Další populární VW končí a nástupce nedostane. I když se prodává velmi dobře a firmě vydělává

Petr ProkopecVW se chytá do pasti svých někdejších zbožných přání, kterým přizpůsobil své obchodní plány. Přestal vyvíjet modely, které podle něj neměly perspektivu, a nyní mu nezbývá než s nimi skončit. Platí to i o Touranu, který u nás loni svými prodeji překonal celou rodinu ID, přestože za jeho propagaci neutratil snad ani haléř.
14.2.2026 | Petr Prokopec
VW se chytá do pasti svých někdejších zbožných přání, kterým přizpůsobil své obchodní plány. Přestal vyvíjet modely, které podle něj neměly perspektivu, a nyní mu nezbývá než s nimi skončit. Platí to i o Touranu, který u nás loni svými prodeji překonal celou rodinu ID, přestože za jeho propagaci neutratil snad ani haléř.
Automobilky v poslední dobou pláčou nad ztrátou výrazné části zákazníků. A rády mluví o tom, že udělají vše proto, aby je přilákaly zpět. Jenže od slov k činům je obvykle daleko, když už pak nějaké přijdou, zmíněné odhodlání stejně nenaplňují. Přitom by kolikrát stačilo nedělat skoro nic, jen udržet v nabídce ekvivalent aut, která si lidé oblíbili, protože jim vyhovují, dobře jim slouží a nestojí nesmyslné peníze. Automobilky se naopak dál snaží klientelu tlačit směrem, který jí nesedí, čímž se starají jen o odchod dalších a dalších dřívějších kupců. Ty pak na oko vynahrazují „mělkými” hromadnými prodeji zákazníkům typu leasingové firmy, které se sice postarají o prodejní čísla, marže spojené s takovými dodávkami jsou ale minimální.
Volkswagen v tomto směru exceluje, neboť jeho nabídku soustavně opouští vozy, které lidé milovali. Místo nich mají publikum okouzlit elektromobily, ovšem německá automobilka je i nadále staví na platformě MEB, jež nijak výrazně nevynikala ani v roce 2019, kdy byla představena. O sedm let později tak VW vážně nemá jak bodovat, pročež by měl být rád alespoň za ty spalovací vozy, které publikum lákají, aniž by do jejich vývoje či prodeje bylo nutné cokoli velkého investovat. Jenže logika a zdravý rozum jako by do Wolfsburgu dávno nesměly vkročit.
VW proto končí i s modelem Touran, jak se dozvídáme od kolegů z Auto Weeku. Pokud jste zapomněli, že se tento vůz stále vyrábí a prodává, nedivíme se. Druhou generaci automobilka představila už v roce 2015 a v posledních letech za propagaci neutratila snad ani haléř. Přesto všechno je ale toto MPV žádané, třeba jen na českém trhu se loni prodalo 999 kusů. To není málo. A je to mimochodem víc, než kolik má na svém kontě celá rodina ID dohromady (ID.3 - 204 ks, ID.4 - 90 ks, ID.5 - 3 ks, ID.7 - 287 ks, ID.Buzz - 212 ks). Na té Němci jako skoro všichni na podobných autech prodělávají, stejně jako platí za jednu reklamu za druhou.
Bylo by tedy logické, kdyby Touran ještě ve hře zůstal a nástupce dostal. Ostatně pro řadu rodin je ideálem svého druhu, přičemž v podstatě jediné náklady, které s ním automobilka má, jsou ty výrobní. Malé pak sice asi nebudou, neboť na montáž dochází ve Wolfsburgu a Němci jsou drahými zaměstnanci. Přesto se dá předpokládat, že slušný zisk bude toto MPV generovat. K mání je navíc jen s maloobjemovými motory, pročež by nemuselo být velkým břemenem z hlediska flotilových emisí CO2. Jenže VW se prostě nehodí do party.
Automobilka by tedy na přelomu dubna a května měla montážní linku definitivně vypnout. Co přijde poté, je jasné - v případě skutečného nástupce nic. Zdroje z automobilky sice naznačují, že by mohla dorazit elektrická náhrada, něco takového ale snad ani nečekáme. A i kdyby se to stalo, takové auto už jeho dnešním kupcům stejně neposlouží a dopadne jako ostatní podobné pokusy.
Suma sumárum je tak čas začít se loučit, od léta toto MPV evidentně už bude jen bazarovou záležitostí. Němci se tak zbaví dalšího vozu, který prosperuje. Začínáme tak mít pocit, že vážně touží po krachu navzdory všem prohlášením, která posílají do světa. Řada lidí totiž stále touží po jednoduchém autě, které si na nic nehraje a které jim dodá přesně to, co si zaplatili. VW ale takové modely jednoduše nabízet nechce, i nadále je pro něj ideologie před zákazníkem.
Touran přišel na svět už v roce 2015 a nadále se velmi dobře prodává. Jenže zkuste dnes po Němcích žádat nějaké rozumné rozhodnutí... Foto: Volkswagen
Zdroj: Auto Week
