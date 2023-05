Další pokus Francouzů a Britů o společné auto končí fiaskem, z chystaného vozu nebude nic před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alpine

Francouzi si s Brity nikdy moc nerozuměli, a tak je vlastně překvapením, že se dokola pokouší o spolupráci na automobilovém poli. Ani tentokrát to nevyšlo a v jedné z hlavních rolí je opět Renault a jeho Alpine.

Velká Británie a Francie spolu soupeří už od nepaměti. Mnohé tak zaskočilo, když v roce 2012 oznámil tehkdejší šéf Caterhamu Tony Fernandes, že britská automobilka přistupuje ke spolupráci s Renaultem. Společným cílem byl dostupný sporťák, který by disponoval technologiemi z Formule 1. Každá strana měla do projektu vložit 75 milionů Eur, přičemž Caterham měl na starosti především vývoj, zatímco Renault samotnou výrobu. Francouzi navíc Britům měli poskytnout přístup ke svým existujícím technologiím, načež takové Clio či Captur měly dorazit i v britském hávu.

V roce 2014 nicméně spolupráce skončila, neboť Britové zvládli sehnat pouze 20 milionů Eur, tedy méně než třetinu částky, k jejíž úhradě se zavázali. Renault je pak vyplatil a projekt dotáhl do konce na své vlastní triko. I proto se Caterham C120 nestal nikdy realitou, zatímco Alpine A110 si můžete oficiálně koupit i v České republice. Značka ostatně loni odhalila nové provedení R, které oproti regulérní verzi zhublo o 34 kilogramů. Výsledkem tak je stovka za 3,9 sekundy a nejvyšší rychlost 285 km/h.

Alpine A110 R je nicméně jakousi labutí písní stávající generace francouzského sporťáku. Značka totiž již pracuje na nástupci, který by měl dorazit v roce 2025. Na rozdíl od současného kupé, které je poháněno přeplňovanou benzinovou jedna-osmou, konzervativním fanouškům asi velkou radost neudělá. Francouzi se totiž rozhodli, že do budoucna už budou kráčet pouze elektrickou cestou. Ta je pochopitelně mnohem nákladnější, pročež došlo na zopakování historie. Bohužel se vším všudy.

Také v případě nového projektu se totiž Renault dal do holportu s britskou značkou. Tentokrát volba padla na větší Lotus, který ostatně v hledáčku Francouzů figuroval již v roce 2012, a to proto, že spolupracoval s Infiniti, které spadá pod francouzsko-japonskou alianci Renault-Nissan. Obě strany v lednu 2021 podepsaly memorandum, které měla vykvést „ve velmi silný vztah mezi oběma společnostmi“. Přesto se nyní Renault a Lotus vydávají každý vlastní cestou.

„Rozhodli jsme se, že nebudeme pokračovat ve společném vývoji sportovního vozu, který by nesl logo Alpine. Jde o společné rozhodnutí, ke kterému jsme se dobrali po přátelské dohodě. Nyní budeme pokračovat v hledání dalších možností,“ uvedli zástupci francouzské strany. Šéf Alpine Laurent Rossi pak dodal, že na rozkol došlo již v závěru loňského roku, ovšem na oficiální potvrzení došlo teprve nyní. Otázkou však je, co bude dál, hlavně v případě Alpine.

Tentokrát to totiž byli především Francouzi, pro koho měla být spolupráce větším přínosem po technické stránce. Nepracovalo se totiž pouze na duchovním nástupci Lotusu Elise, který by zároveň dorazil i jako Alpine A110 nové generace. Renault měl rovněž využít platformu britské značky pro sportovně koncipovaná SUV, jež by měla konkurovat Porsche Macan a Cayenne v jejich elektrických verzích. První vůz se měl ukázat v roce 2027, druhý by pak dorazil s ročním odstupem.

Zda je s těmito plány konec, se teprve ukáže. Lotus vlastněný čínskou značkou Geely oznámil, že je ochoten poskytnout platformu pro elektrické SUV v podstatě komukoli, kdo o ni bude mít zájem. Je tedy možné, že minulostí je pouze společný sporťák. Britové nicméně se svou verzí nadále počítají, u vozu s interním označením Type 35 pak nezasadí baterie do podlahy, ale vertikálně naskládají za řidiče. To má umožnit nízké ukotvení sedačky a celkově jiný projev vozu, než je u elektromobilů obvyklé.

Alpine A110 se mělo dočkat elektrického nástupce, jenž by byl vyvinut ve spolupráci s Lotusem. Na rozdíl od většiny současných bateriových aut by akumulátorový paket nebyl zasazen do podlahy, a to kvůli nízkému ukotvení sedadla. Přesunutí hmotnosti do středu vozu by navíc navodilo pocit benzinového sporťáku s motorem uprostřed. Nic takového ale nebude. Foto: Alpine

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

