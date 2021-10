Další špatná zpráva pro Škodu, tisíce nových policejních aut místo ní dodal její odvěký soupeř před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hyundai

Škodovce slunce nad hlavou v poslední době nesvítí a jsme docela zvědavi, co z automobilky za pár měsíců vypadne, až bude rekapitulovat celý loňský rok. „Zahojit” se dodávkou tisíců nových policejních aut by se hodilo, ale nestalo se to.

Není to ani trochu veselá věc, která bude mít negativní vliv na vývoj celé české ekonomiky, zavírat oči před ní ale nelze. Škoda aktuálně nevyrábí prakticky nic, její prodeje v Evropě jsou rekordně nízké a na jejím kdysi největším trhu v Číně padají prakticky k nule. Co z pozice škodovky ve světě aut zbude, je tak velkou otázkou, neboť výrobci čipů říkají, že žádná velká spása není na dohled.

Za takové situace není řešením nic než odstranění zádrhelů, které firmu do problémů přivedly, přesto existují události, které by ji jistě potěšily. Třeba velká státní zakázka, která by mizernou bilanci sice nezachránila, ale jedním vrzem by ji vylepšila o tisíce prodaných aut. U nás v nich Škoda díky místnímu vlivu vítězí až na výjimky skoro samozřejmě, boduje ale i jinde. Třeba jen loni dodala 3 870 Octavií ruské DPS, tamní Silniční hlídkové službě ruské policie. Letos ale i něco takového musela pustit z hlavy.

Je to naopak její odvěký „soused z Koreje”, který bodoval. Hyundai se ve své tiskové zprávě chlubí, že s koncem tohoto týdne předalo ruské DPS 2 497 nových sedanů Solaris, které budou sloužit ve stejné roli jako Octavie. Tedy jako hlídková vozidla bezpočtu oddělení dopravní policie v celé Ruské federaci.

Auta byla pro toto nasazení speciálně upravena a Korejci dokonce říkají, že takto modifikované vozy nemá k dispozici nikdo jiný. Krom pochopitelných změn jako jsou označení DPS vně vozu, majáky či houkačky, jde o řadu blíže neupřesněného specifického vybavení včetně dvojice akumulátorů na místo jednoho. Pod kapotou je vždy motor 1,6 s výkonem 123 koní, část aut je pak dodána s šestistupňovým manuálem nebo automatem. Podle toho akceleruje na stovku za 10,3 nebo 11,2 sekundy.

Výroba všech aut proběhla továrně Hyundai v Petrohradu a do jednoho prý byla testována v souladu se zkouškou, kterou v Rusku musí podstoupit služební auta policie. Z našeho pohledu je ale nejzajímavější, že po letech 2019 a 2020, kdy policie přebírala jen škodovky, je to právě Hyundai, které českou značku nahrazuje. A to zrovna v době, kdy nemá na růžích ustláno.

Záplava nových Hyundai pro ruskou dopravní policii. Po letech dodávek nových Škod letos padla volba právě na korejskou značku, která se škodovkou na nejednom trhu už léta tvrdě soupeří. Foto: Hyundai

Zdroj: Hyundai

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.