapacitě pouhých 37 kWh. To je ekvivalent asi 9,5 litru nafty v nádrži spalovacího auta, se kterými uváděných 316 kilometrů zvládnete jen ve městě, s velkým sebezapřením a pouze ve velmi úzkém teplotním a podnebním okénku.
K dispozici bude i větší, ale pořád děsivě malý paket s 52 kWh (cca 13 litrů nafty), se kterým je spojen i silnější elektromotor nabízející 211 koní. To u menšího paketu bude na výběr mezi 116 a 135 kobylami. Nicméně s lepšími nabídkami budou jistě spojeny i o dost vyšší ceny, snadno o stovky tisíc korun. Za 800 tisíc vám přitom dnes VW v případě modelu ID.Polo, nenabídne ani litá kola, což už je vážně marnost nad marnost. A ID.Cross víc za míň skutečně nenabídneme.
Nepochybujeme, že na nějaké prodeje ID.Cross hlavně v Německu, Francii, Nizozemsku či Norsku dosáhne. Jenže to v podstatě budou prodeje z donucení, nikoli dílo přirozeného zájmu. Ani v nejmenším zde tedy nemáme bestseller, který by dal zaměstnání desítkám tisíc lidí a firemní kasu by naplnil, až by přetékala. Spíše předpokládáme, že VW neprodá ani tolik aut, aby Němcům vynuloval pokuty za nadlimitní flotilové emise.
Nad čím rozum zůstává stát, to jsou reakce některých zahraničních kolegů. Ti ID.Cross vítají s otevřenou náručí jako levné auto, které má slušný prodejní potenciál. Úplně ale přitom zapomínají na skutečnost, že novinka cílí na klientelu, která v podstatě šetří každou korunu. Pokud si tedy kupuje nové auto, požaduje od něj, aby zastalo maximum rolí. S tím má ale ID.Cross problém.
Navíc nezapomínejme na razantní propady hodnoty, které jsou s elektromobily spojené, a na tuto novinku dopadnou rovněž. Je tak sice hezké, že vůz vypadá lákavě, a to zvenčí i zevnitř, kde dokonce přidává i pár tlačítek, jenže to v této cenové kategorii zkrátka nestačí. VW tak zjevně bude muset pelášit do nemocnice s další popáleninou. Čím dál tím více se ovšem bojíme, že to může být jedna z jeho posledních návštěv před voláním hrobníka, na jeho lopatě se mu zjevně tuze líbí.
Němci stále zkouší prorazit s elektrickým pohonem, přičemž nově vám za asi 680 tisíc korun nabídnou 4 153 milimetrů délky a 115 koní v kombinaci s ekvivalentem ani ne 10litrové nádrže na naftu. To je vážně skvělý obchod, co říkáte? Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
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