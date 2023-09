Další nový VW odrazuje vzhledem. Zvenčí připomíná dort pejska a kočičky, uvnitř lacinou napodobeninu Škody před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Někdy máme pocit, že když už Němci určitou novinku nezdiskreditují jejím technickým pojetím, pro jistotu jí dají vzhled, který to udělá za něj. Partie elektrických modelů ID novému Tiguanu nesvědčí. A o lacině působícím interiéru nejde říci nic jiného.

Přiznám se, že na vzhledu mi záleží. Teď nemluvím o mezilidských vztazích, řeč je o produktech všeho druhu. Možná to působí povrchně, předpokládám ale, že jen málokdo na sebe vezme oblečení, které se mu nelíbí. Nebo si dá do kuchyně lednici, která se tam nehodí. Či si koupí telefon v křiklavě zeleném provedení, i když většinou chodí v decentním obleku. Vzhled prostě prodává, ne že ne.

Každý má pochopitelně jiný vkus, o tom žádná, nicméně tu máme jisté módní trendy, kterými se většina lidí řídí. Platí to ostatně i o automobilové branži, kterou ještě před nějakými dvaceti lety definovala rozmanitost. Vybrat jste si tedy mohli nejen značku či model, ale také karosářský styl. S něčím takovým ale dnes již v takové míře počítat nelze, řada výrobců najela na vlnu SUV. Té pak obětovala pomalu všechno - sedany, kombíky, hatchbacky, kupé... Všechno ostatní se stává pomalu ohroženým druhem.

Volkswagen pak sice je značkou, kterou zatím nelze považovat za automobilovou obdobu „one-man show“, ovšem i tak řada lidí u jejích posledních novinek bude mít jistý problém. Jak Passat deváté generace, tak Tiguan třetí generace přijaly tvář původně zasvěcenou elektrické rodině ID. Jenže její prvky se k ani jednomu z těchto vozů nehodí a vzhledem k jejich technickému řešení je mít ani nemusí. Čelní partie působí jako pěst na oko, která byla uměle naroubována na zbytek karoserie navržené v odlišném stylu.

Pokud bych zmínil, že výsledek působí poněkud asijsky, vlastně bych se tamních výrobců dotknul. Velké množství čínských novinek se mi dnes zamlouvá víc i proto, že působí tak nějak evropsky. Či alespoň osobitě. Passat a Tiguan však lze popsat jako automobilový dort pejska a kočičky, jehož autoři sáhli po všem, co na ostatních autech koncernu našli. Uspět s takovým přístupem mohli jen stěží, čímž nakonec dávají značný prostor technicky spřízněným Škodám.

Pohled na design je ale vždy subjektivní, a tak se v případě Tiguanu rovnou přesuneme za masku, kde bude možné volit mezi benzinovými, dieselovými, mild-hybridními a plug-in hybridními motory. VW se v tiskové zprávě věnuje hlavně posledně zmíněným, jenž stejně jako v případě Passatu párují přeplňovanou jedna-pětku s elektromotorem a bateriemi o kapacitě 19,7 kWh. S těmi má Tiguan zvládnout 100 km na elektřinu.

Tak jako u kombíku a chystané české dvojice bude ústrojí naladěno na 204 či 272 koní. U Superbu a Kodiaqu zřejmě druhá cifra bude maximem, Tiguan by se nicméně mohl dočkat varianty R. U té by pak zřejmě byl znovu použit přeplňovaný benzinový dvoulitr, výkon jednotky by ale nejspíše narostl nad stávajících 320 koní. Zároveň by u takové verze bylo možné očekávat i agresivněji stylizovaný kabát. Zda by to ale vizáži prospělo či naopak, je ve hvězdách.

Zamířit můžeme do interiéru, který nepůsobí ani o to trochu lépe než exteriér. Vypadá lacině a to paradoxně hlavně vedle vnitřků posledních nových škodovek. VW jako by chtěl nabídnout co nejméně a víc než Škoda zredukoval i počet tlačítek, většinu funkcí tak jinak než přes dotykový displej nelze ovládat. Ke cti značce lze nicméně přičíst alespoň to, že na volantu již nenajdete kritizované dotykové plošky s haptickou odezvou, méně už vítáme, že auto bude k mání jen s automatickou převodovkou, což přineslo přesun voliče na sloupek řízení. Bylo to vždy méně šikovné než volič adekvátní velikosti na středovém tunelu a bude tomu tak i dál.

Změn se dočkala také podsvícená lišta ovládající klimatizaci, zatímco středový tunel zdobí otočný víceúčelový ovladač s malým integrovaným displejem. I přes dané kroky je ovšem skoro dokonalá intuitivnost, se kterou byl VW po dlouhá desetiletí spojen a která jej svého času vynesla na světový trůn, minulostí. Design kabiny pak sice nedráždí oči tak jako exteriér, na druhou stranu je však zcela zaměnitelný. Ani to novému SUV s popularitou nepomůže.

Automobilka navíc naznačila, že na domácím trhu bude nový Tiguan startovat někde okolo 35 tisíc Eur (cca 854 tisíc korun), tedy podstatně výš než nyní. Rozměrově se SUV oproti druhé generaci příliš nemění, rozvor 2 681 milimetrů totiž zůstal zachován. VW si nicméně dokázal o trochu lépe poradit s vnitřním rozvržením, zadní lavice tak slibuje o 10 mm více místa pro nohy a objem zavazadelníku narostl o 33 litrů na 648 l.

Němci rovněž přepracovali systém pohonu všech kol 4Motion, se kterým je nově spojeno méně vibrací. Jak pro čtyřkolku, tak i pro předokolku bude navíc možné zvolit příplatkové adaptivní tlumiče DCC Pro. Jenže to jsou ve finále změny, které finální účet ještě navýší. V souladu s tím vzrostou očekávání spojená s kvalitou, stejně jako bude větší důraz kladen na vzhled - čím více peněz totiž mají lidé vydat, tím více se jim vůz musí líbit.

VW se tak se svými novinkami pohybuje na opravdu tenkém ledu. Protože jde ovšem o veledůležité modely, musí doufat, že se neproboří. Elektrická rodina ID je totiž kritizovaná a nechtěná. Pokud by ovšem narazilo i spalovací portfolio, pak si Němci mohou sáhnout i na dno. Z toho se pochopitelně mohou odrazit, jen o to skutečně musí stát. Zatím nemáme pocit, že by to bylo jejich cílem.

Necháme ve výsledku na vás, zda se vám Tiguan třetí generace líbí. Za nás dostává palec dolů, tohle je zaměnitelné auto zvenčí i zevnitř, které lacině a neosobitě působí i vedle nových škodovek. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

