Další ostudný čtyřválcový Mercedes končí, paradoxně ho napravuje to, co jiná auta zabíjí
Petr MilerTušíme, že rozhodování automobilky v tomto případě nebylo moc složité, neboť vůz se roky potýká s mimořádnou mírou nezájmu. Jen by nás zas jednou zajímalo, kdo kdy došel k přesvědčení, že prodávat něco takového je dobrý nápad.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Další ostudný čtyřválcový Mercedes končí, paradoxně ho napravuje to, co jiná auta zabíjí
včera | Petr Miler
Tušíme, že rozhodování automobilky v tomto případě nebylo moc složité, neboť vůz se roky potýká s mimořádnou mírou nezájmu. Jen by nás zas jednou zajímalo, kdo kdy došel k přesvědčení, že prodávat něco takového je dobrý nápad.
Mercedes v posledních letech udělal spoustu špatných rozhodnutí, když ignoroval preference svých zákazníků, ignoroval elementární technickou logiku a ignoroval základní ekonomické poučky. Z některých postupů zkrátka udělal nezpochybnitelné dogma, což je v byznysu obvykle nejlepší cesta k tomu, jak si naběhnout na vidle.
Každý rozumný člověk to viděl hned, vedení automobilky ale trvalo roky, než si dokázala přiznat, že nabízet dál věci, o které na trhu není zájem, skutečně nemá smysl. Smířlivěji se dá konstatovat něco ve stylu „lepší pozdě nežli později”, méně smířlivě se musíme zlobit nejen na zabedněnost automobilky, ale i na dnes tak populární přístup kolegů novinářů, kteří do značné míry ztratili kritický odstup a stali se jen prodlouženými hlásnými troubami libovolného nesmyslu, se kterým automobilky přijdou. Takovým bychom rádi připomněli, že své články píší pro své čtenáře, ne pro výrobce aut.
Kdyby výrobci dostali realistickou zpětnou vazbu dřív, nemusela situace zajít tak daleko. Byť musíme uznat i to, že si za to automobilky mohou i samy, když je nezajímá věcná kritika lidí, kteří jsou v mnohem užším kontaktu s jejich klienty. A tak došly k přesvědčení, že když vyrobí nesmysl a „násilím” donutí média všeho druhu těmto nesmyslům pochlebovat, zákazníci onen nesmysl koupí. Ale to se neděje.
Rádi bychom byli méně „filosofičtí”, ale ono je to těžké, neboť podstatou podobných selhání už dnes není už ani tak hloupý nápad na začátku, ale celý popsaný proces, který jako jediný vede k tomu, že trvá roky koukání nespočtu lidí na nahého císaře, než si řeknou, co všichni ostatní vidí - že „kaiser” šel do trenek, pak sundal i ty a koukat se na to nedá. A Mercedes takových pochybných tajtrlíků pustil na trh celou partu.
Jedním z prominentů se mezin imi stal čtyřválcový Mercedes-AMG SL 43. Pro libovolného racionálního člověka s elementárním technickým povědomím, citem pro automobilový trh a obchodním citem není třeba říct víc než to. Jste-li takovým člověkem, nad nápadem poslat takové auto na trh byste se na poradě vedení vysmáli a pak na toho, kdo s ním přišel, řvali něco jako: „Ven!” i z okna, dokud by neopustil celý areál firmy. U Mercedesu ale řekli: „Super nápad!” a přesně takové auto poslali do prodeje.
Za nesmysl jsme ho označili hned, když se před čtyřmi roky poprvé ukázalo. Je nakonec celkem jedno, jak funguje, protože nedává smysl už ideově - kolik lidí, kolik zákazníků auta typu Mercedes SL, vezme 3 až 4 miliony korun, aby si koupili prestižní stylový kabriolet (dnes je tomu tak, roadster už to není) a pak do něj dali v principu motor, který má soused v ojetém Golfu GTI za 400 tisíc? Nedává to žádný smysl, proč by to dělal? Papírová spotřeba a emise zajímá akorát automobilku, normální klient bude chtít pořádný motor s charakterem - ať už pro jeho specifické přednosti, nebo prostě proto, že chce mít něco extra. Když si kupujete auto za takové peníze, nepotřebujete šetřit na motoru a už vůbec vás nezajímá, kolik bude vůz brát paliva během asi 1 432 km, které s ním za rok najedete.
Je to absolutní nepochopení, ke všemu je třeba dodat, že tento motor byl do SL vsazen zrovna v době, kdy se i ze samotného SL stalo dost kontroverzní auto s hmotnostní snadno dosahující okolo 2 tun. Dvoutunový čtyřválcový roadster za 3,5 „míče”, to je nabídka k pohledání. A tentokrát nebudeme brát ani argument, že když emise nezajímají zákazníka, úřady ano, takže vůz by to na některých trzích mohlo učinit přístupnějším. No, ani to tady nefungovalo. A když vůz nebyli ochotni akceptovat ani někteří nekritičtí kolegové, bylo vymalováno.
Auto se nepřekvapivě zařadilo mezi propadáky, a tak bylo jen otázkou času, než automobilka řekne: „Dost.” Stalo se to až po čtyřech letech a na faktický obrat si ještě chvíli počkáme, pokud ale zdroje obvykle dobře informovaného AMS nelžou, pak až ostudný čtyřválcový Mercedes SL 43 od AMG končí. A bude tak trochu následoval osud tříd C a GLC, ve kterých pro změnu skončila plug-in hybridní verze.
SL 43 by tak měla nahradit verze SL 53 s řadovým šestiválcovým třílitrem a pohonem všech kol. Auto Motor und Sport konkrétně uvádí, že motor M139 nahradí znovu mild-hybridní motor M256 Evo. A je pikantní, že krom zpětné vazby od zákazníků v tomto rozhodnutí hrály roli i emisní normy, které obvykle zabíjí dobrá auta. Nová Euro 7 svými limity NOx platnými i za jiných podmínek nepřeje příliš malým motorům s vysokými kompresními poměry, proto také upsizing.
Novinka bude také silnější a výkon vozu posune ze současných víc než 420 na víc než 450 koní. A to bude znamenat impuls také pro současný SL 55, který s motorem V8 produkuje jen nějakých 20 koní navrch. Varianta SL 55 tak nejspíš z nabídky zmizí a zůstane jen SL 63 v několika variantách s výkonem přesahujícím vždy 500 koní. AMS hovoří o víc jak 540 kobylách v nejhorším případě.
Jsou to dobré zprávy? Jistě, nové SL je ale obecně problematickým vozem a nevíme, do jaké míry jej podobná rošáda pod kapotou, která se má odehrát ještě letos, napraví. Třeba ale poučení z celého fiaska pomůže napravit celý Mercedes, to bychom si možná přáli ze všeho nejvíc.
Vážně by nás zajímalo, koho napadlo usadit dvoulitrový čtyřválec pod kapotu luxusního roadsteru za minimálně 3,5 milionu korun. Ale stalo se to, teď dělá automobilka krok zpět. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Auto Motor und Sport
