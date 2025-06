Další slavnou západní značku stíhá osud Škody, na největším trhu světa je na hranici úplného kolapsu před 9 hodinami | Petr Prokopec

Neexistuje jiný významný světový trh, kde by něco takového bylo v tak krátkém čase možné. V tomto případě se čínské prodeje z 650 tisíc nových aut v roce 2017 smrskly na pouhou třináctinu za loňský rok. To nejsou data spojená se Škodou, ve stejné bryndě je dnes Chevrolet a dál padá.

Ještě před několika málo lety se Čína zdála být trhem, kam stačí přijít, otevřít showroom a následně jen prodávat a prodávat. Jenže už případ české Škody ukázal, že v Říši středu dochází na změny, na které automobilky nejsou a nemohou být z jiných trhů zvyklé. Nová vlna zákazníků totiž vyrostla na domácích produktech a přednost jim dává i v případě automobilů, ať už jakkoli koncipovaných.

Dosud byla asi nejsmutnější obětí tohoto trendu Škoda, kterou zasáhl opravdu tvrdě. Ostatně ještě v roce 2018 mladoboleslavská automobilka v Říši středu prodala 350 tisíc aut, o rok později ale šlo už jen o 278 tisíc vozů. A dvě léta poté o 150 tisíc aut. Ještě větší sešup ovšem přišel poté, neboť na léta 2021, 2022, 2023 a 2024 připadá pouze 56 tisíc, 44 tisíc, 18 tisíc resp. 17 tisíc registrací. To je opravdu drastický pád ve velmi krátké době, jen s malým zpožděním ale zažívá to samé prakticky to samé další slavná západní značka - Chevrolet.

Americká automobilka navíc v Číně vystoupala ještě o několik stupňů výš než ta česká, v roce 2018 totiž dosáhla na 641 320 prodejů, což odpovídalo 2,8procentnímu podílu na trhu. Jenže během dvou let byla už jen na polovině, neboť prodeje se v roce 2019 propadly na 512 455 aut a v roce 2020 dokonce jen na 309 155 kusů. Výtah jedoucí dolů ale již nešlo zastavit, načež Chevrolet v roce 2021 evidoval 269 261 registrací, zatímco na léta 2022 a 2023 jich připadlo 231 111 a 168 588.

S loňskem ale již přišla pohroma v podobě 52 774 prodaných aut. Letos by ovšem takový výsledek Chevrolet nejspíše bral všema deseti, neboť za první čtyři měsíce má na kontě jen 5 314 registrací. Není tak divu, že se začíná hovořit o úplném konci této značky v Číně, jak probírají kolegové z Carscoops. Ta k tomu navíc k sama přispěla, kdy aktuálně na neurčito odložila hned tři projekty, které byly určené přímo pro tento trh. Nedorazí tedy ani velké elektrické SUV, ani to spalovací, ani přepracovaný Trailblazer.

Generální ředitel společného podniku značek SAIC a GM Lu Xiao oznámil, že jakékoli zprávy o odchodu Chevroletu „nejsou pravdivé“. Kromě toho pak dodal, že „Chevroletu se nevzdáme“. Podle všeho tím ale myslel, že SAIC-GM se neotočí zády ke stávajícím zákazníkům. Místo toho převezme veškerou poprodejní péči a servis vozů Chevroletu v Číně. To by ovšem znamenalo, že americká automobilka z největšího trhu světa skutečně odchází.

O překvapení by se nejednalo, stejně jako nás nezaskočí, když takových výrobců bude čím dál tím víc, přičemž někteří si mohou vystačit s ořezáním nabídky. Třeba takové Porsche zcela otevřeně hovoří o tom, že v Číně skončí s elektromobily. A zmiňovaná Škoda je nakonec dalším z kandidátů na úplný odchod, neboť také její pád pokračuje - za první letošní kvartál prodala jen tři tisíce aut, tedy o 20 procent méně než loni ve stejném období. To je výrazně horší výsledek než v Česku, kde Škoda od ledna do března dosáhla na 21 015 registrací. U nás ovšem nežije 1,4 miliardy lidí.

Equinox čtvrté generace se v Číně přímo vyrábí, k mání na tomto trhu i s plug-in hybridním pohonem. Ani ten ale není úspěšný a pomáhá táhnou tamní aktivity americké značky ke dnu. Foto: Chevrolet

