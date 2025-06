Další selhání Audi. Zákazníci volali po návratu fyzických ovladačů, firma jim sebrala i páčky pod volantem před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Když už máte pocit, že neexistuje nic, co by Audi mohlo na svých autech ještě pokazit, tím spíš pak v interiérech, přijde tohle. A to se firma kála, že ví, co udělala špatně a své chyby napraví. Nestalo se, přišlo další selhání.

Nechceme být zbytečně političtí, okolnosti nás už tak donutily pouštět se do těchto sfér častěji, než by nám bylo příjemné. Ale následující slova neberte jako primárně politicky zabarvené vyjádření, jde jen o snahu popsat určitý vzor dnes módního chování na široce viditelném příkladu.

Dnešní dobu svírá něco, čemu jsme s lidmi v mém okolí začali říkat „petrofialismus”. Je celkem jedno, co si myslíte o českém premiérovi, není to zdaleka typické jen pro něj a neomezuje se to na politiku. Podstatou je, že, lidé ve vysokých pozicích, jejichž slova jsou dnes zaznamenávána prakticky kdekoli se mihnou, jsou navzdory tomu v duchu tohoto jednání schopni říci absolutně cokoli, za co si získají nějaký obdiv, respekt či jiné souhlasné reakce. A pak klidně dělat něco úplně jiného, ostatně snad ani neměli v úmyslu vyřčené někdy také udělat.

Nejde tu jen o dobu před volbami a po volbách, to bychom ještě označili za starý „dobrý” politický marketing, třebaže ne zrovna čestný. Dnes je možné, aby takoví lidé ráno řekli něco, co večer svým jedním kompletně popřou, aby dopoledne oslavovali něco, co se odpoledne ukáže být pravým opakem apod. Realita jako by přestala existovat, říkat je možné úplně cokoli a dotyčným to bůhvíproč prochází.

Na politice je to viditelné pro všechny, týká se to ale i světa aut. Třeba takový šéf Fordu od února 2024 chodí po světě a říká, jak někdejší sázka firmy na elektromobily byla „pitomá vize” a je třeba ji přehodnotit. V tom či onom duchu to řekl v nespočtu případů, podobná slova zopakovali i jeho kolegové a podtrhli jejich relevantnost také pro Evropu. A co se reálně změnilo? Vůbec nic. A není to žádná setrvačnost, automobilka je dnes schopna tváří v tvář před rokem a půl poznanému dělat úplný opak v případech, kdy má manévrovací prostor skutečně něco změnit téměř lusknutím prstu.

Znovu, není to jen případ Fordu, takový Carlos Tavares to „úspěšně” dělal roky. A proč chodit za hranice, vedení Škody dělá to samé. Na oko plány mění, reálně ale nemění nic a jde klidně velmi neobratně proti médiím, aby to šéfům náhodou někdo nevyčítal. Je nasnadě, proč dotyční dělají to první - je to populární, lidé to chtějí slyšet, lidé si to či ono nepřejí a je to cesta, jak si zajistit potlesk. Ale proč dělají i to druhé, pakliže je to reálně možné? Však pokud to pak neuděláte, zklamání lidí jen vyšroubujete.

Možná namítnete, že automobilky jsou ve složité situaci, snaží se zalíbit, pak neví, jak tomu dostát... Možná, ale tohle se týká i banalit, které změnit mohou. Stejný vzorec platí i pro další nepopulární věc - eliminaci tradičních fyzických ovladačů z interiérů. Výrobci je neeliminují primárně proto, že by „displeje a nic” byly fresh, cool a trendy, jakkoli částečně je i to pravda. Jde primárně o cestu k úspoře nákladů, větší unifikaci napříč modely, otevření možnosti pozdějšího dokupování jinak nepřístupné výbavy apod. V případě třeba ovládání klimatizace je těžké vymyslet něco jiného než velký otočný fyzický ovladač, po kterém sáhnete popaměti i v jeskyni a jeho odezva vám jasně řekne, co jste změnili, i když se zrovna budete kodrcat po nejhorší silnici v zemi a oči budete mít vytřeštěné na silnici. Nic z toho dotykový displej neumí a lidé to pochopili, proto to chtějí zpátky. Automobilky to slibují, dokola kolem, ale reálně to nedělají. A místo toho vymýšlí další nesmysly, další náhrady ověřeně dobrého a bezvadně funkčního.

Je to pro nás nepochopitelné, je to nějaké moderní „mrskačství” (ne sebe), kdy se tolik lidí snaží protlačit proti vůli většiny ty největší pitomosti. Přitom v politice i v byznysu tou nejsnazší cestou, jak někoho nadchnout, je splnit jeho přání. Je sakra tak těžké jednou něco také udělat v tomto duchu, ne o tom jen mluvit?

Bohužel asi ano, jak ukazuje Audi s novou Q3, kterou právě představilo. Tato značka byla kdysi synonymem pro kvalitní, trvanlivé a ergonomicky vypiplané interiéry, byly možná vůbec nejlepší v oboru. Je to fuč, současná Audi jsou uvnitř křupající, ošizená a nedomyšlená. A sama firma to ani nepopírá, už dříve přiznala, že šlápla vedle a slíbila nápravu. Tak přišla náprava? No ne, však se to řeklo a to stačí. Je tu tedy aspoň status quo? Ani to ne, vymýšlí se další hlouposti jdoucí dokonce přesně opačným směrem.

Nová Q3, kterou můžete vidět níže, je obecně tak nezajímavá, jak to jen jde. Skoro si ji spletete s Q5, sází na ty samé designové nápady, které působí nesmírně genericky, neosobitě, hraje si s pořád stejně ožehavými tématy jako dvojitá přední světla a svítící loga... Vážně nic nového pod sluncem. Auto působí jako větší vůz než dosud, to by mu mohlo prodejně pomoci, ale jinak není o čem mluvit - A5, Q5, A6, Q3... Jedno kopyto, X aut.

To samé platí v interiéru - dva obří displeje, ošizenost od pohledu jako v A5, známe to dobře i „fyzicky”, není co zkoumat. Ale co tedy ty tradiční ovladače? No ty nejsou samozřejmě opět nikde, tedy krom pár tlačítek pod hlavním displejem (kolikrát asi sáhnete na vypínání nebo zapínání parkovací kamery, když se aktivuje sama už při přiblížení sršně k nárazníku?) a jejich shluku ve dveřích. Jedna novinka tu ale je a je to jen další selhání.

Audi sebralo vozu volič řazení na středovém tunelu. Už jejich zmenšování a elektronizace je nesmyslný trend, jehož tupost poznáte hned, jakmile se chcete třeba na úzké silnici otočit pomocí několika pohybů tam a zpět. Co s fyzickými voliči na středovém tunelu byla intuitivní věc na pár sekund, je tedy trápení v nekonečné snaze „docvakat” se správné pozice, zatímco musíte koukat na displej či volič. Tohle už je ale minulost, voliče se vrací vpravo pod volant, kde neslouží o moc líp, což ale znamená, že pryč musí klasické páčky pod volantem. A co místo nich vymyslelo Audi... Hlava nám to nebere.

Už pokusy je pouze elektronizovat se v minulosti nesetkaly s úspěchem - páčky pod volantem pro velmi často používané funkce typu blinkry a stěrače jsou nekonečně intuitivní a jakmile nemají byť jen pevné polohy dávající vám jasně najevo, co jste zvolili či máte nějakou chvíli zvoleno, je to matoucí. S pokusem udělat to jinak narazila i Tesla a páčky s faceliftem některých modelů vrátila do hry, ale Audi ne. Udělalo za volantem jakési beranidlo, které se nehýbe nikam, a na jeho levou část nacpalo ovládání všeho.

Místo páček tak máte v podstatě tlačítka, ale nejsou to klasické ovladače a je jich moc na jednom místě, aby to bylo přehledné. Podívejte se na to sami níže, tohle bude brutální osina v zadnici, na kterou si do nějaké míry půjde zvyknout, nikdo se ale nestane přirozenou. Však si představte, že třeba na dálnici přejíždíte do levého pruhu, chcete na někoho bliknout, prší a chcete mít jasno při pohledu dopředu i dozadu. Dnes banální a samozřejmá operace s dvojicí páče, „nacvakat” to s tímto nesmyslem plným titěrných tlačítek bude chtít Houdiniho. Proč, Audi? Proboha, proč? Kdo o tohle žádal?

Na druhou stranu je fakt, že nebýt tohoto, není na nové Q3 o čem mluvit. Design jsme probrali jako nekonečnou „nenovinku” a celé auto bude podle všeho dnes klasický velký facelift místo skutečně nového vozu. Auto je tak leda více recyklované, přidalo místo pro zavazadla i skrze posuvné zadní sedačky a mělo dojít k rekalibraci podvozku. Pod kapotou najdeme benzínové, naftové a plug-in hybridní motory od 1,5 TFSI se 150 koňmi přes 2,0 TSFI s 265 koňmi a 2,0 TDI znovu se 150 kobylami až po dobíjecí hybrid s 25,7kWh baterií a 272 koňmi výkonu. Převodovkou je obvykle sedmistupňová dvouspojka, pohony kol jsou přední nebo všech kol.

Nabídka verzí se časem nejspíš rozroste, ceny v Německu začínají na 44 600 Eur, tedy asi 1,1 milionu Kč. To všechno proč ne, ale s tím nesmyslným ovladačem pod volantem jdoucím přesně opačným směrem, než by většina zákazníků uvítala? To vážně ne - něco nám říká, že tahle věc nepřežije první facelift...

Nové Audi Q3 je velmi vyzpytatelné, řekněme. Až na jeden detail. Foto: Audi



Náhrada páček pod volantem bere dech svou absurditou... Foto: Audi

Zdroj: Audi

Petr Miler

