Další senzační, o parník lepší elektrické auto končí na největším trhu světa pro nezájem. Že by nebylo tak senzační?

Něco tu neštymuje, když jsou údajně o tolik lepší vozy přehlíženy zákazníky jen kvůli konci části umělých podpor až do takové míry, že se je výrobcům vůbec nevyplatí dál nabízet. Že by nebyly tak dobré, jak se někteří pokouší tvrdit?

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

včera | Petr Prokopec

/

Foto: Volvo

Přišel, viděl, prohrál a odešel. Parafrází údajného výroku Julia Caesara lze asi nejlépe shrnout počínání některých elektrických vozů na trhu, zejména pak ve Spojených státech, kde se řada modelů jen po konci umělých federálních podpor ocitla se zájmem na chvostu tak moc, že je automobilky úplně vyřazují z výroby nebo alespoň z lokální nabídky.

Nejnověji se to týká také Volva EX30, které se v USA začalo prodávat na konci roku 2024. Tehdy značka stihla předat zákazníkům jen 240 exemplářů, loni pak prodeje vzrostly na 5 409 aut. Jenže jakýs takýs zájem trval jen do chvíle, kdy si kupci mohli vůz koupit s nedobrovolným příspěvkem od všech, kteří si ho nevybrali. Tyhle praktiky loni na federální úrovni skončily a zájem se musel propadnout tak nízko, že to Švédové raději s EX30 v Americe balí.

Autu nepomohlo ani to, když se ukázalo, že má podobně jako třeba Mercedesy EQA a EQB problémy s bateriemi. Dojít u nich může na požár a řešením velmi pravděpodobně bude jen drahá výměna baterií. Volvo totiž lidem doporučilo, aby svá auta nenabíjeli na více než 70 procent a zároveň je neparkovali v budovách či poblíž jiných aut. Něco takového image vozu pochopitelně dál poškozuje, proto Švédové mohli ztratit víru v EX30 ještě dřív, než by ji jinak ztratili.

Volvo tedy oznámilo, že uplynulý pátek (20. březen) byl posledním den, kdy si klientela tento elektromobil mohla v zámoří objednat. V létě pak automobilka ukončí výrobu aut pro Spojené státy, čímž tuto kapitolu v zámoří uzavře.

Oficiálně za tímto krokem stojí „přímá odezva na měnící se podmínky na trhu a finanční aspekty“, jak kolegům z Drivu potvrdil zástupce automobilky. Docela by nás zajímalo, co za podmínky na trhu se to změnilo, EX30 bylo od začátku stejně marnou nabídkou, jen vůz někdo v určité chvíli přestal tlačit do popředí zájmu za pomoci „peněz těch druhých”. Tohle opravdu není trh, to jen někdo přestal trh ohýbat ve prospěch zřetelné nekonkurenceschopného zboží.

Uvážíme-li, jak se někteří pořád pokouší tvrdit, že je to či ono elektrické auto „lepší”, ne-li „o parník lepší”, no prostě senzační, pak se nestačíme divit, jak je možné, že o něj lidé ztratí zájem v momentě, kdy k němu nedostanou přes 100 tisíc „v hotovosti”. Že by přece jen nebylo tak senzační a na otevřenějším trhu vyhrávalo souboj o srdce zákazníků něco jiného?

Někteří se tento krok pokouší bagatelizovat, však jeden model, jeden trh... Ale jaký model? A jaký trh? EX30 mělo být páteří elektrických prodejů značky. A není. USA jsou dnes navíc po poklesech odbytu v Číně v posledních měsících znovu největším automobilovým trhem světa. Pokud něco není na místě, je to bagatelizace.


Další senzační, o parník lepší elektrické auto končí na největším trhu světa pro nezájem. Že by nebylo tak senzační? - 1 - Volvo EX30 2024 oficialni nove 01Další senzační, o parník lepší elektrické auto končí na největším trhu světa pro nezájem. Že by nebylo tak senzační? - 2 - Volvo EX30 2024 oficialni nove 02Další senzační, o parník lepší elektrické auto končí na největším trhu světa pro nezájem. Že by nebylo tak senzační? - 3 - Volvo EX30 2024 oficialni nove 03Další senzační, o parník lepší elektrické auto končí na největším trhu světa pro nezájem. Že by nebylo tak senzační? - 4 - Volvo EX30 2024 oficialni nove 04Další senzační, o parník lepší elektrické auto končí na největším trhu světa pro nezájem. Že by nebylo tak senzační? - 5 - Volvo EX30 2024 oficialni nove 05Další senzační, o parník lepší elektrické auto končí na největším trhu světa pro nezájem. Že by nebylo tak senzační? - 6 - Volvo EX30 2024 oficialni nove 06Další senzační, o parník lepší elektrické auto končí na největším trhu světa pro nezájem. Že by nebylo tak senzační? - 7 - Volvo EX30 2024 oficialni nove 07Další senzační, o parník lepší elektrické auto končí na největším trhu světa pro nezájem. Že by nebylo tak senzační? - 8 - Volvo EX30 2024 oficialni nove 08Další senzační, o parník lepší elektrické auto končí na největším trhu světa pro nezájem. Že by nebylo tak senzační? - 9 - Volvo EX30 2024 oficialni nove 09
Ryze elektrické Volvo EX30 ve Státech tento skončilo, při lednových 209 registracích si toho ze zákazníků všimne málokdo. Kdo bude další? Foto: Volvo

Zdroje: The Drive, Volvo

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.