Další pokus EU oklikou zakázat spalovací motory míří pod drn, proti je příliš mnoho zemí včetně Česka před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Skoro už jsme čekali, že politici nehnou prstem, dokud neuvidí, že jimi nalajnované plány jsou technicky a ekonomicky neschůdné. Nakonec to ale vypadá, že všechny pokusy o drastické kroky skončí dřív, než mohly pořádně začít.

O pokusu zakázat v zemích Evropské unie prodej nových aut se spalovacími motory od roku 2035 ví snad každý. Vžilo se pro něj toto označení, ani to ale přímý zákaz být neměl - EU by „jen” stanovila takové podmínky pro prodej nových aut, že by je se spalovacími motory nikdy nešlo splnit. I z toho ovšem nakonec sešlo, neboť zejména Německo a Itálie si vymínily výjimku pro tzv. syntetická paliva, která dovolují ponechat spalovací motory v prodeji i za 12 a více let. Nyní záleží jen na automobilkách, jak se s touto možností vypořádají a zda se najde cesta, jak dovolit tímto způsobem efektivně pohánět i obyčejná auta. A nepůjde tedy jen o úlitbu majitelům Ferrari, Lamborghini, Porsche a dalších podobných aut, kterým bude asi celkem jedno, jestli litr benzinu stojí 30 korun nebo stovku.

Vedle tohoto poněkud přímějšího zákazu ale EU chtěla dát benzinů a dieselům pořádnou ťafku ještě o 10 let dřív. Návrh emisní normy Euro 7, která měla vstoupit v platnost už v průběhu roku 2025, ve své stávající podobě sice znovu nic nezakazuje, pro spalovací motory ale nastavuje takové podmínky, že by ekonomicky znovu dávaly smysl jen v dražších autech. Co by Euro 7 přineslo, popsal mimo jiné šéf Stellantisu, a tak není divu, že Itálie, která je pro tento koncern jedním z jeho domovů, přišla s iniciativou Euro 7 zablokovat. A vypadá to, že boduje.

Agentura Reuters informuje o tom, že z neformálních snah poslat Euro 7 pod drn už je snaha oficiální. Nejen Itálie, ale spolu s ní třeba i Francie či Česká republika jsou mezi osmičkou zemí, které se podepsaly pod dokument zaslaný ostatním členům EU, v němž oznamují, že jakýkoli pokus dále omezit už tak kvazi nulové emise NOx a dalších škodlivin zastaví. Formálně to nic neznamená, tyto země ale mají bez ohledu na reakci zbytku EU moc s normou Euro 7 skoncovat.

„Jsme proti jakýmkoli novým pravidlům pro emise výfukových plynů (včetně nových požadavků na testování nebo nových emisních limitů) pro osobní automobily a dodávky,” stojí v dokumentu, který podepsaly Francie, Itálie, Česká republika, Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko. Další omezení by podle dokumentu přinesly jen další vysoké náklady bez hmatatelného přínosu pro kohokoli.

Evropská komise říká, že nová pravidla jsou nezbytná ke snížení zdraví škodlivých emisí a zabránění opakování skandálu typu Dieselgate. Nové předpisy by tak zpřísnily testování emisí, požadovaly plnění limitů i v extrémních situacích a stanovily, aby výrobci automobilů používali palubní systémy monitorování znečištění v reálném čase. Vozy by navíc musely být s to plnit stejné limity po 10 let a 200 tisíc km, což je dvojnásobek současného minima. Zmíněné země, pro které je obvykle automobilový průmysl významnou součástí jejich ekonomické prosperity, ale vidí věc jinak. I Škoda ostatně varovala před ztrátou tisíců pracovních míst jen v důsledku Euro 7, šéf Stellantisu Carlos Tavares pak označil tento návrh za úplně zbytečný.

Pokud zmínění signatáři této iniciativy nezmění současné postoje, žádné Euro 7 pro spalovací motory v platnost nevstoupí. Další pokus nepřímo zakázat benziny a diesely by tak skončil dřív, než než by se pořádně dostal ke slovu. Jistě k potěše některých a zármutku jiných.

Škoda, jinak plná zelených a elektrických ideálů, je jednou z automobilek, které lobbují za to, aby se Euro 7 ve své současné podobě nestalo realitou. Ani ona si zjevně není jistá tím, že by sázku jen na elektrické vozy přestála bez ničivých následků pro její fungování a hospodaření. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Reuters

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.