Další slavná britská automobilka má zcela opustit Británii a místo toho začít vyrábět svá auta v Americe

Britský automobilový průmysl se hroutí a tohle pro něj může být další těžká rána. Možná spíš symbolická než faktická, pokud by se ale v ostrovním království neudržela ani výroba tak úzkoprofilové značky, jako je Lotus, jaká by tam ještě měla zůstat?

Automobilový průmysl ve Velké Británii je v těžké krizi, v zemi se dnes vyrábí nejmíň aut od roku 1949. Do této situace se dostal v prvé řadě společným dílem politiků i samotných automobilek, když se rozhodli proti vůli většiny lidí postupně nařídit elektrická auta všem a současně zakázat veškeré alternativy. Kdyby se lidé nechali ohnout - a možná by se nechali spíš, kdyby nešlo o dražší, a přesto hůř použitelná auta -, asi by to nic hrozného nezpůsobilo. Jenže to se nestalo a celý domácí automobilový sektor se ocitl na sestupné tendenci v zajetí výroby a snahy prodat něco, po čem existuje jen minimální organická poptávka. To je velmi neefektivní a... podle toho to dopadá.

Britský autoprůmysl se tak stal velmi zranitelným a drobné rány jako částečné zkomplikování vývozu do USA se v jeho případě stávají obtížně snesitelnými. Navíc je možné, že dostane další. Tamní Autocar s odvoláním na zdroje Financial Times blízké Lotusu informuje, že slavná britská automobilka zvažuje uzavření svého historického sídla a továrny v Hethelu. Tam zapustila své kořeny již v roce 1966, kdy její zakladatel Colin Chapman koupil od britské vlády bývalé letiště. Nicméně montážní linky od letošní května stojí kvůli nedostatečným prodejům zejména v USA.

Podle Financial Times Lotus zamýšlí přestěhovat produkci právě do Ameriky, čímž by snížil své náklady a přiblížil se svému klíčovému světovému trhu. Automobilka by mohla využít továrny Volva v Jižní Karolíně, která nejede na plný potenciál a kterou stejně jako Lotus ovládá čínské Geely. To se už dříve rozhodlo elektromobily s logem Lotusu vyrábět v Číně, takže s nějakým historickým odkazem si hlavu neláme. Dnes to pro ní ale moc neřeší, neboť na vývoz elektrických aut z Říše středu se vztahují vysoká cla uvalená USA i EU. Geely by tak zabilo hned několik much jednou ranou.

Lotus tyto zvěsti popírá s tím, že „neplánuje“ z Hethelu odejít. „Velká Británie je srdcem Lotusu, je to domovina našich sportovních aut, globálního designu, operací týkajících se motorsportu i technologické divize. A zároveň je to také nás největší trh v Evropě,“ uvedla automobilka. Současně ale uvádí, že výrobu v USA zahájit skutečně může. Je tak otázkou, jak tuto reakci brát. Je to jistě v prvé řadě snaha uklidnit britskou veřejnost, nikde ale není psáno, že jakmile výroba v USA začne a nestane se nic neplánovaného, nemůže Lotus zahájit kroky k opuštění té britské.

Ostatně je třeba dodat, že prohlášení Lotusu přišlo až poté, co zástupci značky v sobotu 28. června jednali s náměstkem ministra průmyslu Jonathanem Reynoldsem. Firma tedy mohla dostat přislíbené nestandardní vládní záruky či jinou podporu. Věčné jsou jinak jen diamanty a za pár let může být výroba v Hethelu automobilce znovu na obtíž.

Lotus si nakonec dnes vede podstatně hůř, než si kdysi sám maloval. Když loni Lotus mířil na newyorskou burzu, prohlašoval, že do roku 2028 bude vyrábět 150 tisíc aut ročně. Loni ovšem zákazníkům dodal pouze 12 134 vozů. To je sice o 74 procent více než v předchozím období, nicméně zisková marže se meziročně ztenčila z 15 na pouhá 3 procenta. Zda pak letos bude prodáno aspoň 14 500 aut namísto původně předpokládaných 73 tisíc, jak nově automobilka zamýšlí, je navíc nejasné. Tohle nejde dobrým směrem.

V Hethelu se aktuálně vyrábí akorát spalovací Emira, jejíž klíčovou destinací jsou Spojené státy. Právě proto by stěhování produkce dávalo smysl - dříve nebo později. Foto: Lotus

Zdroje: Autocar, Lotus

